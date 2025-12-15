Deviza
EUR/HUF384,62 -0,04% USD/HUF327,65 -0,03% GBP/HUF437,83 -0,09% CHF/HUF411,02 -0,16% PLN/HUF91,17 +0,09% RON/HUF75,58 -0,01% CZK/HUF15,81 -0,27% EUR/HUF384,62 -0,04% USD/HUF327,65 -0,03% GBP/HUF437,83 -0,09% CHF/HUF411,02 -0,16% PLN/HUF91,17 +0,09% RON/HUF75,58 -0,01% CZK/HUF15,81 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 506,37 -0,09% MTELEKOM1 748 -1,24% MOL2 914 -0,88% OTP34 400 0% RICHTER9 820 +1,13% OPUS569 +2,15% ANY6 940 -1,14% AUTOWALLIS148 -0,34% WABERERS5 400 +0,75% BUMIX9 983,41 -0,61% CETOP3 868,13 +1,07% CETOP NTR2 421,9 +1,07% BUX109 506,37 -0,09% MTELEKOM1 748 -1,24% MOL2 914 -0,88% OTP34 400 0% RICHTER9 820 +1,13% OPUS569 +2,15% ANY6 940 -1,14% AUTOWALLIS148 -0,34% WABERERS5 400 +0,75% BUMIX9 983,41 -0,61% CETOP3 868,13 +1,07% CETOP NTR2 421,9 +1,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
útjavítás
M30-as
Strabag
Lázár János
gyorsforgalmi út

Itt a fordulat: kedden eldől a kettészakadt magyar autópálya sorsa, pattanásig feszült a helyzet a Strabagnál – Lázár Jánosék a legrosszabbra is készülnek

A minisztérium szerint a munka csak akkor elfogadható, ha a hiba végleg megszűnt – a kivitelező felelőssége nem ér véget. Készre jelentette a Strabag az M30-as gyorsforgalmi úton kialakult súlyos rézsűcsúszás garanciális javítását, holnap pedig helyszíni ellenőrzés dönthet az átvételről.
VG
2025.12.15, 19:08
Frissítve: 2025.12.15, 19:46

Készre jelentette a Strabag az M30-as gyorsforgalmi út 39. kilométerénél kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását. Az Építési és Közlekedési Minisztérium szakemberei holnap helyszíni bejárással egybekötött garanciális ellenőrzést tartanak a kivitelező Strabag és az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) részvételével.

Lázár János m30-as
Készre jelentette a Strabag az M30-as gyorsforgalmi úton kialakult súlyos rézsűcsúszás garanciális javítását, holnap pedig helyszíni ellenőrzés dönthet az átvételről / Fotó: Lázár János / Facebook

A tét nem kisebb, mint hogy az érintett útszakasz tartósan forgalom alá helyezhető-e. Nagy Bálint államtitkár világossá tette: az állam csak akkor tekinti kijavítottnak az utat, ha a hiba többé nem fordul elő. 

Ha a mostani beavatkozás nem bizonyul végleges megoldásnak, a Strabagnak vissza kell térnie, és újra el kell végeznie a munkát.

A holnapi ellenőrzésről részletes jegyzőkönyv készül. A javítás kizárólag akkor fogadható el, ha a szakemberek mindent rendben találnak, és a benyújtott dokumentáció is pontos, valós és hiteles. Kedvező döntés esetén az MKIF visszaveszi a munkaterületet a kivitelezőtől, majd megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása.

A bontási munkák során nemcsak a pályán elhelyezett ideiglenes eszközöket, táblákat és terelőfalakat szedik fel, hanem a terelőutakra kihelyezett jelzések is eltűnnek. A folyamat várhatóan másfél-két napig tart, ezt követően pedig az M30-as érintett szakaszán korlátozások nélkül indulhat újra a forgalom.

Ezzel még nem zárul le az M30-as ügye

A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozza: még pozitív ellenőrzési eredmény esetén sem zárul le az ügy. A mostani jótállási javítást egy részletes monitoringterv egészíti ki, amely rendszeres utóellenőrzéseket ír elő. A vizsgálatok kiterjednek a burkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre, valamint a felszín alatti mérések fenntartására is.

A terv pontosan rögzíti, mit milyen időközönként kell ellenőrizni és mérni, az eredményekből pedig kiértékelő jelentéseket kell készíteni. A még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítása továbbra is a Strabag kötelezettsége marad.

Nem elég kijavítani a sérült szakaszt, a helyreállított állapotot meg is kell őrizni. A kivitelezői felelősség – kedvező döntés esetén is – túlmutat a holnapi ellenőrzésen

– hangsúlyozta Nagy Bálint államtitkár.

Megrázta magát a Strabag: már az útburkolati jeleket festi, mindjárt kész Magyarország elátkozott autópályája – videó az építkezés utolsó mozzanatairól

Hamarosan befejeződik a helyreállítás, már nem kell sokat várniuk az autósoknak.

 

Országszerte

Országszerte
1075 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu