Ukrán háború
Szijjártó Péter
magyar
Moszkva
delegáció

Rendkívüli: megindult a nagy magyar üzleti küldöttség Moszkvába, Szijjártó Péter vezeti – megkötik az első bizniszeket a háború utánra

Új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki.
Hecker Flórián
2025.12.08, 19:23
Frissítve: 2025.12.08, 19:28

Végeztünk Isztambulban, indulunk Moszkvába – közölte néhány perccel ezelőtt Szijjártó Péter a közösségi oldalán.

Szijjártó Péter
Magyar üzleti küldöttség indult Moszkvába, ebből nagy bizniszek lesznek / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság hétfőn beszámolt, a magyar kormány több tagja hétfőn Törökországba repült Orbán Viktor vezetésével, hogy energetikai, katonai és gazdasági megállapodásokat kössön Erdogan elnökkel. Csakhogy úgy tűnik, ezzel nincs vége a napnak, némiképp váratlanul ugyanis kiderült, hogy  magyar fél Moszkvába repül tovább.

 

