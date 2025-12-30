Meglepő bejelentés: órákon belül átadják Magyarország legjobban várt autópályáját – mostantól teljes az összekapcsolás Szlovákiával

Az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállításnál a Strabag átb*szott bennünket, de mi levertük rajtuk – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi médiában.

A tárcavezető leszögezte: az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát. Ez megérkezett, így nincs akadálya annak, hogy december 30-án 18:00-tól megnyitják a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát. Hozzátette: tanultak a Strabaggal való közös munkából, ezért folyamatosan vizsgáljuk a pálya állapotát.

A magyar építési és közlekedési miniszter idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.

Az ügy előzményéről a következőket érdemes tudni: még 2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát. Miskolc és Szikszó között azonban az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024. február végén le kellett zárni, mert az út

egy 150 méteres szakaszon megcsúszott. Azóta csak terelőutakon lehet közlekedni ezen a szakaszon.

Aztán 2025 februárjára végre odáig jutott az ügy, hogy a Strabag megkezdte a javítást, amely 4-5 milliárd forintba kerül a hírek szerint. Ennek elvégzésére körülbelül kilenc hónapot kértek. Ez járt le október végén, amikorra viszont nem végzett a cég, sőt, utólag azt állítják, hogy ezt a határidőt ők nem is vállalták.

Legutóbb az jelent meg a nyilvánosságban, hogy december 15-re most már biztosan véget ér a javítás. Ez be is következett, de az utolsó pillanatban meghiúsult az M30-as autópálya átadása. Úgy tűnik, hogy ma tényleg megnyitják a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát.