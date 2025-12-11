Deviza
Jelentős elismerést kapott az M3-as metró felújítása

Az M3-as metró Lehel tér és a Nagyvárad tér közötti állomásainak rekonstrukciója 2020 és 2023 között zajlott. A kivitelezők magas színvonalú munkájuk elismeréseként idén megkapták az Építőipari Mesterdíj Alapítvány nívódíját.
Világgazdaság
2025.12.11, 15:55
Frissítve: 2025.12.11, 16:03

Az idén 25. alkalommal meghirdetett Építőipari nívódíj pályázaton közlekedési létesítmény kategóriában nívódíjat kapott az M3-as metró középső állomásainak felújítása. 2025-ben összesen 15 építményt részesítettek nívódíjban, és kettő részére elismerő oklevelet adtak ki – írta meg az Origo.

M3-as metró
Építőipari Nívódíjat kapott az M3-as metró középső szakaszának felújítása / Fotó: Nagy Mihály/ magyarepitok.hu

Az M3-as metró rekonstrukciója 2020 és 2023 között zajlott

Az M3-as metró rekonstrukciós munkálatainak középső szakasza, a Lehel tér és a Nagyvárad tér közötti részek rekonstrukciója 2020 és 2023 között zajlott. A projekt a BKV Zrt. beruházásában, a Swietelsky Építő Kft. és a Swietelsky Vasúttechnika Kft. kivitelezésében valósult meg.

Budapest sajátos, rendkívül változatos talajadottságai miatt már a megépítés során is olyan nehézségekkel kellett a tervezőknek és a kivitelezőknek szembesülniük, amelyek az építéskor figyelembe vehető technológiai megoldásokkal, anyagokkal és a rendelkezésre álló gépészeti felszereltséggel rendkívüli kihívást jelentettek – írja az ÉVOSZ közleménye.

Az M3-as metróvonal rekonstrukciója az elmúlt évek egyik legnagyobb közlekedési beruházása volt Magyarországon, olyan munka készült el, magas minőségben, amely kiemelkedő mérnöki megoldásokat és nagy tapasztalatot várt el a projektben részt vevőktől.

A Magyar Építők azt is kiemeli, hogy a csapat nagyrészt azokból a szakemberekből állt, akik az M4-es metrót is építették, azonban az M3-as felújítása sokkal nagyobb műszaki kihívást jelentett, mint az új metró megépítése. Ennek hátteréről ide kattintva olvashat további részleteket.

 

