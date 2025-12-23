Deviza
EUR/HUF391,08 +0,63% USD/HUF331,46 +0,33% GBP/HUF447,83 +0,63% CHF/HUF420,88 +0,84% PLN/HUF92,52 +0,38% RON/HUF76,83 +0,58% CZK/HUF16,06 +0,58% EUR/HUF391,08 +0,63% USD/HUF331,46 +0,33% GBP/HUF447,83 +0,63% CHF/HUF420,88 +0,84% PLN/HUF92,52 +0,38% RON/HUF76,83 +0,58% CZK/HUF16,06 +0,58%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 822,96 -0,06% MTELEKOM1 808 +0,44% MOL2 874 -0,49% OTP35 380 -0,2% RICHTER9 710 +0,41% OPUS546 0% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS150 +1,33% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 074,15 +0,42% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 446,75 -0,44% BUX110 822,96 -0,06% MTELEKOM1 808 +0,44% MOL2 874 -0,49% OTP35 380 -0,2% RICHTER9 710 +0,41% OPUS546 0% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS150 +1,33% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 074,15 +0,42% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 446,75 -0,44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter NGM
miniszter
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Nemzetgazdasági Minisztérium

Kiderült, hová lett a repülőrajt, Nagy Márton elárulta a következő kihívást: hárompaksnyi kapacitás kell, gyorsan kell építkezni

A repülőrajt nem volt irreális, külső tényezők miatt maradt el. Paks II.-re szükség van, az amerikai védőpajzs létezik. Nagy Márton az Indexnek adott interjúban fejtette ki gondolatait.
VG
2025.12.23., 10:21

A magyar kormánynak politikai és gazdasági szorításban kell helytállnia: háborús környezetben, ellenszélben, a gyenge német gazdaság visszahúzó hatása mellett és a brüsszeli pénzügyi zsarolással szemben – mondta el az Indexnek adott interjújában Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter számos fontos és aktuális témában megosztotta a gondolatait.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter NGM
Nagy Márton: összességében büszke vagyok az elmúlt évekre / Fotó: Purger Tamás

Hova lett a repülőrajt?

Nagy Márton szerint az idei évre kitűzött 3-6 százalékos növekedési cél nem légből kapott szám volt, mivel a magyar gazdaság képes erre. „Azonban 2025-ben a belső kereslet körülbelül 2 százalékponttal emeli a GDP-t, és ha a német gazdaság nem lenne recesszióban, a külső kereslet további nagyjából 2 százalékpontot adna hozzá. Ez együtt már 4 százalék. Most viszont más a helyzet: a fogyasztás hozza a maga 2 százalékát, de a német gazdaság gyengélkedése, az elmaradó beruházások és a kapacitástöbblet körülbelül mínusz 2 százalékot húz vissza. Így jön ki a 0–1 százalék közötti növekedés” – ismertette a tárcavezető.

Hozzátette, hogy ha a kormány nem védené a lakosságot a reálbérek emelésén keresztül, akkor nem pluszban, hanem mínuszban lennénk. Ez azért van, mert a német gazdaság gyengélkedése és a járműipar gyengélkedése hosszabb, mint amire a kormány és egyébként az elemzők is számítottak. A magyar gazdaság azonban rendkívül kitett a német gazdaságnak. Ez sokáig húzóerő is volt, most viszont minket is magával rántott. A tárcavezető szerint a kormány a több lábon állásban hisz, és ezért is dolgozik.

A jövedelmek emelkedése uniós viszonylatban is jónak számít

A miniszter a lakosság helyzetéről is beszélt. Elmondta, hogy ha a háztartásokat nézzük, az átlagos nettó reálkereset 2021 decembere óta mintegy 14 százalékkal emelkedett. Jövő év elején ez meg fogja haladni a 15 százalékot, 2026 végére pedig 21 százalék felett lehet.

„Nettó adatokról beszélünk, vagyis benne van a béremelés, az adócsökkentés és az infláció mérséklésének hármas hatása is. Ez a három együtt adja ki a reálbér-emelkedést. A reáljövedelmek még gyorsabban nőnek: 2021 utolsó negyedévéhez képest jelenleg körülbelül 16 százaléknál tartanak, jövő év elején 20 százalékon, 2026 végére pedig közel 23 százalékon állhatnak. Ebben már benne vannak a nyugdíjak és a tőkejövedelmek is. Ez az ütem jelenleg az egyik leggyorsabb az Európai Unióban” – fejtette ki az NGM vezetője.

