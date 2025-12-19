Deviza
MÁV: 800+60 milliárd forint, hatalmas összeget mondtak be 2026-ra – erre megy

Az igazgatóság elfogadta Hegyi Zsolt javaslatát, így a 2026-os üzleti tervben jelentős összeggel, mintegy 60 milliárdra bővült a pályafelújításokra fordítható saját forrás. Ez a 2025-ös lehetőségeinket 25 milliárddal haladja meg.
Andor Attila
2025.12.19, 10:12

A vasúttársaság nemcsak saját forrásból fejleszti az infrastrukturát. Ezt kiegészíti az Európai Beruházási Bank (EIB) és a magyar állam közös finanszírozásában megvalósuló, mintegy 800 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési program is, amely elől nemrégiben ugyancsak elhárult az utolsó adminisztratív akadály.

MÁV
MÁV: sok helyen végeznek majd jövőre pályafelújítást / Fotó: MTI

Ez összesen 800+60 milliárd forint a pályakarbantartásra és felújításra. Ezzel – a magyar vasút területén évtizedek óta nem tapasztalt nagyságrendű – jelentős összeggel végre nem csak léphetünk, de ugorhatunk is egyet előre a magyar vasúti infrastruktúra korszerűsítésében.

Mi várható?

  • A Nyugati pályaudvar (Városliget elágazás) és Kőbánya-Kispest között felépítménycserét végeznek, és visszaállítják az eredeti, 80 km/h pályasebességet 
       
  • A 2026-os évben mintegy 40 csoport elhasználódott kitérő cseréjét tervezik, koncentrálva a legnagyobb forgalmú vonalakra, állomásokra. A program véglegesítése még nem történt meg, a jelenleg egyeztetett helyszínek Budapest-Kelenföld, Rákospalota-Újpest, Kőbánya-Kispest, Debrecen, Maglód, Újszász, Herceghalom és Biatorbágy. Ezek azok a helyszínek, ahol a vonatok gyakran csak egy rossz állapotú váltó miatt kényszerülnek lassításra, ami bosszantó késésekhez vezet, a visszagyorsítás miatt pedig óriási energiaveszteséggel jár.
     
  • A Miskolc-Nyíregyháza vonalon hídjavítással, ágyazatrostálással, hosszúsín-cserével, útátjáró átépítéssel, kitérőcserével és vágányszabályozással készülnek. A beruházás célja az Ideiglenes sebességkorlátozások megszüntetése a Mezőzombor – Nyíregyháza közötti szakaszon, az eredeti 120 km/h pályasebesség lehető legnagyobb hosszon történő visszaállítása. 
        
  • A 60-as vasútvonalon, Gyékényes – Berzence állomások között a nyíltvonalon hézagnélküli vágányt alakítunk ki 15 km hosszban, 10.000 db új vasbetonalj és új hosszúsínek beépítésével, teljes hosszban ágyazatrostálással, szabályozással az eredeti 80 km/h pályasebesség helyreállítása érdekében. 

Ez a szakasz ma még országosan is a legrosszabb menetrendszerűségű vonalszakaszok között van, ez 2026-ban lényegesen javul.

 

  • 1-es vonalon tapasztalhat rendszeres késések egyik kiváltó oka a feltűnően sok biztosítóberendezési zavar. Itt három évre elosztott program indul, ennek 2026-os részében szigeteltsín- és alkatrészcseréket, és a külsőtéri kábelezések javítását végezzük, ettől a késésekhez vezető zavarok érdemi csökkenését várjuk.
     
  •  A jelenleg 160 km/h sebességre kiépített vonalszakaszokon kiemelt karbantartási folyamatok elvégzése is megtörténik, ezek a szakaszok külön beavatkozásokat igényelnek, hogy a 160 km/h-s sebességet folyamatosan fenntarthassuk. 2026-ban arra is felkészülünk, hogy 2027-től 160 km/h sebességgel közlekedhessenek a vonatok Szajol és Lőkösháza között, közelebb hozva Békés megyét Budapesthez.
