Nagy fellélegzés: folyamatos csapás érte az állattartókat, mégis jó hír ékezett
Idén a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezermilliárd forint felett alakult, ez 6,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
A bővüléshez a teljes termelési árszínvonal 10, továbbá az állattenyésztés volumenének 2,5 százalékos emelkedése járult hozzá.
Az agrárium termelési volumene 3,6, ezen belül a növénytermesztésé 8,7 százalékkal esett vissza.
A korai és késői tavaszi fagyok, a csapadékhiányos időjárás, a nyári légköri és talajaszály egyrészt hátráltatták a növénytermesztést, főként a kapásnövények fejlődését, a gyümölcsfák virágzását és beporzását, másrészt a takarmánytermesztésen keresztül visszafogták az állattenyésztést is.
Az év során újra felbukkant állatbetegségek – például a ragadós száj- és körömfájás, madárinfluenza –, a szemestakarmány drágulása és a piaci verseny ellentmondásosan alakította a termelést.
A szarvasmarha- és a baromfitartás volumene enyhén mérséklődött, ezzel szemben a sertéstenyésztés, valamint az állati termék előállítása – például a tej, tojás – került az előtérbe.
A vágósertés megnövekedett kínálati többlete a termelői ár hasonló arányú csökkenését eredményezte.
2025-ben az előző évhez képest az előzetes adatok szerint a mezőgazdasági ágazat (szolgáltatásokkal és másodlagos tevékenységekkel együtt számolt) kibocsátásának értéke folyó alapáron 6,2, árszínvonala 10 százalékkal bővült, termelési volumene 3,6 százalékkal szűkült.
A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a növénytermesztés termelési volumene 8,7 százalékkal mérséklődött, árszínvonala 14 százalékkal nőtt. A gabonafélék mennyisége összességében 6,3, ezen belül a kukoricáé 29 százalékkal csökkent, a búzáé 10, az árpáé 9, a rozsé 1,6 százalékkal emelkedett.
A repce termésmennyisége 7,3, a napraforgóé 6,2 százalékkal kisebb lett. A fehérjenövények és a dohány termésmennyisége nőtt, a cukorrépáé csökkent, így az ipari növények volumene összességében 9,4 százalékkal alacsonyabb lett.
A takarmánynövények volumene 3, a kertészeti termékeké 5,5 százalékkal mérséklődött. A gyümölcsfélék volumene 32, ezen belül a barack termésmennyisége 68, az almáé 48, a körtéé 18 százalékkal csökkent. A szőlő és bor volumene 6,8, illetve 7 százalékkal nagyobb lett.
Az állattenyésztés teljes termelési volumene 2,5 százalékkal bővült. Az élő állatok termelése 2,4, az állati termékeké 2,6 százalékkal nőtt.
A folyó termelőfelhasználás volumene 0,6 százalékkal kevesebb lett, ára összességében 4,2 százalékkal emelkedett. A ráfordítások közül az energia és kenőanyagoké 5 százalékkal csökkent, az állatgyógyászati költségeké 7,3, a takarmányoké 2 százalékkal emelkedett.
A bruttó hozzáadott érték 11 százalékkal bővült, volumene 8,9 százalékkal szűkült. A mezőgazdaság munkaerő-felhasználása 1,7 százalékkal csökkent, a termelési tényezők jövedelme 11, a vállalkozói jövedelem 21 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbit.