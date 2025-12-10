Lázár János egy Nagy-Magyarország térkép előtt jelentette be: két új autópálya épül, vidéki nagyvárosokat kötnek össze több száz milliárd forintból – videó

A kormány több százmilliárd forintos közlekedési fejlesztésről döntött Nyugat-Magyarországon, amely alapjaiban alakítja át Kőszeg, Szombathely, Körmend és Zalaegerszeg térségét. Az M87-es út négysávosítása és egy új autópálya előkészítése a térség gazdasági súlyát is jelentősen megemelheti.

Lázár János szerint a Szombathelyt Kőszeggel és az osztrák határral összekötő M87-es gyorsforgalmi út 2030-ra készülhet el, és évtizedes infrastrukturális hiányt pótol a Nyugat-Dunántúlon / Fotó: Németh András Péter

A Facebook-oldalára feltöltött videóban Lázár János egy régi Nagy-Magyarország térképen mutatta meg, hol indul el az elkövetkező évek egyik legnagyobb magyarországi közlekedési beruházása. A kormány döntése értelmében megkezdődik az M87-es gyorsforgalmi út építése Szombathely és Kőszeg között, valamint négysávosra bővítik a teljes 87-es főutat egészen Körmendig.

A miniszter szerint ez a fejlesztés nemcsak közlekedési, hanem gazdasági értelemben is áttörést jelent a térségnek, amely régóta vár arra, hogy nagyvárosi léptékű infrastruktúrához jusson.

A Kőszeg-Szombathely közötti 17 kilométer költsége 140-150 milliárd forintra tehető, míg a Szombathely–Körmend közötti 27 kilométer mintegy 210 milliárd forintból valósul meg. Ezek a beruházások a 87-es főút teljes négysávosítását jelentik, amely nagyban növeli az út biztonságát és teherbírását. A mindennap ingázók, az átmenő forgalom és a térség ipari vállalatai évtizedek óta sürgetik ezt a fejlesztést.

A frissen véglegesített tervek szerint az M87-es egy 16,3 kilométeres, 2×2 sávos, 110 km/órás gyorsforgalmi út lesz, amely eléri az osztrák határt. A projekt részeként megépül egy 8,5 kilométeres új elkerülő is, amely összeköti a 87-es és 89-es főutat, tehermentesítve Szombathely városi útjait. Emellett 15,8 kilométernyi alsóbbrendű út kap teljes felújítást, és új körforgalmú csomópontokat alakítanak ki a 86-87-89-es utak találkozásánál. Ez a csomóponti rendszer kulcsfontosságú, hiszen itt találkozik a térség több jelentős közlekedési tengelye.

Az M87-es csak a kezdet a régió közlekedésfejlesztésében

A közúti fejlesztéssel párhuzamosan zajlik a vasúti infrastruktúra korszerűsítése is. A Szombathely–Kőszeg vasútvonal villamosításának előkészítése már folyamatban van, így a jövőben gyorsabb, korszerűbb és környezetbarátabb vasúti kapcsolat egészítheti ki az új gyorsforgalmi úthálózatot. Ilyen komplex, közút- és vasútfejlesztést egyszerre ritkán hajt végre Magyarország, a térség azonban most egy integrált közlekedési modellhez jut.