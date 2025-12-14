Meglepő helyszínen épül meg Magyarország következő fontos repülőtere, meggondolták magukat a kínaiak – a magyar gazdaság legolvasottabb májusi cikkei
Mozgalmasan alakult 2025 ötödik hónapja Magyarországon. Bár épp nem a gazdaság került a legerősebb reflektorfénybe, azért ezen a téren is zajlottak jelentős események. Olvasóinkat leginkább a tervek és a jövőbeli beruházások érdekelték, ugyanis Lázár János nagy bejelentésére és a Szegeden gyárat építő BYD kapcsán felröppent legújabb hírekre kattintottak legtöbben.
Már biztos: itt épül meg Magyarország következő fontos repülőtere – meglepő a helyszín, de régi tartozás
Májusban kiderült, hogy hol épül meg Magyarország következő repülőtere, melyik helyszínen hajt végre fontos reptérfejlesztést a kormány. A beruházás nem újonnan kerül napirendre, de már-már hivatalosnak tekinthető, hogy valóban sor kerül rá. A bejelentés némiképp váratlanul érkezett, amikor Lázár János utcai fórumot tartott Sarkadon. A mintegy tízezer lakosú Békés vármegyei településen az építési és közlekedési miniszter tucatnyi kérdést kapott, az egyik pedig a repülőtér-fejlesztésre vonatkozott.
Közölte, hogy megindul a békéscsabai repülőtér fejlesztése, erről megállapodtak Szarvas Péter polgármesterrel. A beruházás olyannyira előrehaladott, hogy már a tendereztetés (nyílt versenyeztetés) előtt áll. Közölte, hogy tízmilliárd forintot kellene a reptérre elkölteni annak érdekében, hogy Békéscsabának legyen egy repülőtere, ami az idetelepülő ipart kiszolgálja.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a békéscsabai repülőtérnek lesz személyszállítási és teherforgalmi tevékenysége is, de alapvetően nem kereskedelmi repülőtér lesz.
Hivatalos: meggondolták magukat a kínaiak a szegedi BYD-gyárról – mégse csak elektromos autókat fognak gyártani, de ennek megvan az oka
A BYD azt tervezi, hogy az akkumulátoros járművek mellett plug-in hibrid elektromos autókat is gyártani fog az Európába tervezett üzemeiben, köztük az épülő szegedi gyárban. Ez nem meglepő, mivel a cég nagy mennyiségben exportált tölthető (plug-in) hibrideket az Európai Unióba és az Egyesült Királyságba, amiből profitál a vállalat – írja az Autonews.
Mint ismert, a szegedi BYD-gyár mintegy 4,5 milliárd dollárból valósul meg, és várhatóan évi 200 ezer járművet fog gyártani 2025 végétől. A teljes termelést ennél jóval nagyobbra, 350 ezer darabra tervezik. A kínai üzem a város külső részén, egy 300 hektáros telephelyen jön létre. Az első BYD várhatóan 2025 második felében gördül le a gyártósorról. A BYD-t a magas vámokkal fogják vissza az amerikai piacon, és 17 százalékos importvámmal néz szembe Európában is. Ez arra késztette a vállalatot, hogy helyi gyárakba, például a magyarországiba fektessen be. A kínai autógyártó a következő években egy törökországi létesítmény építését is megkezdi.
Ennyi volt: most már tényleg kivonul Magyarországról az osztrák multi – ez áll a háttérben
Lezárta az IP West irodaépület eladását az osztrák üzleti ingatlanos óriás, a CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo), ami a cég közleménye szerint a budapesti irodapiac egyik legnagyobb tranzakciója a 2024/2025-ös időszakban. Az eladást a BRE és a CERHA HEMPEL Rechtsanwalte segítették.
A tranzakció a CA Immo szerint a budapesti portfóliójának tartós minőségét bizonyítja, valamint azt is tükrözi, hogy a piaci korrekciós időszakot követően a befektetők ismét a város irodai szegmensére összpontosítanak. „Budapest ismét az irodai befektetők figyelmének középpontjába került” – hívta fel a figyelmet.
A mostani nagy ügylet az IP West irodaházat érintette, amelyhez 800 parkolóhely és 32 100 négyzetméter hasznos terület tartozik. A tranzakció árát és a vevő kilétét nem hozta nyilvánosságra az osztrák vállalat. Ugyanakkor mégis tudni lehet, hogy ki vásárolta meg az irodaházat: a BYD elárulta, hogy budapesti fejlesztési központjának a helyszíne éppen az IP West irodaház lesz.
Eldöntötte az egyik leggazdagabb magyar: olyan gyárat épít itthon, ami egész Európában a legnagyobb lesz
A Master Good cégcsoport megkezdhette a nyáron Európa legnagyobb szervestrágya-feldolgozó üzemének felépítését Nyírjákón – derül ki a cég májusi közleményéből. A beruházás 9,9 milliárd forintba kerül, és a tervek szerint 2026 második felétől üzemel majd a gyártósor.
A Forbes cikke szerint jelenleg 30 ezer tonnát képes a gyár előállítani, a fejlesztéssel ez megháromszorozódik, és eléri a 100 ezer tonna éves kapacitást. Európában a legnagyobb kapacitású, hasonló terméket gyártó üzem kapacitása 70 ezer tonna.
Kihirdették az új üzemanyagárat, csütörtöktől lép életbe: a Mol alaposan meglepte a magyarokat
Május 8-án, csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változott, a gázolaj ára tovább csökken, ezúttal bruttó 5 forinttal – jelentette a Holtankoljak. Május 7-én, szerdán a 95-ös benzin átlagára 585 forint, míg a gázolajé 588 forint literenként. A Mol akkori döntése azért volt meglepő, mert a magyar nagykereskedő egyelőre nem építette be az áraiba az olaj piaci árának emelkedését. Május óta valamelyest mérséklődtek az árak, december második hetében a benzin esetében 566 forint, a gázolaj esetében pedig 576 forint volt a literenkénti átlagár.