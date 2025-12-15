Történelmi lehetőséghez juthat a Mol a Balkánon azzal, hogy csökken az orosz jelenlét – új esélyek nyílnak

Az amerikai szankciók és az ezekhez kapcsolódó európai politikai lépések egyre látványosabban alakítják át a régió energetikai térképét, a Mol pedig több szempontból is stratégiai nyertese lehet a változásoknak – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzéséből.

A Mol több szempontból is stratégiai nyertese lehet egy szerbiai terjeszkedésnek / Fotó: NurPhoto via AFP

A balkáni országokban több, korábban orosz tulajdonban lévő vagy orosz érdekeltségű finomító és kiskereskedelmi hálózat jövője vált bizonytalanná, ami új tulajdonosi struktúrák kialakulását vetíti előre.

Bulgária és Románia: állami beavatkozás, nyitott kérdések

Bulgáriában a legnagyobb érintett a Lukoil érdekeltségébe tartozó Neftohim Burgas finomító, amely napi mintegy 190 ezer hordós kapacitásával az ország üzemanyag-ellátásának döntő részét biztosítja. A bolgár állam törvényi eszközökkel már átvette az ellenőrzést az üzem felett, és garanciát vállalt arra is, hogy szükség esetén megvásárolja. Az orosz tulajdonú töltőállomás- és logisztikai hálózat sorsa szintén napirenden van.

Romániában ennél visszafogottabbak a lépések, de itt is napirendre került az orosz érdekeltségek jövője. A ploiesti-i finomító és a hozzá kapcsolódó kiskereskedelmi hálózat átalakítása vagy értékesítése egyelőre nyitott kérdés, részben finanszírozási okok miatt. A román energiaszektorban ugyanakkor eleve kisebb az orosz súly, mint a térség több más országában.

Szerbia: kulcspozícióban a NIS

A legnagyobb stratégiai jelentőségű kérdés Szerbiában rajzolódik ki. A pancsovai finomítót működtető NIS többségi tulajdonosa jelenleg az orosz Gazprom érdekeltsége, ami a szankciós környezet miatt egyre nagyobb működési és politikai kockázatot jelent. A szerb kormány határidőt szabott az orosz tulajdonrész értékesítésére, ám eddig nem született végleges megoldás.

Az Oeconomus elemzése szerint éppen ez a bizonytalan helyzet teremthet kivételes lehetőséget egy regionális szereplő számára. A NIS megszerzése vagy részleges átvétele jelentősen átrajzolná a délkelet-európai energiapiac erőviszonyait.

Miért lehet ez előnyös a Molnak?

A tanulmány szerint a Mol több szempontból is stratégiai nyertese lehetne egy ilyen terjeszkedésnek. A vállalat már most is erős pozíciókkal rendelkezik a Nyugat-Balkánon:

Horvátországban,

Szlovéniában,

Bosznia-Hercegovinában

és Montenegróban.

Egy szerbiai akvizíció tovább erősítené regionális jelenlétét, és összefüggő finomítói-kiskereskedelmi láncot hozhatna létre.