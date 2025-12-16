Váratlan elbocsátások a népszerű barkácsáruháznál: semmit nem tudtak a munkavállalók a tömeges leépítésről – ez még csak az első hullám lehet

Több mint száz munkavállalót érintő létszámleépítést hajt végre az Obi barkácsáruházlánc Magyarországon. Az eddigi beszámolók szerint az érintett dolgozók előzetes tájékoztatást nem kaptak, a döntés váratlanul érte az állományt. A leépítések tényét a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) megerősítette, ugyanakkor a pontos számról nincs teljes körű információjuk.

Váratlan elbocsátások az Obinál: a dolgozók nem is tudtak a tömeges leépítésről / Fotó: Szakony Attila

A szakszervezet tudomása szerint legalább 118 fő veszítette el az állását, de mivel nem minden érintett telephelyen rendelkeznek tagsággal, a tényleges létszám ennél magasabb is lehet. Ahogyan arról az Index is beszámolt, a cég több vármegyében válik meg dolgozói jelentős részétől – az Obi a sajtó megkereséseire, köztünk a miénkre sem reagált eddig.

A munkavállalók a felmondások hivatalos indoklásaként átszervezést kaptak megjelölve, mely a vállalat közlése szerint a 2026-os létszámstruktúrát érinti. A KASZ elnöke ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy

a leépítés mértéke jogilag nem éri el a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó törvényi küszöböt, így az ezzel járó kötelezettségek sem lépnek életbe.

A szakszervezet szerint egyelőre nem világos, mi indokolja a döntést. A nyilvánosan elérhető pénzügyi adatok alapján ugyanis az Obi magyarországi működése nem utal gyengülő teljesítményre. A cég 2024-ben 147,9 milliárd forintos árbevételt ért el, melyhez 14,2 milliárd forintos adózott eredmény társult. A KASZ álláspontja szerint az idei év sem alakulhatott veszteségesen, tekintettel arra, hogy a kormány több lakástámogatási intézkedést is bevezetett, melyek közvetve a barkács- és építőanyag-kereskedelem forgalmát is élénkíthették.

A szakszervezet úgy látja, hogy bár a vállalatot érinti a kiskereskedelmi különadó, az árrésstop szabályai nem vonatkoznak rá, így ezek önmagukban nem magyarázzák a mostani létszámleépítést. A KASZ szerint a dolgozók körében komoly bizonytalanság alakult ki, mivel

sem az átszervezés részleteiről,

sem annak hosszabb távú hatásairól nem kaptak érdemi tájékoztatást.

Az ügy további részletei egyelőre nem ismertek, és az sem derült ki, hogy a mostani elbocsátások lezárják-e az átalakítást, vagy a vállalat később további lépésekre készül. A szakszervezet közlése szerint továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet, és jogsegélyszolgálatukon keresztül támogatják az érintett munkavállalókat.