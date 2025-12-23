Riasztást tett közzé a hatóság: baj van a Lidl népszerű termékével, súlyos megbetegedést okozhat – azonnal kivonták a forgalomból
Termékvisszahívást rendeltek el Lidlnél – erről tett bejelentés a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden kora este.
A termékvisszahívás oka mikrobiológiai nem megfelelősség.
A hatóság egészen pontosan a Pilos juh- és tehéntej termékét jelölte meg, mitn amely nem maradhat forgalomban, méghozzá Listeria miatt.
A Nébih honlapja szerinta Listeria monocytogenes baktériummal szennyezett élelmiszer fogyasztása után kialakuló, súlyos tünetekkel járó betegséget hívjuk liszteriózisnak. A kórokozó élelmiszereinkben gyakran előfordul, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz. Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával fertőzött élelmiszer fogyasztása.
Lidl: kiadták a riasztást, baj van a népszerű termékével
Az NKFH tájékoztatásából kiderült, hogy a Lidl Magyarország Kft.
Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g megnevezésű termék
fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte.
A Lidl Magyarország Kft. a hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket,
- gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról,
- valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomonköveti. Határozott kérése, hogy amennyiben valaki a termékből vásárolt és a még a birtokában van,
ne fogyassza el!
Nyilvánosságra hozták az érintett termék részletes adatait is, hogy könnyebben be tudja azonosítani, aki ilyet vásárolt a Lid valamelyik boltjában.
- Termék megnevezése: Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g
- Minőségmegőrzési idő: 02.01.2026
- Tételazonosító: L171225
- Gyártó: Agrofarma, spol. s.r.o.
Egy képet is csatoltak hozzá, így néz ki a veszélyes termék:
Ugyanakkor aláhúzták, hogy a visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.
