Karácsony előtt átadják Magyarország új autópályáját és máris építik tovább: így ér el a román határhoz - Lázár János elárulta a dátumokat

A fejlesztés azonban nem áll meg: a kisújszállási átadó után, építik az M4-es karcagi elkerülőjét, 22 km-el Püspökladányig elviszik az autópályát a következő ciklusban.

Épül az M4-es / Fotó: Magyar Építők

Az M4-es Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasza 2032-ben lesz kész, szerződés van arra, hogy a következő időszakban Karcag és Püspökladány szakaszt kezdik, 3 év alatt kell ezt megépíteni, és elkezdi építeni a Ladány és Újfalu közötti szakaszt - jelentette e Lázár János Építési és Közlekedési miniszter Hajduszoboszlón.

Minden inden külföldi, 20 tonna fölötti kamion csak autópályán haladhat, a 42-es úton nem - írja a Haon.

Hamarabb elkészült, mint várták

Ahogy korábban megírtuk a Magyar Építők friss videója ritkán látott részletességgel mutatja meg, milyen ütemben halad az M4-es gyorsforgalmi út új, több mint harminc kilométeres szakasza. A felvételeken látszik: a kivitelező Duna Aszfalt Projekt Zrt. már nem alapoz, nem tereprendez – hanem finomhangol. Az útburkolati jelek felfestése, a szalagkorlátok telepítése és a vadvédő kerítések kialakítása mind azt jelzik, hogy a projekt a végső fázisba lépett.

Több hídon már folyik az útpálya csatlakoztatása, máshol a szegélyezési munkák, a pihenőkben pedig a belső infrastruktúra kialakítása zajlik.

A csapadékvíz-elvezetés szintén elkészült: átereszek, hosszanti szivárgók és keresztcsatornák biztosítják majd, hogy az út hosszú távon is stabil maradjon.

A szakaszon épülő két pihenőhely és a három különszintű csomópont is gyors tempóban formálódik. Ezek nemcsak a forgalom biztonságát, hanem a térség kapcsolatainak erősödését is szolgálják majd. Emellett fontos szerep jut a környezetvédelmi megoldásoknak: több helyen telepítenek vadátjárókat és védőkerítéseket, amelyek biztonságosabbá teszik az érintett élőhelyeket is.

Az M4-es autóútból ezzel már több mint 150 kilométer készülhet el a főváros és a Jászság között. A Magyar Építők kiemeli, hogy a 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:

Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),

Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),

a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer),

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már az elkészült jobb pályán közlekedik, a bal pályán a kopóréteg is elkészült.

A kivitelezés a tervek szerint halad, az útépítési és forgalomtechnikai munkák döntő többsége már a befejező szakaszban van – idézi a lap Nicoara Miklós főépítésvezetőt. Az ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása 2026 első negyedévében várható – írtuk korábban, így a karácsony előtti átadás az eredetileg tervezettnél hamarabbi időpontot jelent.