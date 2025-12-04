Az ünnepek előtt nagy rohamba kezdtek az adathalászok: az MVM nevével élnek vissza a csalók – ezt biztos, hogy ne tegye!

Az elmúlt napokban ismét megszaporodtak a különböző közszolgáltatók nevében adathalász üzeneteket küldő, a jóhiszemű felhasználókat átverni, megkárosítani próbáló online csalók. Az időzítés nem véletlen. A csalók arra számítanak, hogy az év végi nagy hajtásban, a céges bulik, a nagybevásárlások és az ünnepi előkészületek forgatagában az emberek jobban sietnek, figyelmetlenebbé válnak, és emiatt könnyebb csőbe húzni őket. Fontos, hogy ilyenkor is legyünk körültekintőek!

Csalók élnek vissza a MVM nevével. Legyünk mindig körültekintőek! / Fotó: MVM

A hét első felében több olvasónk is jelezte, és a szerkesztőségünk tagjai közül is volt, aki találkozott vele, hogy megszaporodtak az MVM nevében érkező, nyilvánvalóan adathalász sms-üzenetek. Általában a +36 30 480 5055 számról érkezik az üzenet, ami arról szól, hogy az ügyfél nem fizette be időben a villanyszámláját, és egy bizonyos mvmnext-megujitas.com oldalon keresztül ezt érdemes mielőbb megtennie, hogy elkerülje a késedelmi díjat.

A probléma az, hogy sem az érintett telefonszám, sem a megadott oldal NEM az MVM-hez tartozik,

vagyis a csaló az ügyfél adatait és pénzét szeretné megszerezni.

Az újabb adathalász incidens kapcsán a Világgazdaság megkereste az MVM-et is. A cég sajtóosztálya kérdésünkre elárulta, hogy értesült az esetről. Kiemelték, hogy az MVM Next rendszeresen és az utóbbi időben egyre sűrűbben figyelmezteti ügyfeleit az adathalász csalásokra, akár közlemények vagy a social mediában megjelent posztok által, illetve a hivatalos e-számla értesítőlevelükben is tesznek erre vonatkozó kiemelést.

Nem ez az első eset, és sajnos nem is az utolsó

A csalásokkal kapcsolatban a vállalat egy tájékoztató weboldalt is létrehozott, ahol az ügyfelek minden szükséges információt megtalálnak arról, hogy hogyan ismerhető fel egy adathalász üzenet. Ez a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat linken érhető el.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. azt is bejelentette, hogy 2025. december 4-én 2026. január 31-éig tartó kampányt indít „Biztonság. Mi rávilágítunk” címmel, hogy felhívják az ügyfelek figyelmét a tudatosabb online jelenlét fontosságára, és támogatást nyújtsanak számukra egy biztonságosabb, kényelmesebb digitális ügyintézési környezet kialakításában.