Deviza
EUR/HUF382.85 -0.04% USD/HUF326.26 +0.03% GBP/HUF436.87 0% CHF/HUF410.34 -0.04% PLN/HUF90.65 +0.03% RON/HUF75.19 -0.02% CZK/HUF15.82 -0.06% EUR/HUF382.85 -0.04% USD/HUF326.26 +0.03% GBP/HUF436.87 0% CHF/HUF410.34 -0.04% PLN/HUF90.65 +0.03% RON/HUF75.19 -0.02% CZK/HUF15.82 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
m4
autópálya
Kisújszállás

Karácsony előtt átadják Magyarország új autópályáját és máris építik tovább: így ér el a román határhoz - Lázár János elárulta a dátumokat

Az új útszakaszt december 22-én vehetik birtokba az autósok.
Andor Attila
2025.12.12, 06:21
Frissítve: 2025.12.12, 06:27

A fejlesztés azonban nem áll meg: a kisújszállási átadó után, építik az M4-es  karcagi elkerülőjét, 22 km-el Püspökladányig elviszik az autópályát a következő ciklusban. 

M4
Épül az M4-es / Fotó: Magyar Építők

Az M4-es Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasza 2032-ben lesz kész, szerződés van arra, hogy a következő időszakban Karcag és Püspökladány szakaszt kezdik, 3 év alatt kell ezt megépíteni, és elkezdi építeni a Ladány és Újfalu közötti szakaszt - jelentette e Lázár János Építési és Közlekedési miniszter Hajduszoboszlón. 
Minden inden külföldi, 20 tonna fölötti kamion csak autópályán haladhat, a 42-es úton nem - írja a Haon. 

Hamarabb elkészült, mint várták 

Ahogy korábban megírtuk a Magyar Építők friss videója ritkán látott részletességgel mutatja meg, milyen ütemben halad az M4-es gyorsforgalmi út új, több mint harminc kilométeres szakasza. A felvételeken látszik: a kivitelező Duna Aszfalt Projekt Zrt. már nem alapoz, nem tereprendez – hanem finomhangol. Az útburkolati jelek felfestése, a szalagkorlátok telepítése és a vadvédő kerítések kialakítása mind azt jelzik, hogy a projekt a végső fázisba lépett.

Több hídon már folyik az útpálya csatlakoztatása, máshol a szegélyezési munkák, a pihenőkben pedig a belső infrastruktúra kialakítása zajlik.

A csapadékvíz-elvezetés szintén elkészült: átereszek, hosszanti szivárgók és keresztcsatornák biztosítják majd, hogy az út hosszú távon is stabil maradjon.

A szakaszon épülő két pihenőhely és a három különszintű csomópont is gyors tempóban formálódik. Ezek nemcsak a forgalom biztonságát, hanem a térség kapcsolatainak erősödését is szolgálják majd. Emellett fontos szerep jut a környezetvédelmi megoldásoknak: több helyen telepítenek vadátjárókat és védőkerítéseket, amelyek biztonságosabbá teszik az érintett élőhelyeket is.
Az M4-es autóútból ezzel már több mint 150 kilométer készülhet el a főváros és a Jászság között. A Magyar Építők kiemeli, hogy a 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:

  • Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),
  • Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),
  • a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer),
    Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már az elkészült jobb pályán közlekedik, a bal pályán a kopóréteg is elkészült.

A kivitelezés a tervek szerint halad, az útépítési és forgalomtechnikai munkák döntő többsége már a befejező szakaszban van – idézi a lap Nicoara Miklós főépítésvezetőt. Az ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása 2026 első negyedévében várható – írtuk korábban, így a karácsony előtti átadás az eredetileg tervezettnél hamarabbi időpontot jelent.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu