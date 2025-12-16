Deviza
Váratlan elbocsátások a népszerű barkácsáruháznál: semmit nem tudtak a munkavállalók a tömeges leépítésről – ez még csak az első hullám lehet

Több vármegyét érintő elbocsátásokról érkeztek hírek az egyik legnagyobb barkácsáruházlánctól. Az Obi döntése az érintett dolgozókat is meglepte, ugyanis a beszámolók szerint nem kaptak erről előzetes tájékoztatást. A létszámleépítés tényét a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete is megerősítette.
VG
2025.12.16, 09:59
Frissítve: 2025.12.16, 10:04

Több mint száz munkavállalót érintő létszámleépítést hajt végre az Obi barkácsáruházlánc Magyarországon. Az eddigi beszámolók szerint az érintett dolgozók előzetes tájékoztatást nem kaptak, a döntés váratlanul érte az állományt. A leépítések tényét a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) megerősítette, ugyanakkor a pontos számról nincs teljes körű információjuk. 

Váratlan elbocsátások az Obinál: a dolgozók nem is tudtak a tömeges leépítésről
Váratlan elbocsátások az Obinál: a dolgozók nem is tudtak a tömeges leépítésről / Fotó: Szakony Attila

A szakszervezet tudomása szerint legalább 118 fő veszítette el az állását, de mivel nem minden érintett telephelyen rendelkeznek tagsággal, a tényleges létszám ennél magasabb is lehet. Ahogyan arról az Index is beszámolt, a cég több vármegyében válik meg dolgozói jelentős részétől – az Obi a sajtó megkereséseire, köztünk a miénkre sem reagált eddig.

A munkavállalók a felmondások hivatalos indoklásaként átszervezést kaptak megjelölve, mely a vállalat közlése szerint a 2026-os létszámstruktúrát érinti. A KASZ elnöke ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy 

a leépítés mértéke jogilag nem éri el a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó törvényi küszöböt, így az ezzel járó kötelezettségek sem lépnek életbe.

A szakszervezet szerint egyelőre nem világos, mi indokolja a döntést. A nyilvánosan elérhető pénzügyi adatok alapján ugyanis az Obi magyarországi működése nem utal gyengülő teljesítményre. A cég 2024-ben 147,9 milliárd forintos árbevételt ért el, melyhez 14,2 milliárd forintos adózott eredmény társult. A KASZ álláspontja szerint az idei év sem alakulhatott veszteségesen, tekintettel arra, hogy a kormány több lakástámogatási intézkedést is bevezetett, melyek közvetve a barkács- és építőanyag-kereskedelem forgalmát is élénkíthették.

A szakszervezet úgy látja, hogy bár a vállalatot érinti a kiskereskedelmi különadó, az árrésstop szabályai nem vonatkoznak rá, így ezek önmagukban nem magyarázzák a mostani létszámleépítést. A KASZ szerint a dolgozók körében komoly bizonytalanság alakult ki, mivel 

  • sem az átszervezés részleteiről, 
  • sem annak hosszabb távú hatásairól nem kaptak érdemi tájékoztatást.

Az ügy további részletei egyelőre nem ismertek, és az sem derült ki, hogy a mostani elbocsátások lezárják-e az átalakítást, vagy a vállalat később további lépésekre készül. A szakszervezet közlése szerint továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet, és jogsegélyszolgálatukon keresztül támogatják az érintett munkavállalókat.

Obi nyílhat Debrecenben

Új Obi-áruház épülhet Magyarországon, ezúttal Debrecenben: ugyanis egyöntetűleg elfogadta a debreceni képviselő-testület a közgyűlés május 29-i ülésén a Kishatár utcai tömböt érintő határozati javaslatot. A tervek szerint több mint 5000 négyzetméternyi eladótérrel rendelkezne az Obi-áruház, külön részt kapnak az építőanyagok és a kertészet is, az utóbbiból nyitott, fedett és fűtött kertészeti részen is válogathatnak majd a vásárlók.

