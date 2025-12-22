Sürget az idő: még karácsony előtt kap támogatást a magyarok jelentős része — érdemes élni a lehetőséggel

Idén is előrehozottan, karácsony előtt érkeznek a családtámogatási ellátások — közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Nemzetgazdasági Minisztérium minisztere, Nagy Márton / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A minisztérium közölte: hamarabb jön a támogatás

A korábbi évekhez hasonlóan idén is január helyett már decemberben, a karácsonyi ünnepeket megelőzően megkapják a családok a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást. A családtámogatási ellátásokon túl szintén előrehozottan fizetik ki a fogyatékossági támogatást, a vakok személyi járadékát és a bányászok keresetkiegészítését. Az intézkedéssel összesen 32,9 milliárd forinttal járul hozzá a kormány a magyar családok ünnepi készülődéséhez.

Megoszlanak a vélemények a hitel felvételéről karácsonykor

Ugyan a karácsony nem a drága ajándékokról szól, sokan mégis túlságosan kiköltekeznek az utolsó napokban, többet vásárolnak, mint amit valójában megengedhetnének maguknak. Az InstaCash és a Milpay kutatásában részt vevők több mint egyharmada (36 százalék) szerint karácsonykor nem az ajándék a lényeg, hanem az együttlét. Majdnem ugyanennyien (29,5 százalék) az élményeket, közös programokat teszik az első helyre.

Emellett 29,2 százalék inkább kevesebb, de minőségi ajándékot adna szeretteinek.

Ezzel párhuzamosan azonban továbbra is tömeges jelenség az utolsó pillanatban történő túlköltekezés és azt ezt követő januári megbánás. A felmérésben megkérdezettek 37,9 százaléka mondta azt, hogy időnként, 21 százalékuk szerint pedig szinte minden évben előfordul, hogy túlcsúsznak a tervezett kereten. A válaszadók több mint egyharmadánál előfordult januárban, hogy megbánta, mennyit költött karácsonyra, a válaszadók negyede pedig szinte minden évben így érez.

Nem kell félniük a nyugdíjasoknak sem az ünnepektől

A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte, hogy a nyugdíjak vásárlóértékének megtartása érdekében 2025-ben a januári 3,2 százalékos nyugdíjemelést követően novemberben 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelést hajtott végre a kormány. Ez egy átlagos öregségi nyugdíjas számára az év utolsó két hónapjában mintegy 51 ezer forintos többletet jelentett. Emellett a kormány a nyugdíjasokat 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal is támogatja, ezzel

két és fél millió idős embernek nyújt célzott segítséget. A két intézkedésnek köszönhetően a nyugdíjasok mintegy 200 milliárd forintnyi pluszjuttatást kaptak az év utolsó hónapjaiban.

A nyugdíjak emelését a kormány 2026-ban is tovább folytatja: januárban 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak. A kormány visszaállította a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, amelyet a nyugdíjasok februárban kapnak kézhez. A kormány arról is döntött, hogy fokozatosan bevezeti a 14. havi nyugdíjat, amelynek első heti részlete szintén februárban érkezik meg a nyugdíjasokhoz.