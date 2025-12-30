Újabb fordulat: még egy utolsó meglepetést okozott a magyaroknak az M30-as autópálya – mégsem akkor nyitották meg, mint mondták

Az M30-as autópálya korábban Szikszó térségében lezárt szakasza kedden 10:30 órától megnyitására került, így az M30-as érintett része újra korlátozás nélkül használható – közölte a Facebookon az MKIF Zrt.

Újabb fordulat: még egy utolsó meglepetést okozott a magyaroknak az M30-as autópálya / Fotó: MKIF Zrt. - Az ország útja / Facebook

Lázár János korábban már bejelentette, hogy december 30-án megnyitják a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát. Miskolc és Szikszó között 2024 február végén le kellett zárni az autópályát. A reggeli bejelentés szerin az átadást délután hatra volt eredetileg tervezve.

A magyar építési és közlekedési miniszter idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.

Az ügy előzményéről a következőket érdemes tudni: még 2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát. Miskolc és Szikszó között azonban az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024. február végén le kellett zárni, mert az út

egy 150 méteres részen megcsúszott. Azóta csak terelőutakon lehet közlekedni ezen a szakaszon.

Aztán 2025 februárjára végre odáig jutott az ügy, hogy a Strabag megkezdte a javítást, amely 4-5 milliárd forintba kerül a hírek szerint. Ennek elvégzésére körülbelül kilenc hónapot kértek. Ez járt le október végén, amikorra viszont nem végzett a cég, sőt, utólag azt állítják, hogy ezt a határidőt ők nem is vállalták.

Mi történt az M30-as autópályával?

Lázár János építési és közlekedési miniszter idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.