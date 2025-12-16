Ilyen nincs: a Strabag az utolsó pillanatban beleköpött Lázár János levesébe, mégse adják át a magyar autópályát szerdán – "Nincs rá lehetőség"

Az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az M30-as autópályát – adta hírül teljesen váratlanul egy kedd esti közleményben az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM). Mindez totális negatív fordulatot jelent.

M30: hihetetlen, ami történik, mégse adják át a magyar autópályát / Fotó: VG

Alig néhány órával korábban írta meg a Világgazdaság szintén Lázár János tárcájának bejelentése alapján, hogy hosszú kálváriát követően szerdán végre visszakaphatják a kettészakadt magyar autópályát a közlekedők, miután kedden megtörtén a helyszíni szemle.

Akkor hivatalosnak tűnt, hogy befejeződtek az M30-as autópálya garanciális munkálatai Szikszó közelében. Külön kitértek rá, hogy a javítási munka minőségét ellenőrző vizsgálat során egyelőre mindent rendben találtak a szakemberek, ennek eredményeként megnyitható az érintett útszakasz.

Annak érdekében, hogy a gépjárművezetők minél hamarabb használhassák az eddig lezárt pályát, az ellenőrzést követően megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása és várhatóan szerda délután – immár korlátozások nélkül – újra indulhat a forgalom a pályán.

Ebből most már biztosan nem lesz semmi.

Az ÉKM ugyanis újabb nyilatkozatot tett és totális változásról számolt be.

Lázár János tárcája ugyan még az első keddi közleményben felhívta rá a figyelmet, hogy a kivitelező Strabag számára nem ér véget a felelősség, hiszen az utóellenőrzésről szóló, úgynevezett Monitoring Terv részletesen tartalmazza, mit, milyen időközönként kell

vizsgálnia,

mérnie,

ellenőriznie

és az adatokból kiértékelő jelentést készítenie.

A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre, és a felszín alatti mérések további fenntartására. Mindamellett a még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítását a Strabag továbbra is köteles elvégezni.

Idáig azonban már nem is jutott el az ügy, ugyanis pár óra leforgása alatt beállt a teljes negatív fordulat. Az ÉKM ugyanis nyilvánosságra hozta, hogy

a Strabag nem vállal felelősséget a saját munkájáért.

Felidézték, hogy

2025. december 11-én az osztrák építőipari multi készre jelentette az M30-as autópályán végzett garanciális munkákat. Majd 2025. december 16-án sor került a javítások műszaki átadás-átvételére a STRABAG, az Építési és Közlekedési Minisztérium és az autópályát üzemeltető MKIF Zrt. részvételével.

Ezek után viszont sajnálattal értesültek arról, hogy a Strabag nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért, így viszont

az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát.

A közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudunk elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag teljes körű írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni – szögezte le végül a minisztérium.