Rendkívüli: megindult a nagy magyar üzleti küldöttség Moszkvába, Szijjártó Péter vezeti – megkötik az első bizniszeket a háború utánra
Új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki.
Végeztünk Isztambulban, indulunk Moszkvába – közölte néhány perccel ezelőtt Szijjártó Péter a közösségi oldalán.
Ahogy arról a Világgazdaság hétfőn beszámolt, a magyar kormány több tagja hétfőn Törökországba repült Orbán Viktor vezetésével, hogy energetikai, katonai és gazdasági megállapodásokat kössön Erdogan elnökkel. Csakhogy úgy tűnik, ezzel nincs vége a napnak, némiképp váratlanul ugyanis kiderült, hogy magyar fél Moszkvába repül tovább.