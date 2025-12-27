A szuperlottó nyomában: sorsfordító történetek, brutális statisztikák, rekordnyeremények és eszement vásárlások – megnéztük, mit lehet venni hétmilliárdból
Kimondva is sok, de elképzelni még nehezebb, mit jelent valójában hétmilliárd forint, ezért megnéztük, mit jelent ez a számok nyelvén. A Szilveszteri Szuperlottó főnyereménye nemcsak történelmi mértékű összeg az Ötöslottó életében, hanem olyan nagyságrendű, amelyet nehéz értelmezni, ebben segített lapunknak a Szerencsejáték Zrt. A Világgazdaságnak küldött gyűjtésükből az is kiderült, ha hétmilliárd forint értékben 20 ezer forintosokat tennénk egymásra, abból 35 méter magas tornyot kapnánk, ami nagyjából akkora, mint egy 12 emeletes toronyház. A nyereményből egy kilencvenlakásos új társasházat, vagy 5-6 tucat luxussportautót is lehet vásárolni.
A magyar és a nemzetközi lottótörténet legnagyobb nyereményei alapján a mostani, akár hétmilliárd forintos Szilveszteri Szuperlottó minden eddigit felülírhat. Magyarországon eddig a legnagyobb lottónyereményt 2024. október 19-én vitték el, amikor egy szerencsés játékos 6 milliárd 613 millió 905 ezer 20 forinttal lett gazdagabb. Ugyancsak 2024-ben született a második legnagyobb nyeremény, amely 6 milliárd 523 millió 768 ezer 955 forintot tett ki, míg a harmadik helyen egy 2020-as nyeremény áll, 6 milliárd 431 millió 516 ezer 10 forinttal. A toplista további helyein
- egy 2003-ban, a 48. játékhéten elvitt, több mint 5 milliárd 92 millió forintos nyeremény szerepel,
- ezt követi a 2015-ös, 5 milliárd 49 millió forintos főnyeremény, majd a 2019-ben elvitt 4 milliárd 194 millió forint.
A közelmúltban, 2025 30. hetében több mint 4 milliárd 77 millió forintot, ugyanebben az évben, a 10. játékhéten pedig 4 milliárd 54 millió forintot nyert egy-egy játékos, míg a lista végén a 2010-es, 3 milliárd 177 millió, illetve a 2013-as, 3 milliárd 87 millió forintos nyeremény áll. Ezek fényében a mostani, hétmilliárdos Szilveszteri Szuperlottó minden korábbi hazai rekordot meghaladhat.
Halmozódás, statisztika és az Ötöslottó szabályai
Magyarországon az Ötöslottó halmozódása legfeljebb 52 hétig tarthat, és ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyereményt a részvételi szabályzat alapján felosztják az alacsonyabb nyerőosztályok között. Fontos ugyanakkor, hogy nem csupán a jackpot, vagyis az ötös találat halmozódik, hanem a kettes, hármas és négyes találatok nyereményalapja is továbbgördül.
A leghosszabb halmozódás eddig 39 hétig tartott, miközben statisztikailag átlagosan 11 hetente születik telitalálatos szelvény. Az Ötöslottó történetében eddig minden évben volt legalább egy ötös találat, az elmúlt évtizedben pedig a legkevesebb nyertes 2019-ben akadt, amikor mindössze két játékos vihette el a főnyereményt, míg 2022 különösen szerencsés évnek számított, ekkor tíz telitalálatos szelvény született.
Világrekordok az Egyesült Államokból
Nemzetközi összevetésben a legnagyobb lottónyeremények egyértelműen az Egyesült Államokhoz kötődnek. A világrekordot a Powerball tartja: 2022-ben 2,04 milliárd dolláros jackpotot nyert Edwin Castro Kaliforniában. A nyertes az egyösszegű kifizetést választotta, így mintegy 997 millió dollárhoz, vagyis hozzávetőleg 361 milliárd forinthoz jutott. Castro később több luxusingatlant vásárolt, köztük egy 3,8 millió dolláros malibui villát is, amely azonban 2025-ben a Los Angeles környéki pusztító tűzvészben teljesen megsemmisült.
A második legnagyobb Powerball-nyeremény 1,765 milliárd dollár volt, a szelvényt a Los Angeleshez közeli Frazier Parkban adták fel, a nyertes Mavis Wanczyk lett, aki az egyszeri kifizetéssel 774 millió dollárt, azaz mintegy 270 milliárd forintot kapott kézhez. Szintén történelmi volt az 1,586 milliárd dolláros Powerball-jackpot, amelyet három nyertes között osztottak fel, fejenként 528,8 millió dolláros nyereménnyel; a nyertes szelvényeket
- Kaliforniában,
- Floridában
- és Tennessee
államban adták fel.
Mit lehet venni hétmilliárd forintból?
A hétmilliárd forintos nyeremény vásárlóereje az ingatlanpiacon is látványos. Budapesten egy átlagos, 60 négyzetméteres lakás ára jelenleg 70–90 millió forint körül alakul, vagyis a jackpotból 80–100 ilyen ingatlan is megvásárolható lenne. Új építésű lakások esetében, különösen a XIII. kerületben, ahol egy lakás ára 110–150 millió forint, nagyjából 45–60 lakás férne bele ugyanebbe az összegbe. Vidéken egy megyei jogú városban egy családi ház 45–80 millió forintba kerül, ami 90–150 ház megvásárlását tenné lehetővé, míg kisebb településeken, ahol 15–30 millió forintos árak a jellemzők, akár 230–450 ingatlan is kijöhetne a nyereményből.
