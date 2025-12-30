Deviza
Minél többen vesznek jegyet előre, annál több vonat indul — a MÁV az év utolsó napjaiban is mindenkit hazajuttat

Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért egyes vonalakon, vonatoknál és buszoknál egyaránt a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készülnek. Az utasok is segíthetnek, ha minél hamarabb, elővételben megváltják az év végére, jövő év elejére szóló jegyeiket. Ennek figyelembevételével a MÁV csoport többletkapacitást nyújt ott, ahol szükséges.
2025.12.30, 16:04

A MÁV csoportnál az ünnepi vasúti közlekedés már az utolsó adventi hétvége előtt elindult, és egészen a tanszünet végéig tart – közölte a MÁV csoport. 

máv
Bizonyos vonalakon megnövekedett vasúti forgalomra számít a MÁV az év utolsó, illetve 2026 első napjaiban / Fotó: Wikipedia

A lehetőségekhez képest – a helyjegyek elővételi vásárlásától függően a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Békéscsaba viszonylatú Békés, a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, valamint a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCity vonatok több kocsival indulnak el.

A Budapest és Veszprém között közlekedő egyes Bakony és Göcsej InterCityk kétegységes motorvonattal közlekednek január 3-ig.

Szolnok, Miskolc és Dombóvár lakosai is könnyebben juthatnak haza a MÁV-val

A jegy.mav.hu-n már megtalálható az adott vonat ülőhelyfoglaltsága a helyjegyeladások alapján, így ha időben váltják meg jegyeiket, akkor könnyebben választható az igényeknek megfelelő ülőhely az InterCity és Railjet Xpress vonatok esetében. Az InterCityken kívül a Cívis InterRégiók is megerősítve indulnak, Szolnok, Miskolc és Dombóvár térségében pedig a regionális forgalomban erősítenek a FLIRT motorvonatokkal.

Kiemelt figyelmet fordítanak a távolsági buszjáratok utasforgalmára is. A korábbi évek tapasztalatai alapján biztosítják a többletkapacitásokat (másod- és harmadrészjáratokat, azaz az első telítettsége esetén beállított további buszokat) a megnövekedett utazási igények teljes körű kiszolgálására. 

Az alapjáratokon felül naponta 40 mentesítő járatot indítanak, elsősorban a Budapestről induló és oda érkező távolsági alapjáratok mellett. 

A várható kiemelt utasforgalom miatt Budapestről Zalaegerszegre, Nagykanizsára, Szekszárdra, Mohácsra, Szentesre, Hódmezővásárhelyre, Egerbe, Salgótarjánba, Ózdra, illetve Beregsurány irányába, valamint a Pécsről és Szegedről induló távolsági járatok esetében biztosítanak többletkapacitást. A fentieken felül folyamatosan nyomon követik az elővételben eladott menetjegyek számát, és ha szükséges, további mentesítőjáratokat indítanak.

Fényjáratok a MÁV csoportnál

A MÁV csoport fényjárművei 2026. január 11-ig közlekednek. A Fény Szili és a Fény Bz folytatja országjáró körútját, a FényBusz Budapest és Esztergom között közlekedik. Ezenkívül a Gyermekvasút és a Balatonfenyvesi kisvasút fényjárművei is közlekednek még – az előbbin január 4-ig, az utóbbin 6-ig. A járatok menetrendje a mavcsoport.hu/fenyjarmuvek oldalon található meg.

Vonatok

  • december 31-én pénteki,
  • január 1-jén szombati,
  • 2-án és 3-án ünnepnapi,
  • 4-én vasárnapi,
  • 9-én a munkanap-áthelyezés miatt munkanapi (nem pénteki),
  • 10-én a pénteki menetrend szerint közlekednek.

December 31-én este és január 1-jén hajnalban néhány vasútvonalon egyes vonatok nem közlekednek, ezért utazás előtt időben tájékozódjanak a menetrendről.

Távolsági, helyközi buszok

  • december 30-án a tanítási szünetes munkanapi,
  • 31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapi menetrend lesz érvényben.
  • Január 1-jén munkaszüneti napon,
  • 2-án és 3-án a szabadnapi,
  • 4-én a hét első tanítási napját és munkanapját megelőző munkaszüneti napon,
  • 5-én pedig már a hét első tanítási és munkanapján érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok.

Az áruházak és bevásárlóközpontok újév napján zárva tartanak, ezért az ezeket érintő buszok közlekedése is változik.

Számos településen változik a helyi buszok közlekedése az év végén és az új év elején. Ezek településenkénti összefoglalói elérhetők a MÁV csoport honlapján, a Mávinform hírei között. (Ehhez érdemes a helyi buszpiktogramot bekapcsolva szűrni a híreket.)

MÁV: 800+60 milliárd forint, hatalmas összeget mondtak be 2026-ra – erre megy

HÉV  

December 30-án és 31-én (kedden és szerdán) az év végi munkanapokon érvényes menetrend szerint járnak a vonatok:

  • A H5-ös HÉV a Batthyány tér és Békásmegyer között a reggeli csúcsidőszakban és napközben 10 percenként, délután 7-8 percenként; a Batthyány tér és Szentendre között a reggeli csúcsidőszakban és napközben 20 percenként, délután 15 percenként jár.
  • A H6-os HÉV a hétvégi napokon jellemző gyakorisággal jár, kora reggeli és délutáni többletindulásokkal. Egyes vonatok indulási időpontjai, megállásai módosulnak.
  • A H7-es HÉV szerelvényei – a késő esti időszak kivételével – egész nap 10 percenként indulnak a végállomásokról.
  • A H8-as és a H9-es HÉV a hétvégi napokon jellemző gyakorisággal jár (a reggeli órákban egyes vonatok indulási időpontjai változnak). Reggelente az Örs vezér tere és Gödöllő, illetve Mogyoród között többletvonatok közlekednek.

A december 31-ről január 1-jére virradó éjszakán minden HÉV-vonalon biztosítja a MÁV az éjszakai közlekedést.

2026. január 1-jén (csütörtökön) a HÉV a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint, 2-án és 3-án (pénteken és szombaton) a szombaton érvényes menetrend szerint. 10-én (szombaton) a tanítási szünet munkanapjain érvényes menetrend szerint jár.

Szilveszter éjszakai közlekedés a HÉV-vonalakon

H5-ös HÉV

Éjfél után

  • a Batthyány tértől Szentendrére 0:28-kor, 0:48 után pedig óránként;
  • a Batthyány tértől Békásmegyerre 0:08-kor, 0:28-kor, 0:48 után pedig 30 percenként;
  • Szentendréről a Batthyány térre 0:04 után óránként;
  • Békásmegyerről a Batthyány térre 30 percenként indulnak a vonatok.

H6-os HÉV

A Közvágóhídtól Ráckevére 0:45-kor és 2:45-kor, Dunaharaszti külsőtől a Közvágóhíd felé 23:59-kor, Ráckevéről a Közvágóhíd felé 1:05-kor is indul vonat.

H7-es HÉV

Éjfél után a Boráros tér és Csepel között 30 percenként járnak a szerelvények.

H8-as, H9-es HÉV

Éjfél után az Örs vezér tere és Gödöllő között óránként járnak a szerelvények. A Gödöllő felé közlekedő H8-as HÉV-ekhez Cinkotánál Csömörig közlekedő H9-es HÉV-ek csatlakoznak.

Csömörről óránként indul vonat Cinkotára, ahol egy csatlakozó vonattal lehet tovább utazni az Örs vezér tere felé.

A menetrendek elérhetők a BudapestGO utazástervezőben és a bkk.hu/menetrendek weboldalon.

