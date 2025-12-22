A Magyar Nemzeti Bank végre megfejtette, mitől szenvednek a hazai autógyárak: de már azt is látni, mikor támadnak fel – itt vannak a válaszok

Részletesen foglalkoztak a Magyar Nemzeti Bank közgazdászai a decemberi inflációs jelentésben a hazai járműipar helyzetével. Korábban a magyar gazdaság húzóágazatának számító szektor története túlzás nélkül egyik legnehezebb időszakát éli meg. Az első fél évben Európai Autóipari Szövetség (ACEA) adatai szerint 218 823 autót gyártottak a magyarországi gyárak, ami 7,2 százalékos visszaesés 2024 azonos időszakához képest, és 15,5 százalékos 2023-hoz képest. Részben a magyar járműipar vesszőfutása is magyarázza, hogy miért nem képes kitörni a magyar gazdaság a lassan három éve tartó stagnálásból.

Megfejtették a magyar járműipar gyengélkedésének okait – szerencsére már azt is látni, mikor fog erőre kapni / Fotó: Anadolu via AFP

Magyar járműipar: megfejtette az okokat az MNB

A legnagyobb súlyú hazai feldolgozóipari alágazat sem régiós sem, összeurópai szinten nem teljesít jól, ami azért fájó, mert az első kilenc hónapban 0,9 százalékkal nőtt az újautó-regisztrációk száma az Európai Unióban, tehát a kereslet, ha mérsékelt ütemben is, de emelkedik.

Az eladások alapján éppen olyan európai márkák tudtak érdemben növekedni, amelyeknek nincs magyarországi üzemük. A hazai autóipari visszaesésben tehát jelentős szerepet játszik az aktuális termékszerkezet

– állapítják meg az MNB szakértői. Miközben a Skoda, a Renault és a Volkswagen modelljei iránti európai kereslet élénkült, a hazai kapacitással rendelkező gyártók közül:

a Mercedes európai eladásai csak kismértékben nőttek (plusz 2,2 százalék), miközben

az Audi (mínusz 2,2 százalék) és

a Suzuki (mínusz 14,2 százalék) eladásai visszaestek az év első három negyedévében.

A jegybank szerint a Volkswagen és a Skoda kedvező eladási számai vélhetően hozzájárulhattak ahhoz, hogy a cseh és szlovák közútijármű-gyártás éves változása meghaladja a hazait. Ugyanakkor a Magyarországon gyártott modellek közül stabil bővülést mutat a Mercedes EQB iránti kereslet, az európai eladások 17,0 százalékkal emelkedtek az év eddigi részében. Ezzel párhuzamosan a hazai termelés 19,1 százalékkal nőtt. A Cupra Terramar gyártása a tavaly augusztusi indulást követően idén futott fel.

Az elmúlt időszakban több, hazánkban gyártott modell termelése a cseh és szlovák versenytársakhoz képest is rosszabbul alakult. Ilyen példa a Mercedes CLA, melynek kereslete csak kisebb mértékben csökkent, míg a kecskeméti gyár termelése 43 százalékkal esett.

E mögött az üzem gyártósorain tervezett változások is állhatnak. A CLA új modelljének bevezetésével annak elektromos és hibrid hajtásláncú gyártása Németországba kerül, míg Kecskeméten két, új platformra épülő modellcsalád gyártását tervezik. Hasonlóan nagymértékben elmaradt az eladások számától az Audi Q7, a Land Rover Defender és a Skoda Superb gyártása is (mindegyik Szlovákiában készül).