Az ünnepek előtt nagy rohamba kezdtek az adathalászok: az MVM nevével élnek vissza a csalók – ezt biztos, hogy ne tegye!
Az elmúlt napokban ismét megszaporodtak a különböző közszolgáltatók nevében adathalász üzeneteket küldő, a jóhiszemű felhasználókat átverni, megkárosítani próbáló online csalók. Az időzítés nem véletlen. A csalók arra számítanak, hogy az év végi nagy hajtásban, a céges bulik, a nagybevásárlások és az ünnepi előkészületek forgatagában az emberek jobban sietnek, figyelmetlenebbé válnak, és emiatt könnyebb csőbe húzni őket. Fontos, hogy ilyenkor is legyünk körültekintőek!
A hét első felében több olvasónk is jelezte, és a szerkesztőségünk tagjai közül is volt, aki találkozott vele, hogy megszaporodtak az MVM nevében érkező, nyilvánvalóan adathalász sms-üzenetek. Általában a +36 30 480 5055 számról érkezik az üzenet, ami arról szól, hogy az ügyfél nem fizette be időben a villanyszámláját, és egy bizonyos mvmnext-megujitas.com oldalon keresztül ezt érdemes mielőbb megtennie, hogy elkerülje a késedelmi díjat.
A probléma az, hogy sem az érintett telefonszám, sem a megadott oldal NEM az MVM-hez tartozik,
vagyis a csaló az ügyfél adatait és pénzét szeretné megszerezni.
Az újabb adathalász incidens kapcsán a Világgazdaság megkereste az MVM-et is. A cég sajtóosztálya kérdésünkre elárulta, hogy értesült az esetről. Kiemelték, hogy az MVM Next rendszeresen és az utóbbi időben egyre sűrűbben figyelmezteti ügyfeleit az adathalász csalásokra, akár közlemények vagy a social mediában megjelent posztok által, illetve a hivatalos e-számla értesítőlevelükben is tesznek erre vonatkozó kiemelést.
Nem ez az első eset, és sajnos nem is az utolsó
A csalásokkal kapcsolatban a vállalat egy tájékoztató weboldalt is létrehozott, ahol az ügyfelek minden szükséges információt megtalálnak arról, hogy hogyan ismerhető fel egy adathalász üzenet. Ez a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat linken érhető el.
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. azt is bejelentette, hogy 2025. december 4-én 2026. január 31-éig tartó kampányt indít „Biztonság. Mi rávilágítunk” címmel, hogy felhívják az ügyfelek figyelmét a tudatosabb online jelenlét fontosságára, és támogatást nyújtsanak számukra egy biztonságosabb, kényelmesebb digitális ügyintézési környezet kialakításában.
A mostani eset kapcsán elmondták, hogy ez nem az első alkalom, hogy a csalók nem létező tartozással vagy fizetési felszólítást tartalmazó üzenetekkel támadják ügyfeleiket. Az eddigi tapasztalatok alapján ezekben a megtévesztő, hamis sms-ekben található linkkel a csalók a saját oldalukra irányítják az ügyfeleket, hogy ott megszerezzék a bankkártyájuk adatait.
Fontos, hogy bár egyes esetekben az MVM Next is küld sms-t amennyiben az ügyfélnek tartozása van, az természetesen nem egyezik a csalók által küldöttekkel.
Számlatartozás esetén az MVM kizárólag a +36 30 344 4081, +36 20 344 4433, és a +36 70 700 9885 telefonszámról küld ki figyelmeztető üzenetet, amely linket nem tartalmaz!
Amennyiben valakinek tartozása áll fenn, vagy adategyeztetésre van szükség, akkor előfordul, hogy az MVM megkeresi az adott ügyfelet telefonon akkor is, ha az ügyfél előtte nem kereste meg őket, de fizetési adatokat ilyenkor sem fognak kérni.
Az MVM nem kér bankkártyaadatot
A vállalat kihangsúlyozta, hogy ha az MVM nevében keresnek valakit telefonon, vagy sms-ben, soha ne adjanak meg fizetéshez kapcsolódó adatokat, főleg nem bankkártyaadatokat, amellyel adathalász csalók visszaélhetnek. Telefonos megkeresés esetében pedig minden esetben csupán az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatokat kérik az MVM munkatársai. Amennyiben ezeken túli információkat kér az a cég nevében valaki, az feltehetően egy adathalász kísérlet.
Ha az MVM nevében gyanús telefonhívást vagy sms-t kap az ügyfél, írja be a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat oldalon található mezőbe az sms küldőjének telefonszámát, az üzenet dátumát, és megadjuk, hogy valóban mi kerestük-e
– írta az MVM sajtóosztálya. Hozzátették, hogy ha valaki arra gyanakszik, hogy adathalász-támadás célpontjává vált, juttassa el az [email protected] e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús sms-t.
Válaszukat azzal zárták, hogy az MVM Next elhatárolódik minden, nem hivatalos úton történő megkereséstől és csalási kísérlettől, azok felderítésében mindig együttműködik az illetékes hatóságokkal.