Az autópiacon hasonlóan szélsőséges számok adódnak. Egy Suzuki Vitara 7,5–8,5 millió forintos árával számolva 820–930 darab, míg egy Toyota Corolla 11–13 millió forintért 540–630 példány lenne elérhető. A luxusautók között Bentley Continental GT-ből 58–77 darab, Mercedes-Maybach S680-ból 63–77, Porsche 911 Turbo S-ből 70–82, Range Rover SV-ből pedig 70–87 darab jöhetne ki. A szupersportautók világában Ferrari SF90 Stradaléból 29–35, Lamborghini Revuelto vagy Aventador modellekből 27–35, McLaren 720S-ből pedig 37–43 példány vásárolható. A csúcskategóriát jelzi, hogy egy Bugatti Chiron Super Sport ára 3,5–4 milliárd forint, míg a Koenigsegg Jesko Absolut esetében akár két autó is beleférne a jackpotba, a Bugatti La Voiture Noire ára pedig nagyjából megegyezik a hétmilliárdos főnyereménnyel.
Luxusutazások és extrém élmények ára
A nyereményből akár extrém luxusutazások sora is finanszírozható lenne. A Lover’s Deep Luxury Submarine Hotel, egy tengeralattjáróból kialakított exkluzív szállás a Karib-térségben, éjszakánként körülbelül 240 ezer dollárba kerül egy pár számára, ami 75–80 éjszakát jelentene. A Las Vegas-i Palms Casino Resort Empathy Suite lakosztálya, amelyet Damien Hirst tervezett, mintegy 100 ezer dollárba kerül éjszakánként, ami közel félévnyi tartózkodást jelent. A genfi Hotel President Wilson Royal Penthouse Suite-ja éjszakánként nagyjából 80 ezer dollárért vehető igénybe, ami 7,5 hónapnyi ottlétnek felel meg.
Egy egzotikus nyaralás a Maldív-szigeteken, a Seychelle-szigeteken vagy Thaiföldön két fő számára 3–4 millió forintból megvalósítható, így akár 1750–2300 ilyen utazás is kijöhetne a jackpotból.
Egy tengerentúli nagyvárosi kiruccanás New Yorkba, Los Angelesbe vagy Tokióba 2–2,5 millió forintos költséggel 2800–3500 alkalommal lenne finanszírozható,
míg egy mediterrán családi nyaralás 1–1,5 millió forintos költséggel 5000–7000 család pihenését tenné lehetővé.
Rövid történelmi kitekintés
A szerencsejáték története több mint ötezer évre nyúlik vissza, egyiptomi leletek már az ókorban is utalnak sorsjátékokra. Pannóniában a rómaiak kétezer éve fogadtak különböző események kimenetelére, míg a Habsburg Birodalomban 1762-ben császári pátens tette állami monopóliummá a lottójátékot. Az első budai lottósorsolást 1770. szeptember 2-án tartották a mai Batthyány téren, ahol 90 szám közül ötöt húztak ki. A lottót 1895-ben megszüntették, majd 1957-ben indult újra, a teljes halmozódás rendszerét pedig 1991-ben vezették be.
Sorsfordító történetek és el nem vitt lottónyeremények
A lottótörténet legismertebb magyar esete Andraschek Lászlóé, aki 2013-ban a Skandináv lottón 636 millió forintot nyert, miután az utolsó 900 forintjából vásárolta meg a szelvényt egy hajléktalanszálló felé tartva. Az Andraschek házaspár történetéről dokumentumfilm is készült Fortuna vendégei címmel.
Nemzetközi szinten Desiree Home esete vált ismertté, aki súlyos betegsége és anyagi ellehetetlenülése után szembesült azzal, hogy férje korábban feladott szelvénye egymillió fontos nyereményt ért. Edwin Castro története pedig arra példa, hogy még a valaha volt legnagyobb nyeremény sem véd meg minden veszteségtől.
A szerencse másik oldala az el nem vitt nyeremények világa: világszerte évente több milliárd forintnyi összeg marad „parlagon”. Magyarországon 90 nap áll rendelkezésre a nyeremény átvételére, az elmúlt 25 év legnagyobb el nem vitt nyereményei között pedig több százmilliós és milliárdos tételek is szerepelnek.
A lottószámok statisztikái és a játékosok szokásai
A 2025. december 6-i adatok alapján a legtöbbször kihúzott szám a 3-as volt 239 alkalommal, ezt követte a 15-ös 229 húzással, majd a 29-es, a 75-ös és a 77-es 226 alkalommal. A legkevesebbszer a 88-ast húzták ki, mindössze 155 alkalommal, míg a 63-as, a 87-es, a 80-as és a 82-es is a ritkább számok közé tartozik. A játékosok által leggyakrabban megjátszott számok sorrendben a 13-as, a 7-es, a 21-es és a 3-as, miközben a leghosszabb ideje nem kihúzott szám a 38-as, amely 2024. április 20-a óta nem szerepelt a nyerőszámok között. A szakértők hangsúlyozzák, hogy minden sorsolás független esemény, a múltbeli gyakoriságok nem befolyásolják a jövőbeni esélyeket.