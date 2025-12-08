Hipermodern McDonald's épült az alföldi városba, nem aprózták el a település első éttermét

Fontos alföldi város, közel 700 éve már biztosan említették településként, Kossuth Lajos pedig 1848-ban ott mondta el híres toborzó beszédét, sőt, egy ideig a magyar Országgyűlés ideiglenes székhelye volt: a napokban megnyitott Cegléd első McDonald’s étterme, a vállalat erről kiadott közleménye szerint az étterem családbarát környezettel és személyre szabott vendégélménnyel várja az odalátogatókat – írja az Origo az étteremnyitás kapcsán. Az egységben a „Natural Integrity” enteriőrkoncepcióval találkozhatnak a vendégek, amely a márka klasszikus arculatának kortárs újragondolását jeleníti meg. A zöld színvilág és a fából készült elemek használata meleg és természetes hangulatot kölcsönöz a vendégtérnek, fogalmaznak.

Cegléden is éttermet nyitott a McDonald’s / Fotó: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

Nem csak új McDonald’s éttermekkel bővülhet a hazai gyorséttermi szcéna

Az étterem paraméterei kapcsán a lap a vállalattól kapott tájékoztatás alapján azt írja, hogy az akadálymentesített belső térben összesen 90 ülőhely várja az odaérkezőket, akik többféle módon is leadhatják és kifizethetik rendelésüket:

az érintőképernyős önkiszolgáló kioszkokon,

a klasszikus kasszáknál,

vagy akár a McDonald’s mobilapplikáción keresztül.

A termékek átvételére nemcsak a kiadó pultnál van lehetőség, hanem asztalhoz is lehet kérni, az autóval érkezőket pedig a nyitást követő hetekben már autós kiszolgálás is várja majd. Az étteremhez tartozó terasz jó idő esetén további 40 vendég számára biztosít férőhelyet, valamint szezonálisan játszótér is várja majd a családokat.

A parkolóban két MVM Mobiliti elektromos autótöltő is helyet kapott,

míg a kerékpárral érkezőket a vállalat BringaMánia program részeként kerékpártárolók várják. Az egységben egy különálló McCafé sarok is helyet kapott.

A napokban megnyitott étterem az egyik közösségi oldalon megjelent poszt hozzászólásai alapján elégedettséggel töltötte el az eddig odalátogatókat.

A lap szerint a ceglédi McDonald’s nyitása a hazai gyorsétteremszcéna bővülését jelzi, miközben több nagy, elsősorban amerikai franchise-lánc kötelezheti el magát a magyar piac mellett – a témában a Világgazdaságon megjelent összeállítást ajánljuk. Ebből kiderül: hosszú távra terveznek azok a nagy amerikai étteremfranchise-márkák, melyek a kora őszi hírek szerint a régiós és a magyar piacra lépést is fontolgathatják. A piacra lépés bejelentése pedig csak az utolsó mozzanata a tervezésnek, ez utóbbi alapos, átfogó piackutatás előzi meg.

Elemzői megállapítások alapján a magyar piac az étteremláncok szempontjából még bőven ad teret a növekedésre, azzal együtt is, hogy az elmúlt években hazai tulajdonú láncok is versenybe szálltak.

Az első ceglédi McDonald’s megnyitásáról további részletek az Origo cikkében olvashatók.