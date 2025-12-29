Itt a lista: ezeket az autópályákat adják át 2026-ban Magyarországon – elkészül a szupersztráda Romániáig, elindul a legdrágább építkezés
Bár eddig úgy tűnt, hogy véget ért a magyar autópálya- és autóút-építési hullám, valójában 2026 is az átadások éve lesz: az ország keleti és északi régióiban új gyorsforgalmi szakaszok nyílnak meg, az M49‑es, M100‑as, M1-es és M4‑es projektek pedig majd egyszerre teszik kényelmesebbé, biztonságosabbá és modernebbé a hazai közlekedést.
A 2026‑os év talán nem hozza el a tavalyihoz hasonló mennyiségű új autópálya‑szakasz „beröffentését”, de több lényeges projektre fókuszál a kormány. A legkiemeltebb közlekedésfejlesztési terveket Lázár János építési és közlekedési miniszter is ismertette az elmúlt hónapokban: több fontos szakasz átadása mellett új projektek is indulnak, a meglévő beruházásokon pedig jövőre indul el a munka legfontosabb része.
M49-es gyorsforgalmi út – szupersztráda a román határig
Az M49‑es gyorsforgalmi út az ország északkeleti részén hoz létre hosszú ideje hiányzó gyorsforgalmi kapcsolatot Románia felé. A Duna Aszfalt látványos ütemben dolgozik a Mátészalka-Ököritófülpös szakaszon, ahol már felfestett burkolat és aszfaltozás is látható. Az új sztráda hiánypótló szerepet tölt be, hiszen a térség eddig gyorsforgalmi kapcsolat nélkül maradt, és most az M3‑as autópályát köti össze közvetlenül a román határ közelében lévő Szatmárnémetivel, Csengeren át.
Egy körülbelül két kilométeres szakaszt már ideiglenesen forgalomba helyeztek 2025 szeptemberében, amely az M49‑es és az M3‑as közötti felhajtást biztosítja Vásárosnamény térségében.
A teljes szakasz átadása 2026 őszére várható, amikor a gyorsforgalmi út már teljes értékű kapcsolatot nyújt a helyi közlekedés és a nemzetközi tranzit számára is.
A fejlesztés így egyszerre teszi gyorsabbá, biztonságosabbá az utazást, és erősíti Magyarország északkeleti régiójának gazdasági összeköttetéseit.
Új gyorsforgalmi út jön létre az ország északkeleti felében
Már közel kész pályát tudott filmezni az első 10 kilométeren a Magyar Építők stábja az M49-es épülő szakaszán. A Duna Aszfalt generálkivitelezésében épülő Mátészalka–Ököritófülpös szakasz keleti részén ugyanis már a befejező munkák zajlanak.
M4-es autóút – Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasz
Az egyik legfontosabb mérföldkő az M4-es autóút 34,29 km‑es szakasza, amely Törökszentmiklós és Kisújszállás között készült el. A beruházást december végén ünnepélyesen átadták – meghaladva az eredeti ütemtervet – így ez a szakasz hivatalosan már forgalomba állt, de 2026 lesz az első teljes év, amikor az infrastruktúra ténylegesen működni fog a közlekedők számára.
A projekt három fő elemet foglal magában:
- Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer);
- a Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer);
- valamint a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer).
Az átadón Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: a kormány célja, hogy minden település legfeljebb 20 percre legyen egy gyorsforgalmi úttól, az M4‑es új szakasza pedig fontos lépés ebben a stratégiában.
Átadták a forgalomnak Magyarország új autópályáját, Orbán Viktor avatta fel: Magyarországon minden településről legfeljebb 30 perc alatt el lehet érni egy gyorsforgalmi utat
Átadták az M4-es autóút vadonatúj, Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszát. Az ünnepélyes átadáson Orbán Viktor is beszédet mondott.
Az átadások és a frissen forgalomba lépő útvonalak mellett azonban több közlekedési projekt esetében jövőre indulnak el a legnagyobb kivitelezések és munkálatok, amelyeknek köszönhetően a magyar autópálya-bővítés nem fogja elveszíteni a lendületét.
M1-es autópálya – éjjel-nappal épül a Budapest-Győr szakasz
Az M1‑es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszának hatalmas bővítése a modern hazai közlekedés egyik legnagyobb fejlesztése lesz: az út 2×2 sávból 2×3 sávossá válik, intelligens forgalomirányítással és pihenőhelyek korszerűsítésével együtt.
