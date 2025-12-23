Kiderült, hová lett a repülőrajt, Nagy Márton elárulta a következő kihívást: hárompaksnyi kapacitás kell, gyorsan kell építkezni

A magyar kormánynak politikai és gazdasági szorításban kell helytállnia: háborús környezetben, ellenszélben, a gyenge német gazdaság visszahúzó hatása mellett és a brüsszeli pénzügyi zsarolással szemben – mondta el az Indexnek adott interjújában Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter számos fontos és aktuális témában megosztotta a gondolatait.

Nagy Márton: összességében büszke vagyok az elmúlt évekre / Fotó: Purger Tamás

Hova lett a repülőrajt?

Nagy Márton szerint az idei évre kitűzött 3-6 százalékos növekedési cél nem légből kapott szám volt, mivel a magyar gazdaság képes erre. „Azonban 2025-ben a belső kereslet körülbelül 2 százalékponttal emeli a GDP-t, és ha a német gazdaság nem lenne recesszióban, a külső kereslet további nagyjából 2 százalékpontot adna hozzá. Ez együtt már 4 százalék. Most viszont más a helyzet: a fogyasztás hozza a maga 2 százalékát, de a német gazdaság gyengélkedése, az elmaradó beruházások és a kapacitástöbblet körülbelül mínusz 2 százalékot húz vissza. Így jön ki a 0–1 százalék közötti növekedés” – ismertette a tárcavezető.

Hozzátette, hogy ha a kormány nem védené a lakosságot a reálbérek emelésén keresztül, akkor nem pluszban, hanem mínuszban lennénk. Ez azért van, mert a német gazdaság gyengélkedése és a járműipar gyengélkedése hosszabb, mint amire a kormány és egyébként az elemzők is számítottak. A magyar gazdaság azonban rendkívül kitett a német gazdaságnak. Ez sokáig húzóerő is volt, most viszont minket is magával rántott. A tárcavezető szerint a kormány a több lábon állásban hisz, és ezért is dolgozik.

A jövedelmek emelkedése uniós viszonylatban is jónak számít

A miniszter a lakosság helyzetéről is beszélt. Elmondta, hogy ha a háztartásokat nézzük, az átlagos nettó reálkereset 2021 decembere óta mintegy 14 százalékkal emelkedett. Jövő év elején ez meg fogja haladni a 15 százalékot, 2026 végére pedig 21 százalék felett lehet.

„Nettó adatokról beszélünk, vagyis benne van a béremelés, az adócsökkentés és az infláció mérséklésének hármas hatása is. Ez a három együtt adja ki a reálbér-emelkedést. A reáljövedelmek még gyorsabban nőnek: 2021 utolsó negyedévéhez képest jelenleg körülbelül 16 százaléknál tartanak, jövő év elején 20 százalékon, 2026 végére pedig közel 23 százalékon állhatnak. Ebben már benne vannak a nyugdíjak és a tőkejövedelmek is. Ez az ütem jelenleg az egyik leggyorsabb az Európai Unióban” – fejtette ki az NGM vezetője.