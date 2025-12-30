Nagy Márton összetűzött a polgármesterrel, és helyretette, hány milliárdot tett zsebre a II. kerület

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter friss adatokkal mutatta be, hogy a II. kerület pénzügyi helyzete a szolidaritási hozzájárulások ellenére is javult. A számok szerint a helyi iparűzési adó és az állami támogatások folyamatosan nőttek, így nem a kormány gazdaságpolitikájával, hanem a kerületi vezetéssel van gond. Miközben ez a vita már épp folyt, a Moody’s gondolt egyet, és leminősítette Budapest adósságbesorolását.

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy az elvonások ellenére is javult a kerület anyagi helyzete / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A II. kerület pénzügyi helyzete újra a közbeszéd középpontjába került. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter friss Facebook-bejegyzésében részletes számokkal mutatta be, hogy

a helyi iparűzési adó (HIPA) és az állami támogatások emelkedése jelentősen javította a kerület pénzügyi helyzetét az elmúlt években.

A kormány álláspontja szerint a bevételnövekedés a helyi közösségek javát szolgálja, és biztosítja a fejlesztések fenntarthatóságát.

A miniszter adatai szerint

a HIPA 2019 és 2025 között 7 milliárd forintról 12,5 milliárd forintra nőtt, ami 5,5 milliárd forintos többletet jelent;

miközben működési állami támogatások is jelentősen emelkedtek, 3,7 milliárdról 6,4 milliárd forintra.

Összességében a kerület zsebében 2,7 milliárd forinttal, azaz 34 százalékkal több maradt 2019 óta.

A miniszter hangsúlyozta:

Ezek a források lehetővé teszik a közszolgáltatások, az oktatás és az infrastruktúra fenntartható fejlesztését.

Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a szolidaritási hozzájárulás 2019 óta 13,3-szeresére nőtt, miközben az iparűzésiadó-bevétel mindössze 1,78-szorosára emelkedett. Inflációval korrigálva a 2019-es 7,088 milliárd forintos HIPA mai értéken körülbelül 11,5 milliárd forintot jelentene, ami reálnövekedést mutat.

Nagy Márton: nem a kormányra kell mutogatni

A HIPA növekedése és az állami támogatások emelkedése azt mutatja, hogy a kerület a befizetett szolidaritási hozzájárulások után is pénzügyileg stabil.

A miniszter hangsúlyozta: a források a közszolgáltatások, az oktatás és az infrastruktúra fenntartható működését szolgálják, és hosszú távon erősítik a helyi közösséget.