Az energiaellátás fontos, Paks II. kulcskérdés

Nagy Márton kitért arra is, hogy nincs sikeres gazdaságpolitika szuverén és versenyképes energiapolitika nélkül, és Magyarországnak ezen a területen volt és van teendője. A tárcavezető szerint Magyarország energiakitettsége 2021-hez képest összességében nem változott. Az energiafogyasztás mintegy 8,8 százalékkal csökkent, a hazai energiatermelés 8,5 százalékkal nőtt, ezzel a nettó energiaimportunk volumene közel 18 százalékkal tudott mérséklődni, 2021-hez képest. A problémát az energiaárak jelentik, amelyek még mindig nagyjából másfélszer magasabbak, mint a válság előtt, ezért az importon keresztül a GDP mintegy 3-4 százalékát továbbra is energiára költi Magyarország. Az orosz–ukrán háború elején az energiaválság hazánkat is súlyosan érintette.

A miniszter szerint a válságból tanulni kell. A cél az, hogy még egyszer ne történjen meg. „Ezért növeltük radikálisan a napelemes kapacitásokat, ezért épül Paks II., és ezért az a cél, hogy Magyarországnak hárompaksnyi kapacitása legyen: a meglévő Paks I., a készülő Paks II. és egy olyan napelemes rendszer, amely éves szinten egypaksnyi áramot képes termelni. Ehhez azonban nem elég a napelem, mögé ipari méretű tárolókapacitás kell. Ma Magyarországon a napelemek mögötti tárolói fedezettség mindössze 1–2 százalék közötti, miközben az uniós átlag 4 százalék, egyes északi országokban 50 százalék felett van, de Romániában is 18 százalék körüli” – fejtette ki a nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton szerint ezen a téren adódik a következő nagy feladat, a tárolókapacitások gyors felépítése. Ha ezt megtesszük, akkor, úgy véli, valóban csökkenthető az importfüggőség, mérsékelhetők az árak, és hosszú távon versenyképes energiaalapot tudnak biztosítani a magyar gazdaságnak.

Létezik a védőpajzs Nagy Márton szerint

A védőpajzs kidolgozásáról a magyar miniszterelnök és az Amerikai Egyesült Államok elnöke állapodott meg. Nem egyetlen konkrét eszközről beszélünk, hanem egy több elemből álló konstrukcióról. Ebbe beletartozik a szabad vámszövetség kérdése, de ennél fontosabb a fejlesztési hitelezés, például a magyar EXIM és az amerikai EXIM együttműködése. A cél az, hogy minden Amerikából érkező nagyobb beszerzés mögé – legyen az hadiipari vagy energetikai – olcsó finanszírozás társuljon. Emellett vizsgáljuk egy swapline lehetőségét is” – részletezte Nagy Márton, egyúttal megerősítve, hogy a védőpajzs igenis létezik.

A védőpajzs kapcsán a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Varga Mihály nemrég úgy nyilatkozott, hogy szerinte az elsősorban a jövőről szól, hiszen jelenleg erre Magyarországnak nincs szüksége.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
csehország

Új ország jelentkezett be az oroszok után, hatalmas terminállal szállnák meg Európát: Magyarország is szóba került – nem lesz többé gond, hogy nincs tengerpartunk?

Így Magyarország és Szlovákia is könnyebben juthat alternatív forrásokhoz.
3 perc
Nagy Márton

Kiderült, hová lett a repülőrajt, Nagy Márton elárulta a következő kihívást: hárompaksnyi kapacitás kell, gyorsan kell építkezni

A repülőrajt nem volt irreális, külső tényezők miatt maradt el.
6 perc
tengeralattájáró

Vészesen közel kötött ki Amerika támadó atom-tengeralattjárója, rendesen kihúzta a gyufát: Észak-Korea kezd begurulni, ennek csúnya vége lehet

Amerikai nukleáris meghajtású tengeralattjáró jelent meg a Japán-tenger partján.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu