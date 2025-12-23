Riasztást tett közzé a hatóság: baj van a Lidl népszerű termékével, súlyos megbetegedést okozhat – azonnal kivonták a forgalomból

Termékvisszahívást rendeltek el Lidlnél – erről tett bejelentés a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden kora este.

A termékvisszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelősség.

Lidl: kiadták a riasztást, baj van a népszerű termékével, súlyos megbetegedést okozhat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hatóság egészen pontosan a Pilos juh- és tehéntej termékét jelölte meg, mitn amely nem maradhat forgalomban, méghozzá Listeria miatt.

A Nébih honlapja szerinta Listeria monocytogenes baktériummal szennyezett élelmiszer fogyasztása után kialakuló, súlyos tünetekkel járó betegséget hívjuk liszteriózisnak. A kórokozó élelmiszereinkben gyakran előfordul, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz. Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával fertőzött élelmiszer fogyasztása.

Lidl: kiadták a riasztást, baj van a népszerű termékével

Az NKFH tájékoztatásából kiderült, hogy a Lidl Magyarország Kft.

Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g megnevezésű termék

fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte.

A Lidl Magyarország Kft. a hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket,

gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról,

valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomonköveti. Határozott kérése, hogy amennyiben valaki a termékből vásárolt és a még a birtokában van,

ne fogyassza el!

Nyilvánosságra hozták az érintett termék részletes adatait is, hogy könnyebben be tudja azonosítani, aki ilyet vásárolt a Lid valamelyik boltjában.

Termék megnevezése: Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g Minőségmegőrzési idő: 02.01.2026 Tételazonosító: L171225 Gyártó: Agrofarma, spol. s.r.o.

Egy képet is csatoltak hozzá, így néz ki a veszélyes termék:

Aki ilyet vett a Lidl-ben, ne fogyassza el / Fotó: NFKH

Ugyanakkor aláhúzták, hogy a visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.