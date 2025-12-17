Deviza
Így lesz nyerő a napelem: millió forintos támogatási rendszer indul – a zöldenergiában sem marad el a rezsicsökkentés

Az állami támogatással elérhető energiatárolók gyökeresen átalakíthatják a háztartások energiafelhasználását. Az MVM Optimum célja, hogy a technológiai átállás ne kockázat, hanem kiszámítható befektetés legyen.
VG
2025.12.17, 16:30

Februárban indul az a lakossági program, amely új szintre emelheti a napelemes háztartások energiafüggetlenségét. Az MVM Optimum megbízható, teljes körű megoldással segíti azokat, akik biztonságosan és hatékonyan szeretnék kihasználni az energiatárolás előnyeit.

mvm székház
A jövő év elején induló MVM Optimum program célja, hogy a technológiai átállás ne kockázat, hanem kiszámítható befektetés legyen / Fotó: Földi D. Attila

2026 februárjától indul az a lakossági energiatárolókat támogató állami program, amelynek keretében a háztartások akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek akkumulátor és inverter beszerzésére. 

A pályázat különösen kedvez a már napelemmel rendelkező otthonoknak, elsősorban azoknak, amelyek bruttó elszámolásban vannak, vagy legkésőbb 2030-ig oda kerülnek.

A pontos pályázati feltételek csak 2026 elején válnak ismertté, ezért kiemelten fontos, hogy az érintett háztartások hiteles szakmai háttérrel rendelkező szolgáltatóval dolgozzanak együtt. Egy nem megfelelő partner pénzügyi kockázatot jelenthet, különösen akkor, ha az ügyfél előzetes felmérésekért fizet, majd később derül ki, hogy nem jogosult a támogatásra.

Az MVM Optimum a tervezéstől a telepítésig teljes körű szolgáltatást nyújt. A rendszerek minden esetben az adott háztartás energetikai igényeihez igazodnak, és kizárólag megbízható, magas minőségű technológiára épülnek. Ez hosszú távon garantálja a biztonságos működést és a hatékony energiafelhasználást.

Az MVM támogatást nyújt a zöldenergia hátrányainak ellensúlyozásában

A napelemes rendszerek termelése időjárás- és napszakfüggő:

  • a legtöbb energia napközben keletkezik;
  • miközben a fogyasztás jellemzően reggel és este a legmagasabb.

Az energiatároló ezt az ellentmondást oldja fel. A napközben megtermelt energia eltárolható, majd este vagy éjszaka felhasználható, ami különösen fontos a bruttó elszámolásban, ahol a saját fogyasztás maximalizálása döntő tényező.

Energiatároló nélkül egy átlagos háztartás a megtermelt villamos energia csupán 30-35 százalékát tudja közvetlenül felhasználni. Akkumulátoros tárolóval ez az arány 70-75 százalékra emelkedhet, vagyis több mint 50 százalékkal nő a helyben hasznosított energia mennyisége. 

Ez nagyobb energiafüggetlenséget, kiszámíthatóbb rezsiköltségeket és stabilabb energiamenedzsmentet jelent.

Az MVM Optimum előzetes regisztrációs lehetőséget biztosít az érdeklődők számára. A regisztráció célja, hogy az ügyfelek időben értesüljenek a pályázati feltételekről, a műszaki követelményekről és a telepítés menetéről, így felkészülten vághassanak bele az energiatárolásba.

Bejött az MVM-nek a hidrogén, máris új projekteket indít: tovább zöldül az energiaellátás

Egyszerre három gázüzemű erűműblokkjának állítana elő zöldhidrogént az MVM csoport. Továbblép a kardoskúti hidrogénprojektjével is: áramtermelésbe fogna az ott előllított hidrogén felhasználásával. Az Akvamarin Pluszhoz szükséges berendezéseket a Ganzenergy szállítja.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
497 cikk

 

 

