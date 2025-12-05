Deviza
Nagy fellélegzés: folyamatos csapás érte az állattartókat, mégis jó hír ékezett

Idén bővült a hazai agrárium annak ellenére, hogy a mezőgazdaságot számos állatbetegség sújtotta.
VG
2025.12.05, 08:36
Frissítve: 2025.12.05, 08:57

Idén a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezermilliárd forint felett alakult, ez 6,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

mezőgazdaság beef, marha, szarvasmarha, állat, állattartás
Idén bővült a hazai agrárium annak ellenére, hogy  a mezőgazdaságot számos állatbetegség sújtotta / Fotó: Shutterstock

A bővüléshez a teljes termelési árszínvonal 10, továbbá az állattenyésztés volumenének 2,5 százalékos emelkedése járult hozzá. 

Az agrárium termelési volumene 3,6, ezen belül a növénytermesztésé 8,7 százalékkal esett vissza.

A korai és késői tavaszi fagyok, a csapadékhiányos időjárás, a nyári légköri és talajaszály egyrészt hátráltatták a növénytermesztést, főként a kapásnövények fejlődését, a gyümölcsfák virágzását és beporzását, másrészt a takarmánytermesztésen keresztül visszafogták az állattenyésztést is. 

Az év során újra felbukkant állatbetegségek – például a ragadós száj- és körömfájás, madárinfluenza –, a szemestakarmány drágulása és a piaci verseny ellentmondásosan alakította a termelést. 

A szarvasmarha- és a baromfitartás volumene enyhén mérséklődött, ezzel szemben a sertéstenyésztés, valamint az állati termék előállítása – például a tej, tojás – került az előtérbe. 

A vágósertés megnövekedett kínálati többlete a termelői ár hasonló arányú csökkenését eredményezte.

2025-ben az előző évhez képest az előzetes adatok szerint a mezőgazdasági ágazat (szolgáltatásokkal és másodlagos tevékenységekkel együtt számolt) kibocsátásának értéke folyó alapáron 6,2, árszínvonala 10 százalékkal bővült, termelési volumene 3,6 százalékkal szűkült. 

A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint a növénytermesztés termelési volumene 8,7 százalékkal mérséklődött, árszínvonala 14 százalékkal nőtt. A gabonafélék mennyisége összességében 6,3, ezen belül a kukoricáé 29 százalékkal csökkent, a búzáé 10, az árpáé 9, a rozsé 1,6 százalékkal emelkedett. 

A repce termésmennyisége 7,3, a napraforgóé 6,2 százalékkal kisebb lett. A fehérjenövények és a dohány termésmennyisége nőtt, a cukorrépáé csökkent, így az ipari növények volumene összességében 9,4 százalékkal alacsonyabb lett. 

A takarmánynövények volumene 3, a kertészeti termékeké 5,5 százalékkal mérséklődött. A gyümölcsfélék volumene 32, ezen belül a barack termésmennyisége 68, az almáé 48, a körtéé 18 százalékkal csökkent. A szőlő és bor volumene 6,8, illetve 7 százalékkal nagyobb lett.

Az állattenyésztés teljes termelési volumene 2,5 százalékkal bővült. Az élő állatok termelése 2,4, az állati termékeké 2,6 százalékkal nőtt.

A folyó termelőfelhasználás volumene 0,6 százalékkal kevesebb lett, ára összességében 4,2 százalékkal emelkedett. A ráfordítások közül az energia és kenőanyagoké 5 százalékkal csökkent, az állatgyógyászati költségeké 7,3, a takarmányoké 2 százalékkal emelkedett.

A bruttó hozzáadott érték 11 százalékkal bővült, volumene 8,9 százalékkal szűkült. A mezőgazdaság munkaerő-felhasználása 1,7 százalékkal csökkent, a termelési tényezők jövedelme 11, a vállalkozói jövedelem 21 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbit. 

