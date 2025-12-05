Új szupermatricát is vásárolhatunk hétfőtől, egyszerre négy megyében autózhatunk vele olcsón

December 8-tól megávsárolhatók a 2026-os éves országos és vármegyei e-matricák a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt.-nél (NÚSZ), valamint a legtöbb viszonteladó partnerénél online és offline módon is. Az elővásárlás keretében az idén decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-jén kezdődik. Lesz egy új termék is, az éves M1 regionális úthasználati jogosultság.

Szuper kárpótlást ad az M1-es regionális matrica az útépítés miatti kellemetlenségekért / Fotó: Szakony Attila

Decemberben megveszed, de csak januártól használhatod

Már 2016 óta van mód decemberben megvásárolni a következő évben használható éves érvényességű autópálya-matricákat. A most induló előértékesítéssel is több idejük marad a közlekedőknek az éves vignettájuk megvételére.

Az elővásárlással hétfőtől megváltott matricák 2026. január 1-jén nulla órától használhatók 2027. január 31-jén éjfélig. Hiába történik a vásárlás 2025-ben, ezek az e-matricák 2025. december 31-ig még nem használhatók.

Extra helyzetet kezel az M1-es matrica

Az M1 regionális e-matrica bevezetésével a jogalkotó célja, hogy az M1-es autópálya bővítése alatt kompenzálja az autósokat a kialakuló torlódások és fennakadások miatt.

Az új, kedvezményes árú e-matrica Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatán lesz érvényes.

Bárki megvásárolhatja majd, nemcsak az érintett vármegyében élők. Ez a matrica a négy említett vármegyei matricát váltja ki jóval kedvezőbb áron, mint amennyibe a négy különböző vármegyei matrica összesen kerül. Például a D1 díjkategóriában egy vármegyei matrica 2026. január 1-jétől 7190 forintba kerül majd a NÚSZ közleménye szerint, a négy vármegyei jogosultság pedig együtt 28760 forintba. Ezzel szemben az M1 regionális e-matrica ára 15 ezer forint lesz ebben a díjkategóriában.

„Társaságunk adatai szerint tavaly valamivel több, mint 31 ezer, idén pedig kicsivel több mint 33 ezer (D1 vagy D2 díjkategóriás) járműre vásárolták meg a közlekedők mind a négy vármegyére érvényes úthasználati jogosultságot. A járművek közel 90 százaléka hazai felségjelű volt, és a vásárlások legnagyobb része, 96 százaléka D1 díjkategóriájú járműre történt” – idézi a közlemény a társaság elnök-vezérigazgatóját, Bartal Tamást.