A 2025 szeptemberében elindított projekt kiváló ütemben halad, és várhatóan 2026-ban végzik el rajta a legfontosabb munkálatokat. A fejlesztés több fázisban éri el a teljesen háromsávos állapotot, és 2028-2029 körül várható a beruházás lezárása.
A sávbővítés- és szélesítés, valamint a közlekedéstechnikai fejlesztések végül nemcsak gyorsabb, hanem jóval biztonságosabb átkelést eredményez ezen a kulcsfontosságú tranzitfolyosón, amely Magyarországot Nyugat‑Európával köti össze.
Eddig nem látott felvételek az új M1-es hídról, akkora a tempó, hogy éjszaka sem lassítanak – nincs mit tenni, be kell „férnie" az új sávoknak
Az MKIF most exkluzív képeket mutatott az építkezésről, ahol a zsaluzás és a hídszerkezetek kialakítása is folyamatban van. Az M1-es autópálya bővítése látványos ütemben halad: a munkások éjjel-nappal dolgoznak a hidakon és egyéb átkelő műtárgyakon.
M100-as gyorsforgalmi út – Esztergom sem marad le a térképről
Az M100-as projekt célja, hogy Esztergomot közvetlenül is bekapcsolja az M1‑es hálózathoz. Bár a teljes átadás inkább a későbbi évekre várható, 2026 tavaszán már elindulhatnak az építési munkálatok, és a kivitelezés különböző ütemei beindulnak.
Ez az útszakasz nem csupán egy egyszerű bekötő út lesz: már az előkészítő munkák során meg kell teremteni például egy új Duna‑hídhoz kapcsolódó csomópontokat is, ami komoly mérnöki kihívást jelent.
Azonban a beruházásról még novemberben kiderült, hogy „Magyarország legdrágább autópályája" valójában sokkal kevesebből is el fog készülni: a korábbi 500 milliárd forintos összeg helyett Lázár János novemberben már csak 400 milliárdól beszélt, amely jelentős árengedményt jelentene az óriásprojektben.
Most már biztos, a kormány tényleg megcsinálja: 400 milliárdos autópálya épül Magyarországon, rákötik az M1-re – térképen a nyomvonal
Ez több szempontból is meglepetés, korábban például sokkal nagyobb összeget emlegettek a gigaberuházás kapcsán. Most úgy tűnik, olcsóbb lesz az M100-as autópálya, amely régi vágya sok tízezer embernek.
2026 is jelentős lesz a magyar autópálya-hálózat számára
Jövőre nem lesz feltétlenül az „áttörések évét” fogja átélni a magyar közlekedés, hatalmas új hálózatokkal: több fejlesztés már régebben elindult vagy nem egyetlen dátumhoz kötődik. Viszont az átadott új szakaszok és az elinduló építkezések miatt az autózás Magyarországon valóban új szintre fog lépni.
Az M4 és M49 kulcsfontosságú alkotóelemei lesznek a hálózatnak, míg az M1‑es bővítése és az M100 előkészítése hosszabb távon változtatja meg az ország közlekedését.
Ezek a beruházások nemcsak a gépjármű‑forgalom problémáit oldják meg, hanem ösztönzik a logisztikai fejlődést, a vidéki integrációt, és a gazdasági együttműködést is — mindezt úgy, hogy végül több mint kétezer kilométernyi gyorsforgalmi úthossz érhető el Magyarországon.
2026 így egyszerre lesz a folytatás, a befejezés és az új kezdet éve az útépítésben.
Ezek az autópályák épülhetnek meg 2025-ben Magyarországon – mindjárt itt lehet az első átadás
Az idei év sem bővelkedik autópálya építésekben annak ellenére, hogy az ország több pontján is zajlanak a munkálatok, ezek zöme csak a következő években fejeződik be. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy 2025-ben csak egyetlen autóútszakaszt adnak át Magyarországon, rögtön az év elején. Igaz, annál nagyobb fajsúlyú beruházásról van szó: az M44-es utolsó szakaszának megépítésével Békéscsaba és az ország egyik legelmaradottabb régiója lesz bekötve a hazai gyorsforgalmi hálózatba. Az idei év nemcsak emiatt, hanem egy másik fontos esemény miatt is mérföldkőnek tekinthető. Ősszel elindul az M1-es autópálya nagyon régóta várt bővítése.