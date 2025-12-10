Deviza
EUR/HUF384.17 +0.08% USD/HUF330.14 0% GBP/HUF439.56 +0.09% CHF/HUF410 +0.12% PLN/HUF90.89 +0.1% RON/HUF75.49 +0.11% CZK/HUF15.84 +0.06% EUR/HUF384.17 +0.08% USD/HUF330.14 0% GBP/HUF439.56 +0.09% CHF/HUF410 +0.12% PLN/HUF90.89 +0.1% RON/HUF75.49 +0.11% CZK/HUF15.84 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,287.57 -0.26% MTELEKOM1,744 +1.03% MOL2,918 -0.41% OTP33,620 -0.62% RICHTER9,700 +0.21% OPUS545 +0.18% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX10,197.09 -0.08% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,378.35 -0.15% BUX108,287.57 -0.26% MTELEKOM1,744 +1.03% MOL2,918 -0.41% OTP33,620 -0.62% RICHTER9,700 +0.21% OPUS545 +0.18% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX10,197.09 -0.08% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,378.35 -0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Manap
támogatás
energiatárolás
Szolnoki Ádám
napelemes

Gigatámogatás segíti a napelemesek energiatárolását, százmilliárdos program veszi kezdetét - sorra derülnek ki a részletek

Gazdaságosabbá tehető a háztartási napelemek üzemeltetése a jövőre meghirdetendő, 100 milliárd forint keretű energiatárolás-támogatási program révén, sőt, feléledhet a napalemtelepítés pangó piaca is. A napelemeseket a Manap Iparági Egyesület szerint egy olyan, további változás is segítené, ami az államnak nem kerülne pénzébe.
B. H. L.
2025.12.10, 11:18
Frissítve: 2025.12.10, 11:23

Állami támogatás igényelhető a meglévő és az újonnan telepítendő lakossági napelemekhez egy olyan kormánydöntés szerint, amelyről a részletek és velük a pályázatok is jövőre jelennek meg. A cél, hogy a lakosság jobban gazdálkodhasson a napelemei által megtermelhető villamos energiával. 

napelem
Újból megéri lakossági napelemet telepíteni/Fotó: Vémi Zoltán

Egyelőre annyi tudható Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint, hogy

  • a támogtás kerete 100 milliárd forint,
  • a támogatás intenzitása 80 százalék,
  • egy háztartás 2,5 millió forintra pályázhat,
  • a támogatást nem kell visszatéríteni,
  • egy pályázó a támogatással egy 10 kW-os energiatárolót vásárolhat irányítórendszerrel,
  • a teljes beruházási költség a 80 százalékos támogatás alapján 3,125 millió forint,
  •  az elbíráláskor előnyben részesülnének azok, akik már kiestek, vagy 2030-ig majd kiesnek a szaldó-elszámolásból
  • azt követően a vidéki kistelepülések lakói élveznek elsőbbséget.

Bőven ideje volt lépni

A miniszter által bejelentett program valójában hiánypótlónak tekinthető. Amiatt ugyanis, hogy

  • szintén állami támogatással egymás után létesültek a tároló nélküli, a hazai fényviszonyok mellett egyébként is legfeljebb 17 százalékig kihasználható lakossági napelemes rendszerek,
  • és azok döntően éppen akkor (nap közben) termelnek áramot, amikor azt a háztartások kevésbé tudják felhasználni,
  • és olyankor az áram is olcsó a pillanatnyi túlkínálat miatt,

az áramtermelésük rendkívül gazdaságtalan.

A hazai lakossági napelemes kapacitás jelenleg több mint 3,2 megawatt, a teljes országos adat pedig az év végére elérheti a 9 megawattot. Ezeket a számokat nagyságát szokás a Paksi Atomerőmű bő 2 megawattjával összevetve kiemelni, de nem szabad elfelejteni, hogy az atomerőmű folyamatosan termel, a naperőművek pedig sokkal kevesebbet, és azt is ingadozva.
„A most bejelentett lakossági program mellett már futnak a vállalkozások és ipari energetikai szereplők számára kiírt, tárolói fejlesztéseket ösztönző pályázatok, összesen 230 milliárd forint értékben. A 

Jedlik Ányos Energetikai Programban januárban indul az ipari energiatárolók telepítését 50 milliárd forinttal ösztönző felhívás" 

- emelte ki Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor energiaügyi miniszter-helyettes. 

Újból megéri napelemet telepíteni

A támogatás felhasználásával sokat javulhat a helyzet, hiszen nem vész kárba a nap közben megtermelt háztáji energia. Annak egy részét a háztartások elraktározhatják néhány órával későbbre, amikor szükségük van rá.

Tároló pedig bőven lesz – erről a Manap Iparági Egyesület elnöke tájékoztatta a Világgazdaságot. Szolnoki Ádám a most bejelentett programot ígéretesnek nevezte, de az értékelésére a további részletek ismerete nélkül egyelőre nem vállalkozott. Jelezte, a terv részben egybecseng azokkal a szakmai elképzelésekkel, amelyeket a Manap a közelmúltban elküldött az energiaügyi miniszternek a lakossági napelempiac élénkítése érdekében. A javaslatban szó volt egy támogatás rendszer szükségességéről is, hangsúlyozva, hogy el kellene kerülni az akkumulátor-telepítés alul- és felültámogatását is. A most bejelentett 80 százalék túltámogatásnak tűnik, viszont az egy igénylő jutó forrásból fedezhetőnek tűnnek a piacon bőséggel található tárolórendszerek.

Előrelépés lenne a sávos betáplálási tarifa

Ugyanakkor a Manap javaslatának van egy másik, fontos eleme is, amely úgy növelné a lakossági áramtermelés gazdaságosságát, hogy az az államnak nem kerülne semmibe. Most az az helyzet, hogy a szaldóelszámolásból a bruttó elszámolásba átkerülő háztáji napelemesek kilowattóránként mindössze 5 forintot kapnak a hálózatba táplált áramukért. Ez aligha ösztönzi az új napelemtelepítéseket. Mostanra össze is esett a lakossági napelemes piac. Azonban, ha zónaidőssé válna a lakossági betáplálás, azon Szolnoki Ádám magyarázata szerint nem veszítene senki, a tarifák pedig igazodhatnának a kereslethez. Négy zónaidő lehetne:

  • a reggeliben közepes magas,
  • a nap közbeniben alacsony,
  • az estiben (6-tól 9 óráig) magasabb 70, forint feletti,
  • az éjszakaiban közepesen alacsony

hatósági lakossági betáplálási tarifák lennének. Fontos, hogy ez a lakossági átvételi tarifákat, vagyis a rezsicsökkentést nem érintené. Viszont újra megérné naperőművel áramot termelni. Egyben észszerűbbé válna a villamos energia lakossági felhasználása azon keresztül, hogy az energiafogyasztó berendezések üzemeltetése az olcsóbb áram időszakaira terelődne.

Szolnoki Ádám elismeri, hogy ez a rendszer kicsit bonyolult, de bevezethetőbb lenne legalább az energiatárolóval rendelkező háztatások számára.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu