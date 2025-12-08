Rendkívüli: megindult a nagy magyar üzleti küldöttség Moszkvába, Szijjártó Péter vezeti – megkötik az első bizniszeket a háború utánra

Végeztünk Isztambulban, indulunk Moszkvába – közölte néhány perccel ezelőtt Szijjártó Péter a közösségi oldalán.

Magyar üzleti küldöttség indult Moszkvába, ebből nagy bizniszek lesznek / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság hétfőn beszámolt, a magyar kormány több tagja hétfőn Törökországba repült Orbán Viktor vezetésével, hogy energetikai, katonai és gazdasági megállapodásokat kössön Erdogan elnökkel. Csakhogy úgy tűnik, ezzel nincs vége a napnak, némiképp váratlanul ugyanis kiderült, hogy magyar fél Moszkvába repül tovább.