Látványos szakaszba ért az M1-es sztráda építkezése

Az M1-es bővítése során az M0-s és Bicske közötti szakasz 2028. augusztus végéig, a Bábolna térségében található Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus végéig készül el, ezután folytatódik majd tovább haladva a fejlesztés. Az M1-es autópályán jelenleg is zajló építkezésről a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) mutatott látványos képeket.
VG
2025.12.19, 15:10

Az 1-es sztráda ezáltal 78 km hosszan bővül 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, ún. intelligens leállósáv is épül. Így akár 2x4 sávon is haladhat majd a forgalom Budapest és Győr között. Az M1-es óriásprojektje keretében jelenleg a töltések megerősítésén dolgoznak. A híd- és átkelőépítési feladatokhoz szádfalazásra is szükség van, ezt mutatja be fotókon az MKIF.

A töltések megerősítésén is dolgoznak az M1-es óriásprojektjén Fotó: Magyar Építők/MKIF
A töltések megerősítésén is dolgoznak az M1-es óriásprojektjén Fotó: Magyar Építők/MKIF

Az M1-es bővítése során a hídépítések mellett töltésalapozási és építési, illetve ún. szádlemezelési munkálatokat is végeznek

A szádlemezelés a mélyépítésben használt eljárás, amikor acéllemezeket (vagy más néven szádlemezeket) vernek le a talajba, hogy megtámasszák a földet vagy vízzáró falat képezzenek. A bővítendő szakaszon több olyan híd is található, melyek szélesítéséhez ilyen technika alkalmazására van szükség. Ez a megoldás azt a célt szolgálja, hogy a híd bontása és újjáépítése során a töltés erős maradjon – írta a Magyar Építők.

Az alábbi, látványos fotók a Biatorbágyot és Pátyot összekötő Torbágyi útnál készültek, amely szakaszt várhatóan 2026. április végéig részben átadják a közlekedőknek:

Fotó: Magyar Építők/MKIF
Fotó: Magyar Építők/MKIF
Fotó: Magyar Építők/MKIF

További képek és részletek az Origo oldalán láthatók.

 

