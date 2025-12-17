Magyarországra jönnek az Ukrajnában rettegett rakétavetők, a 4iG amerikai óriással kötött alkut
A Lockheed Martin az Egyesült Államok és a világ legnagyobb védelmi ipari vállalatcsoportjaként a légvédelmi, rakétaindító és nagy hatótávolságú tűztámogató rendszerek fejlesztési piacának meghatározó szereplője, több mint hatvan ország stratégiai partnere.
A társaság globális tevékenységét az aeronautika, a rakéta- és tűzvezető rendszerek, a forgószárnyas és tengeri rendszerek, valamint az űrtechnológia és műholdas megoldások területén végzi.
A vállalat nagy hatótávolságú rakéta-tüzérségi portfóliójának zászlóshajó rendszere és egyben leghíresebb fejlesztése a HIMARS,
amely a NATO keleti szárnyán meghatározó tűztámogató képességgé vált és számos szövetséges ország védelmi modernizációjának kulcseleme.
A két vállalat célja olyan ipari háttér kialakítása, amely hosszú távon növeli a Magyar Honvédség nagy hatótávolságú, NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit, és magas hozzáadott értékű feladatokat hoz Magyarországra,
a szükséges amerikai és magyar kormányzati engedélyekkel összhangban. A megállapodás egy közös végrehajtó-irányító bizottság felállításáról is rendelkezik, amelyet a felek által kijelölt vezetők alkotnak, és amelynek feladata az együttműködési lehetőségek feltérképezésének és előkészítésének felügyelete. A bizottság az új projektek azonosítását és kidolgozását támogatja, értékeli a lehetséges fejlesztési, technológiai és befektetési modelleket, valamint vizsgálja a magyar beszállítói lánc bevonásának lehetőségeit.
A megállapodás történelmi lépés a magyar védelmi ipar számára. A Lockheed Martinnal, a világ legnagyobb védelmi ipari beszállító vállalatával kialakított partnerséggel olyan képességek hazai kialakítását alapozhatjuk meg, amelyek hosszú távon is meghatározzák Magyarország helyét a NATO legmegbízhatóbb és legfelkészültebb partnerei között. A HIMARS-rendszerhez kapcsolódó ipari háttér létrehozása nemcsak technológiai ugrást jelent, hanem új, magas hozzáadott értékű hazai fejlesztési és gyártási kapacitások felépítését is, amely valódi iparági mérföldkő
– mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója a megállapodás aláírása kapcsán.
Fontos előrelépés a hazai iparnak
„A Lockheed Martin a harctéri körülmények között bizonyított, nagy hatótávolságú rakéta-tüzérségi megoldásaival hozzájárul a NATO és Európa védelmi képességeinek megerősítéséhez. Ez a partnerség is megerősíti elkötelezettségünket, hogy támogassuk európai szövetségeseinket ipari képességeik fejlesztésében, stratégiai céljaik elérésében és NATO-vállalásaik teljesítésében” – mondta Paula Hartley, a Lockheed Martin Tactical Missiles alelnöke.
A 4iG közleménye szerint
az előzetes megállapodás megerősíti az Egyesült Államokkal fennálló védelmi ipari kapcsolatokat, és bizonyítja, hogy Magyarország megbízható partner a legszigorúbb exportkontrollhoz kötött technológiák esetében.
Ez az első együttműködés, amelyet a 4iG SDT egy amerikai védelmi nagyvállalattal, a Lockheed Martinnal indít el, egyben fontos előrelépés a hazai védelmi és ipari képességek fejlesztésének területén. A most kezdődő előkészítő folyamat olyan kapacitások kialakításához járulhat hozzá, amelyek a régióban is egyedülálló módon kapcsolják össze a magyar ipart az amerikai védelmi innovációval.
Már nyitottak a védelmi ipar felé
Ahogy korábban megírtuk, a Northrop Grumman vállalattal működik együtt a következő generációs védelmi rendszerek területén a magyar cég. A 4iG az Apex Technolgy vállalattal egy európai műholdas tömeggyártási modell kialakításáról is előzetes megállapodást kötött.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), valamint a Northrop Grumman együttműködik a következő generációs védelmi rendszerek területén – jelentette be kedd este a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közleményében a 4iG.
A tájékoztatás szerint a felek a fejlett fegyverrendszerek, a drónelhárítás és az űripari technológiák területén vizsgálják az együttműködési lehetőségeket.
A közleményben kiemelték, hogy a 4iG SDT előzetes megállapodást kötött a Northrop Grumman Corporation vállalattal. A világ top 5 védelmi technológiai gyártója közé tartozó vállalatcsoport és a 4iG SDT közötti együttműködés célja a közös projektek és ipari együttműködések feltérképezése a drónelhárítás, a korszerű fegyverrendszerek és fejlett védelmi technológiák, valamint az űripari megoldások területén.