Itt a lista: ezeket az autópályákat adják át 2026-ban Magyarországon – elkészül a szupersztráda Romániáig, elindul a legdrágább építkezés

Bár eddig úgy tűnt, hogy véget ért a magyar autópálya- és autóút-építési hullám, valójában 2026 is az átadások éve lesz: az ország keleti és északi régióiban új gyorsforgalmi szakaszok nyílnak meg, az M49‑es, M100‑as, M1-es és M4‑es projektek pedig majd egyszerre teszik kényelmesebbé, biztonságosabbá és modernebbé a hazai közlekedést.

2026-ban a magyar autópálya-hálózat új szintre lép: az M4‑es és M49‑es szakaszok átadása mellett az M1‑es bővítése és az M100 munkálatai is megkezdődnek/ Fotó: Shutterstock

A 2026‑os év talán nem hozza el a tavalyihoz hasonló mennyiségű új autópálya‑szakasz „beröffentését”, de több lényeges projektre fókuszál a kormány. A legkiemeltebb közlekedésfejlesztési terveket Lázár János építési és közlekedési miniszter is ismertette az elmúlt hónapokban: több fontos szakasz átadása mellett új projektek is indulnak, a meglévő beruházásokon pedig jövőre indul el a munka legfontosabb része.

M49-es gyorsforgalmi út – szupersztráda a román határig

Az M49‑es gyorsforgalmi út az ország északkeleti részén hoz létre hosszú ideje hiányzó gyorsforgalmi kapcsolatot Románia felé. A Duna Aszfalt látványos ütemben dolgozik a Mátészalka-Ököritófülpös szakaszon, ahol már felfestett burkolat és aszfaltozás is látható. Az új sztráda hiánypótló szerepet tölt be, hiszen a térség eddig gyorsforgalmi kapcsolat nélkül maradt, és most az M3‑as autópályát köti össze közvetlenül a román határ közelében lévő Szatmárnémetivel, Csengeren át.

Egy körülbelül két kilométeres szakaszt már ideiglenesen forgalomba helyeztek 2025 szeptemberében, amely az M49‑es és az M3‑as közötti felhajtást biztosítja Vásárosnamény térségében.

A teljes szakasz átadása 2026 őszére várható, amikor a gyorsforgalmi út már teljes értékű kapcsolatot nyújt a helyi közlekedés és a nemzetközi tranzit számára is.

A fejlesztés így egyszerre teszi gyorsabbá, biztonságosabbá az utazást, és erősíti Magyarország északkeleti régiójának gazdasági összeköttetéseit.

M4-es autóút – Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasz

Az egyik legfontosabb mérföldkő az M4-es autóút 34,29 km‑es szakasza, amely Törökszentmiklós és Kisújszállás között készült el. A beruházást december végén ünnepélyesen átadták – meghaladva az eredeti ütemtervet – így ez a szakasz hivatalosan már forgalomba állt, de 2026 lesz az első teljes év, amikor az infrastruktúra ténylegesen működni fog a közlekedők számára.