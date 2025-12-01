Deviza
Miniso

Rejtélyes akcióval találkozni az egyik boltlánc üzletében

Jelentős árkedvezményeket hirdet a budapesti Köki Terminál létesítményében található üzletében az egyik kiskereskedelmi lánc. A magyarországi Miniso legutóbb akkor tartott 50 százalékos akciót, amikor kiárusította egyik boltjának készletét.
VG
2025.12.01, 18:03

Akciókat ajánl az üzletközpont látogatóinak figyelmébe a Köki Terminálban található Miniso üzletlánc. Miként a Világgazdaság korábbi cikkében bemutatta, az üzletláncot olykor a Primark kihívójának is tekintik, főként a brit kiskereskedelmi ágazatban. Most az Origo arról ír, hogy a nyári, a Duna Plazában történt boltbezárás kapcsán hirdetett akciót követően újra 50 százalékos akciót hirdet egyik üzletében az áruházlánc. 

Miniso
Akciózik a Miniso, de most nem boltbezárás miatt / Fotó: NurPhoto via AFP (illusztráció)

Akció van, de boltbezárás nincs a Miniso-üzletnél

A lap arról ír, hogy boltbezárásról vélhetően most nincs szó, így a nagy kedvezményarányú akció vélhetően nem a bolti készletek kiárusítását jelenti. Ehelyett igen valószínű, hogy a magyar kiskereskedelemben gyakran egész novemberre, illetve december  elejére is jellemző Black Friday időszaka miatt hirdetett jelentős árkedvezményeket a Misino. Ezt erősíti az is, hogy a cég TikTok-csatornáján ezt népszerűsítő tartalmak jelentek meg a korábbi napokban. A Köki Terminál emellett ún. kuponnapokat hirdetett, melyekkel az abban részt vevő kereskedők által nyújtott kedvezményeket tovább lehet növelni (ennek érvényességét azonban az Origo szerint érdemes ellenőrizni, mielőtt vásárolni indulnánk).

A honlapján szereplő tájékoztatás szerint a Miniso mára már 100 országban, illetve régióban van jelen.

A márkanév alatt globálisan közel 7200 üzlet működik, ebből mintegy 4250 egység Kínában.

Az első magyarországi üzletük – amely egyben a legnagyobb is Európán belül – 2019. július 6-án nyitott meg Budapesten, az Árkád Bevásárlóközpont aluljáró szintjén. Jelenleg közel tucatnyi boltot működtetnek Magyarországon.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

