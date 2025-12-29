Nem sokan tudják, pedig új város születik Magyarországon: páratlan építkezés zajlik a szemünk láttára – így alakítják át teljesen a 17 ezer fős vidéki települést

Az elmúlt évek egyik legösszetettebb dél-dunántúli városfejlesztési és emlékezetpolitikai beruházása zajlik Mohácson. A mohácsi csata közelgő, 500. évfordulójához kapcsolódó fejlesztések nem egyetlen projektre korlátozódnak, hanem a város több pontját érintő, egymással összehangolt beruházássorozatot alkotnak. A folyamat jelenlegi állásáról és a koncepció részleteiről Hargitai János országgyűlési képviselő, a Mohács 500 miniszteri biztosa személyesen adott áttekintést a Világgazdaságnak. Eközben viszont a mohácsi Duna-híd és a hozzátartozó kétszer kétsávos út építése is jól halad.

Nem csak Duna-híd és út épül Mohácson – egyszerre újul meg a város több kulcsterülete / Fotó: Világgazdaság

Ütemterv szerint halad a kétszer kétsávos út építése is

Hargitai János nemrég tette közzé Facebook-oldalán, hogy az M6-os autópálya és a mohácsi Busó-körforgalom közötti kétszer kétsávos út építése kimondottan jól áll, a kivitelező az ütemterv szerint halad a munkálatokkal. Elmondása szerint a munkagépek most elhallgattak az adventi időszakra, de a tervezett határidőt biztos, hogy tartani tudják,

Ezt a kétszer-két sávot egészen a Busó-körforgalomig jövő év május végén már biztosan használni fogjuk

– mondta az országgyűlési képviselő.

Hargitai Jánosnak nemrég azt is el kellett magyaráznia, hogy ne drágult a mohácsi Duna-híd megépítése további 64 milliárd forinttal – ahogyan arról többen is beszámoltak –, hanem a kormánydöntés értelmében nem a kiadási összegek növekednek, hanem

ez egy átcsoportosítás, mely annak feltételeit teremtette meg, hogy fedezetet biztosítson az elvégzett munka ellenértékének teljesítésére.

A mohácsi Duna-híd az M6-os autópálya déli szakaszával együtt a Dél-Dunántúl legnagyobb infrastrukturális beruházása.

A 756 méteres, négysávos híd építése mostanra látványos szakaszába lépett: a mederpillérek már készülnek, a Clark Ádám úszódaru segítségével hat darab, egyenként 160 tonnás kéreg­elem kerül a Duna fenekére. Hargitai János országgyűlési képviselő a helyszínen a Világgazdaságnak azt mondta: „Nem egy várost elkerülő, hanem egy városba beépülő hidat építünk.”

Fennakadás nélkül alakul át a mohácsi Széchenyi tér

A bejárás során Hargitai János hangsúlyozta: a mohácsi program nem kizárólag emlékmű-építés, hanem olyan városfejlesztési beavatkozás, melynek egyszerre kell megfelelnie történelmi, kulturális, turisztikai és mindennapi városüzemeltetési szempontoknak.