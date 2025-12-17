Fájni fog a magyar gazdaságnak: egy műszakra áll át a kecskeméti Mercedes-gyár, áprilisig kell kibírni – ez áll a háttérben

Átmenetileg egy műszakos termelésre áll át a kecskeméti Mercedes-gyár 2026 első negyedében. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára – közölte a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a KecsUP Hírek helyi hírportállal.

A kecskeméti Mercedes-gyár egy műszakos munkavégzésre áll át 2026 első negyedévében / Fotó: AFP

A lap szerint a tájékoztatás nem tért ki arra, hogy a kölcsönzött munkavállalókat hogyan érinti majd a három hónapos csökkentett termelésű időszak. Az átmeneti változtatás az autógyártó szerint az elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása miatti fejlesztések és átalakítások miatt vált szükségessé.

„A kecskeméti gyár a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része. Ahogy korábban bejelentettük, a jövő évben új modellek gyártása kezdődik itt az MMA és MB.EA platformokon, ezért az üzemben átfogó fejlesztések és átalakítások történnek, hogy felkészítsük erre. 2026 januárjában megkezdődik az új, december 8-án világpremierjét ünneplő, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása. Ebben az időszakban az üzem egyes területein az első negyedévben átmenetileg egy műszakos termelésre állunk át. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára” – állt a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a KecsUP Híreknek küldött válaszában.

Jön a Mercedes-Benz GLB

A portál megjegyezte, hogy az új, tisztán elektromos Mercedes‑Benz GLB-t nemrég mutatták be a nagyközönség számára. Az autóipari vállalat akkor arról számolt be, hogy a márka legfrissebb kompakt SUV‑modelljének sorozatgyártása 2025 decemberében kezdődik meg a kecskeméti gyárban. Kiemelték, hogy az új modell egyszerre testesíti meg a prémium dizájnt, a nagyvonalú helykínálatot és a legmodernebb technológiát, öt- és hétüléses változata tágas csomagteret, kiemelkedő (akár 631 kilométeres) hatótávot és innovatív megoldásokat kínál. A második és harmadik sorban összesen négy gyerekülés szerelhető fel, plusz egy az utasoldali első ülésen is.

