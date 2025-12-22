Elszabadul a pokol a kibertérben, a mesterséges intelligencia segít a bűnözőknek

A támadók már nem a rendszereket, hanem az embereket célozzák, mégpedig egyre kifinomultabb, mesterséges intelligencia használatával dolgozó eszközökkel – állítja Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője. A 2026-os év fordulópont lehet a kibertámadásokban: a deepfake-technológiák és az AI ügynökök már vállalati folyamatok megkerülésére is alkalmasak.

A mesterséges intelligencia a kiberbűnözők kedvelt eszközévé vált / Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock

