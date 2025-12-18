Deviza
Az agrárminiszter nyilatkozott: Brüsszel elvenné a gazdák pénzét, és Ukrajnának adná

Az Európai Bizottság több mint 20 százalékkal csökkentené az agrárpénzeket, és elárasztaná az uniós piacokat kétes minőségű élelmiszerekkel – nyilatkozott Magyarország agrárminisztere. Nagy István szerint felháborító, hogy Brüsszel elvenné a gazdák pénzét, és Ukrajnának adná, mindemellett pedig az élelmezésbiztonságot is veszélyeztetné.
VG
2025.12.18, 18:18

„A nemzeti kormányra mindig számíthatnak a gazdák” – fogalmazott Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán.

tarogato011 agrártámogatás, Nagy István, agrár, miniszter, brüsszel
Nagy István agrárminiszter is nyilatkozott a brüsszeli gazdatüntetés okairól / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

Nagy István felháborítónak nevezte Brüsszel reakcióját

Legalább nyolcezer traktorral tartanak tüntetést Brüsszelben az uniós tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva. A La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap beszámolója szerint az évek óta folyamatos válsággal küzdő mezőgazdasági ágazat megmozdulásával fel akarja hívni az Európai Bizottság figyelmét a termelők nehézségeire, a mezőgazdasági kezdeményezéseket korlátozó szabályozásra és aggályaira a tervezett megállapodással kapcsolatban.

Támogatjuk a Brüsszellel szembeni küzdelmeiket. Több ezer európai gazdálkodó vonult ma Brüsszelbe, hogy a közös agrárpolitika átalakítása és a Dél-Amerikával tervezett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen demonstráljanak.

– közölte az eset kapcsán Nagy István agrárminiszter Facebook-videójában. Hozzátette: „Felháborító és botrányos, hogy a tüntetőket vízágyú várta. Hihetetlen, hogy Brüsszel meddig képes elmenni.”

Ágyúzzák Brüsszelben a feldühödött tömeget, magyarok is vannak közöttük – ennek nagyon csúnya vége lehet, sokkoló képeken a gazdatüntetés!

Rengeteg pénz múlik a döntésen

Az Európai Bizottság több mint 20 százalékkal csökkentené az agrárpénzeket, és elárasztaná az uniós piacokat kétes minőségű élelmiszerekkel. Felháborító, hogy Brüsszel a gazdák pénzét elvenné, és Ukrajnának adná, emellett az élelmezésbiztonságot is veszélyeztetné. Ez térdre kényszerítené az európai agráriumot és csődbe vinné a gazdákat. A biztonságos élelmiszer-ellátás nem csak a termelők, hanem mindannyiunk közös ügye. 

 

A miniszter kijelentette, hogy elég abból, hogy Brüsszel sorra olyan döntéseket hoz, amelyek ellehetetlenítik az európai, így a magyar gazdákat is. 

A mi álláspontunk világos: meg kell őrizni a közös agrárpolitika forrásait és külön költségvetését, valamint a kétpilléres szerkezetét. Nemet mondunk az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodása is. 

– közölte a miniszter. Emellett azt is kiemelte: „Számunkra mindig a magyar gazdák érdeke az első, amit következetesen meg is fogunk védeni. Az élelmezésbiztonságot és a mindennapi kenyerünket nem lehet politikai játszmák részévé tenni. Értsék meg végre!”

