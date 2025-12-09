Deviza
Megérkezett az újabb vasúti fejlesztés: modern karbantartó bázis épül a nyugati országrészben

Szombathelyen modern motorvonat-karbantartó műhely épül, ahol a GYSEV új FLIRT típusú InterCity-motorvonatait fogják szervizelni.
Világgazdaság
2025.12.09, 17:40
Frissítve: 2025.12.09, 18:14

A GYSEV Zrt. 2024-ben sikeresen lefolytatott közbeszerzési pályázat eredményeként, a Magyar Állam garanciavállalása mellett, az Európai Beruházási Bankkal kötött hitelszerződés keretében történő finanszírozással 11 darab FLIRT típusú InterCity motorvonat beszerzéséről döntött. Ezek műszaki hátterét teremti meg egy szombathelyi motorvonat-karbantartó műhely, amelynek megtervezésére írták ki a mostani pályázatot – írta meg az Origo.  

FLIRT motorvonat, motorvonat karbantartó műhely
A szombathelyi motorvonat-karbantartó műhelyben szervizelik majd a GYSEV FLIRT típusú InterCity motorvonatait / Fotó: GYSEV / Facebook

Motorvonat-karbantartó műhely tervezése   

A TED-ben megjelent dokumentáció szerint a létesítmény Szombathely város belterületén, Szombathely rendező pályaudvar és a Pálya utca közötti területen jön létre.

A beruházás során egy 5300 négyzetméter nettó alapterületű, 10 méter párkánymagasságú vasúti jármű karbantartó és szerelő hőszigetelt műhelycsarnok létesül, melyben kialakítanak egy körülbelül 400 négyzetméter nettó alapterületű, irodai rendeltetésű, hagyományos épületszerkezetű épületrészt, valamint összesen legalább 3500 vfm hosszú vasúti pályát építenek, az alábbi összefoglaló műszaki tartalommal: 

  • három vágányos karbantartó és javító csarnok,
  • egyvágányos mosócsarnok (két épületrész: kegyeleti mosó és járműmosó csarnok),
  • műhelyek, raktárak, irodák, szociális helyiségek. 

A műhelycsarnoknak alkalmasnak kell lennie egyidejűleg legalább 3 darab 106 méter hosszú villamos motorvonat javítására. 

A tervezett vágányhálózat 20 km/h-s sebességre és 225 kN tengelyterhelésre készül, UIC54 rendszerű, hézag nélküli felépítménnyel. A csarnokon belüli vágányok aknás és oldalaknás kialakítást kapnak. További érdekességeket tudhat meg az új létesítményről, ha ide kattint.

