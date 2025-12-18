Megvették a németektől kínaiak, átépítik a magyarok kedvenc elektronikai boltját: rá se lehet majd ismerni - nagy változás lesz 2026-ban

November végén a várakozásoknak megfelelően hivatalosan is lezárult a felvásárlási folyamat, így a Media Markt áruházak mögött álló Ceconomy 85,2 százalékos tulajdoni hányada a kínai JD.com kereskedő céghez került. Mindezt Dr. Kai-Ulrich Deissner, a Ceconomy ügyvezető igazgatója jelentette be egy nagyszabású nemzetközi sajtótájékoztatón – írja a Forbes.

Mediamarkt: megújulnak az üzletek / Fotó: Avocado_studio / shutterstock

A pár évvel ezelőtti omnichanel váltás jól sikerül, a cég növekvő pályán van. Deissner például jövőre már durván fél milliárdos üzemi eredményre számít, ami meglehetősen imponáló, 32 százalékos növekedést jelentene. Ugyanakkor hozzátette, hogy a kitűzött célok eléréséhez elengedhetetlen a Media Markt radikális átalakulása, ami nem csak a hátteret érinti, hanem a külsőségeket is.

A tervek szerint a 2025/26-os üzleti évre az áruházak 90 százaléka felújításon esik át. Valamint nyílik Európa szerte 29 fancy Xpress és 8 Smart üzlet is.

Vége lesz tehát a kényelmetlen zsúfoltság korának, az idén megújult, magyarországi zászlóshajónak számító budaörsi áruház például már ezt az irányt követi. A koncepció részeként a Media Markt a jövőben nagyobb figyelmet fordít a különféle kapcsolódó komfort szolgáltatásokra is, amelyekkel be lehet vonzani az áruházakba az embereket. Ilyen például a telefonokra a védőfólia felhelyezése, vagy a professzionális roller szerviz.

Több újdonság jön

Magyarországon is elindul a Marketplace. Ennek keretében külső partnerek is megkezdhetik a termékeik forgalmazását a Media Markt égisze alatt. A kínálat horizontális és vertikális bővülését is várják ettől a lépéstől, ugyanis így olyan, niche termékek is elérhetőek lesznek a konszern webáruáházában, amelyeket eddig hiába is kerestünk. A különféle e-mobilitási, sport vagy gaming eszközök mellett így ismét lehet majd high-end audio berendezéseket venni a Media Markttól.

A felújított műszaki cikkek értékesítése háromszorosára nőtt egyetlen esztendő alatt. De, mint ahogy azt Kai-Ulrich Deissner külön kiemelte, ez még csak a kezdet. A visszajelzések nagyon jók, így ezen a téren óriási bővülésre számítanak már a közeljövőben, illetve arra, hogy ez megnöveli az érdeklődést a magasabb kategóriás, ám műszakilag megbízhatóbb, javíthatóbb márkás eszközök iránt, amelyek így a másodlagos piacokon is jobban értékesíthetőek.