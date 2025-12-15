Továbbra sem sietik el a költségvetési hiányok lefaragását a régiós gazdaságok, amelyek a koronavírus-járvány óta megváltozott gazdasági környezetben szinte folyamatosan a 3 százalékos maastrichti kritériumok fölött teljesítenek. Ez alól természetesen Magyarország sem kivétel. Idehaza jövőre lehet a hetedik egymást követő év, amikor nem sikerül abszolválni az euró bevezetésének egyik alapfeltételét.

Van egy fontos gazdasági mutató, amit elirigyelhetnek tőlünk a lengyelek – erre még Nagy Márton is büszke lehet / Fotó: Vasvári Tamás

Magyar gazdaság: van egy fontos mutató, amit elirigyelhetnek tőlünk a lengyelek

Nagy Márton nemzetgazdasági november 11-én egy háttérbeszélgetésen jelentette be, hogy idén sokadjára is tovább emel a hiánycélt. Eredetileg a 2025-ös békeköltségvetést tavaly év végén 3,7 százalékos hiánnyal tervezte meg a minisztérium, amit aztán felemeltek 4 százalékra, majd szeptemberben 4,1–4,5 százalék közé. Ebben azonban nem volt sok meglepetés:

egyrészt a vártnál gyengébb GDP-adatok miatt már korábban sejthető volt, ami kivételesen nem az áfabevételeken, hanem a vállalkozói adóbefizetések terén okozott visszaesést,

másrészt jelentős jóléti intézkedéseket léptetett életbe a nyártól a kormány. Ezek nagyságrendileg 2026-ban 1500-1600 milliárd forinttal terhelhetik meg a büdzsét, ami rendkívül feszítetté teszi a költségvetést.

Nagy Márton mindenesetre az ígéri, hogy a tavalyi 4,9 százalékos szinten stagnálhat 2025-ben és 2026-ban is a költségvetési deficit, ezzel párhuzamosan pedig az államadósság 73,5 százalékon beragadhat. A parlament gazdasági bizottságában tartott éves meghallgatásán Nagy Márton a lépést azzal indokolta, hogy a jelenlegi kamatpolitika nem engedi a lazítást, így egyedül a költségvetésből van lehetőség élénkíteni a gazdaságot.

Bár a döntést kormánykritikus elemzők és az ellenzék is úgy értékelte, hogy a kormány osztogatásba kezdett a választások előtt, és persze az államcsőddel való riogatás sem maradt el, a valóságban egyáltalán nem magyar jellegzetesség a magas hiány.

Az eddig ismert költségvetési tervek alapján 2026-ban Romániában és Lengyelországban is magasabb lesz az államháztartási hiány, Szlovákiában és Ausztriában pedig közel hasonló, mint Magyarországon.

Mivel évek óta érdemi túlköltekezésben és hitelfelvételben vannak a szomszédos országok, az államadósság kezelése is egyre nagyobb terhet jelent a régióban. Érdemes összevetni 2020-szal az adatokat (az alsó ábrán látható). Bár akkor a magyar államadósság a 2019-es 65 százalékról 78 százalék fölé kúszott, összhangban a kormányzati élénkítéssel, amit apránként sikerült 73,5 százalékra lefaragni, azóta az összes visegrádi országban magasabb az adósságmutató, mint a koronavírus járvány évében.