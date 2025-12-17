Magyarországra jönnek az Ukrajnában rettegett rakétavetők, a 4iG amerikai óriással kötött alkut

A Lockheed Martin az Egyesült Államok és a világ legnagyobb védelmi ipari vállalatcsoportjaként a légvédelmi, rakétaindító és nagy hatótávolságú tűztámogató rendszerek fejlesztési piacának meghatározó szereplője, több mint hatvan ország stratégiai partnere.

A társaság globális tevékenységét az aeronautika, a rakéta- és tűzvezető rendszerek, a forgószárnyas és tengeri rendszerek, valamint az űrtechnológia és műholdas megoldások területén végzi.

A vállalat nagy hatótávolságú rakéta-tüzérségi portfóliójának zászlóshajó rendszere és egyben leghíresebb fejlesztése a HIMARS,

amely a NATO keleti szárnyán meghatározó tűztámogató képességgé vált és számos szövetséges ország védelmi modernizációjának kulcseleme.

Az amerikai Lockheed Martin céggel kötött megállapodást a 4iG – akár a HIMARS gyártásában is részt vehetnek / Fotó: Anadolu via AFP

A két vállalat célja olyan ipari háttér kialakítása, amely hosszú távon növeli a Magyar Honvédség nagy hatótávolságú, NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit, és magas hozzáadott értékű feladatokat hoz Magyarországra,

a szükséges amerikai és magyar kormányzati engedélyekkel összhangban. A megállapodás egy közös végrehajtó-irányító bizottság felállításáról is rendelkezik, amelyet a felek által kijelölt vezetők alkotnak, és amelynek feladata az együttműködési lehetőségek feltérképezésének és előkészítésének felügyelete. A bizottság az új projektek azonosítását és kidolgozását támogatja, értékeli a lehetséges fejlesztési, technológiai és befektetési modelleket, valamint vizsgálja a magyar beszállítói lánc bevonásának lehetőségeit.

A megállapodás történelmi lépés a magyar védelmi ipar számára. A Lockheed Martinnal, a világ legnagyobb védelmi ipari beszállító vállalatával kialakított partnerséggel olyan képességek hazai kialakítását alapozhatjuk meg, amelyek hosszú távon is meghatározzák Magyarország helyét a NATO legmegbízhatóbb és legfelkészültebb partnerei között. A HIMARS-rendszerhez kapcsolódó ipari háttér létrehozása nemcsak technológiai ugrást jelent, hanem új, magas hozzáadott értékű hazai fejlesztési és gyártási kapacitások felépítését is, amely valódi iparági mérföldkő

– mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója a megállapodás aláírása kapcsán.