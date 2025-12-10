Brutálisan erős forintot és szolid gazdasági bővülést vár jövőre az egyik legnagyobb magyar bank – ehhez a németeknek is köze van
Az MBH Elemzési Centrum előrejelzése szerint az idei évben 0,4 százalék körül alakulhat a gazdasági növekedés – mondta Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója a pénzintézet makrogazdasági kilátásokról tartott sajtótájékoztatóján.
Felhívta a figyelmet, hogy a szolgáltatások – különösen a pénzügyi szektor és a turizmus – húzták a növekedést a harmadik negyedévben, míg az ipar és a mezőgazdaság inkább fékezőerőt képviselt. A háztartások fogyasztása továbbra is stabilizáló tényezőként hat, ugyanakkor a beruházások tovább mérséklődtek, csökken az export, az import pedig élénkült.
Jövőre fellendülésre számítunk, hiszen komoly élénkülés várható a fogyasztásban, illetve a közelmúltban indított autóipari beruházások közül is több nagy gyár kezdi meg a működését, ami összességében 2,8 százalékos GDP-növekedést eredményezhet 2026-ban.
Ezek közül a gyárak közül több német üzem is van, és kiemelte: hazánk szempontjából az sem mindegy, hogyan muzsikál a német gazdaság. A pozitív jelek ellenére, a dinamizmust még érdemben fékezhetik a geopolitikai bizonytalanságok és a gyenge külső kereslet – fűzte hozzá.
Tovább csökkenhet a munkanélküliség 2026-ban az MBH szerint
Idén a munkaerőpiacon vegyes kép bontakozott ki: augusztustól lassan mérséklődött a foglalkoztatottak száma, ugyanakkor a nyári hónapokat követően néhány ezer fővel emelkedett a gazdaságilag aktívak száma, ami jó hír abból a szempontból, hogy ezzel a potenciális munkaerőállomány is növekedett. Idén 4,4 százalékos átlagos munkanélküliséggel számolunk, ezzel szemben a mutató jövőre 4,2 százalékra csökkenhet. Ugyanakkor a munkaerőpiac reakcióideje kifejezetten lassú, így a további csökkenés reálisan csak 2026-ban következhet. Ugyanakkor a munkaerő iránti keresleten belül még 9–12 hónapos késéssel jelentkezhet a munkaerő iránti kereslet növekedése – mondta Balog-Béki Márta szenior makrogazdasági elemző.
A vártnál jobban alakul az infláció
A harmadik negyedév végéig 4,3 százalékon alakult az infláció, novemberben pedig 4 százalék alá csökkent a mutató. Az árrésstop intézkedések
- meghosszabbítása
- és kiterjesztése
jelen pillanatban segít kordában tartani az árszínvonalat, így az infláció akár 2026 közepéig a jegybank toleranciasávjában maradhat. Idén az éves átlagos inflációt 4,5 százalékra becsüljük, jövöre pedig 3,5 százalékos szintre számítunk, tehát már nem csak egyes hónapok, hanem az egész éves átlag is bőven visszatérhet a toleranciasávba – jelezte az elemző. Hozzátette: a jövő évi kilátásokat ronthatja az árrésstop valószínűsíhető kivezetése és az üzemanyagok jövedéki adójának emelése, illetve negatívan hathatnak a fogyasztástélénkítő intézkedések is – ugyanakkor a forint elmúlt hónapokban látott erősödése ezeket valamennyire kompenzálhatja majd.
A szigorú monetáris politika miatt erős a forint
A Magyar Nemzeti Bank az őszi hónapokban sem lazított a monetáris kondíciókon, és várhatóan nem is fog egészen addig, míg az infláció tartósan a toleranciasávon belülre nem kerül. Ennek megfelelően kamatcsökkentésre várhatóan 2026 közepén kerülhet sor, amennyiben a jövő év második felében nem fenyeget az infláció ismételt és tartósnak mutatkozó emelkedése. Az MNB számára segítséget jelenthet az a kamatelőny, amire a forint az elmúlt hónapokban szert tett, mind
- az euróval
- és a dollárral,
mind a környező országok devizáival szemben.
Helytálló a hiánycél
Magyarország GDP-arányos államháztartási hiánya napjainkban a régió átlaga körül mozog: jelentősen jobb a lengyel adatnál, nagyjából megegyezik a román hiányszinttel, de gyengébb a csehországinál vagy az eurozóna átlagánál. Az MBH Bank elemzői szerint az idei év várható költségvetési hiánya 4,8 százalék, míg a jövő évi valamivel magasabb, 5,2 százalék körül alakulhat – így a két év átlagát tekintve helytálló lehet a kormány 5 százalékos várakozása. A közelmúltban bejelentett fogyasztástélénkítő intézkedések a többletjövedelem keletkezése által pozitív hatással lehetnek a gazdaság növekedésére, ugyanakkor inflációt valamelyest növelhetik. Az ideinél kedvező GDP-növekedése ellenére, a bejelentett intézkedések miatt az eredményszemléletű deficit néhány tized százalékpontos emelkedésével lehet kalkulálni 2026-ra az idei évhez képest.