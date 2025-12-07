Nem rogyott össze a mezőgazdaság: az aszály, a fagy és a járványok ellenére is nőtt a magyar agrárium kibocsátása és jövedelme

Az éghajlatváltozás okozta kihívások és a járványok ellenére a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke és jövedelmezősége is bővült – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalára feltöltött vasárnapi videójában.

Nagy István értékelte az évet / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Nagy István elmondta: a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke idén 6,2 százalékkal bővült. Az ágazatot ért nehézségek miatt a termelési volumene 3,6 százalékkal, azon belül a növénytermesztésé 8,7 százalékkal mérséklődött – jegyezte meg. Ismertette: a kukorica termésmennyisége – a kisebb vetésterület miatt is – 29 százalékkal, a napraforgóé 7,3 százalékkal csökkent, de a búzáé 10, az árpáé 9, a rozsé pedig 1,6 százalékkal emelkedett. Hozzátette, az állattenyésztés teljes termelési volumene 2,5 százalékkal bővült, az élő állatok termelése 2,4, míg az állati termékeké 2,6 százalékkal növekedett. Az agrárminiszter közlése szerint az agrárium jövedelmezősége területén is sikerült előre lépni, ugyanis

a termelési tényezők jövedelme 11 százalékkal,

a vállalkozói jövedelem 21 százalékkal

haladta meg az egy évvel korábbit. Leszögezte, a nehézségek ellenére a biztonságos élelmiszerellátást semmi sem veszélyeztette, és pénzügyileg sem zár rossz évet az ágazat. Nagy István emlékeztetett: számos nehézséget és megannyi kihívást kellett a magyar agráriumnak ebben az évben elszenvednie.

Nagy gondokat okozott a tavaszi fagy

A kora tavaszi fagy, a meggy, a cseresznye, az alma és a kajszibarack terméseinek 50-90 százalékát érintette – ismertette. Felidézte, az állatbetegségek közül a ragadós száj- és körömfájás 50 év után jelent meg Magyarországon. További nehézséget okozott az afrikai sertéspestis, a kéknyelv, a kiskérődzők pestise vagy a madárinfluenza vírusa is – tette hozzá. Az agrárminiszter úgy fogalmazott,

a növénytermesztőknek sem kedvezett az idei év. Európa legforróbb nyarának következtében az aszály több mint 500 ezer hektáron okozott károkat, bár ez már csak egyharmada volt a 2022-es aszállyal sújtott területnek a kormány erőfeszítéseinek következtében

– mondta. Mint mondta, nyár végére a szőlő aranyszínű sárgaság, azaz a fitoplazma okozott pusztítást minden magyar borvidéken. Ebben a helyzetben

a gazdák szorgalmukkal és kitartással mindannyiunk számára példát mutattak,

amit a mezőgazdaság teljesítménye és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb számai is visszaigazolnak – emelte ki. Nagy István videójában kijelentette: a gazdálkodók mindig, a kihívások idején is számíthatnak a kormányra, hiszen fontos szövetségesei egymásnak. Kiemelte, a gazdálkodók szorgalmáért és kitartásáért tisztelettel és hálával tartoznak.