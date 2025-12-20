Nem akárkit fotóztak le a MÁV legújabb mozdonyán: külföldi sztárpolitikus magyarázta el, hogyan működik a Siemens Vectron

„Magyarország nagy léptékben modernizálja a vasúti hálózatát. Nagyon örülök, hogy az én cégemet választották partnernek ebben a kezdeményezésben!” – írta Christian Kern, az ELL Austria vezérigazgatója, egyben korábbi osztrák szövetségi kancellár a közösségi médiában, miután a MÁV-START a hetekben ünnepélyes keretek között átvette flottája 50. korszerű villamos mozdonyát az European Locomotive Leasing (ELL) csoporttól.

Fotó: Hegyi Zsolt / Facebook

Az esemény a hazai vasúti személyszállítás egyik jelentős állomásának számít, hiszen a járműpark eddig példa nélküli mértékű megújulását jelzi. A helyszínen Kern és Thomas Riedler kereskedelmi igazgató személyesen köszöntötte a magyar fél képviselőit:

Csepreghy Nándor államtitkárt (Építésügyi és Közlekedési Minisztérium),

Hegyi Zsolt MÁV vezérigazgatót,

valamint Kormányos Lászlót, a MÁV-START személyszállítási igazgatóját.

A magyar mozdonyflotta modernizálása – amely Lázár János miniszter 10 vállalásának egyik kiemelt eleme – évek óta tart, eddig összesen tehát 50 darabot szállított le a magyar vasúttársaságnak. A Siemens-Vectronok a hazai hálózaton kívül Ausztria, Németország, Csehország és Szlovákia felé irányuló nemzetközi forgalomban is közlekedhetnek.

MÁV: félidőhöz érkezett a mozdonyflotta megújítása

A kormány ígéretet tett rá, hogy a magyar vasút fejlesztése akkor is folytatódik, ha az EU jelenleg visszatart bizonyos forrásokat. Az év végéig még öt új mozdony áll szolgálatba, a fennmaradó 45 jármű pedig 2026 első három negyedévében érkezik, tehát a MÁV napi működéséhez szükséges

mintegy 200 mozdony közül 100 már teljesen korszerű lesz.

Az új mozdonyok már bizonyítottak: a velük közlekedő vonatok fele annyit késnek, jobban gyorsulnak, és megbízhatóbban tartják a menetrendet. A korszerű járművek a mozdonyvezetők számára is jobb munkakörülményeket teremtenek, miközben a vállalat jelentős energiát takarít meg.

A új mozdonyok nagy része modern Vectron típus, amelyek 95 százalékos rendelkezésre állást biztosítanak – ez jóval magasabb a régi mozdonyok mutatóinál. Az új flotta érkezésével több elöregedett járművet vonnak ki a forgalomból.