Gigatámogatás segíti a napelemesek energiatárolását, százmilliárdos program veszi kezdetét - sorra derülnek ki a részletek
Állami támogatás igényelhető a meglévő és az újonnan telepítendő lakossági napelemekhez egy olyan kormánydöntés szerint, amelyről a részletek és velük a pályázatok is jövőre jelennek meg. A cél, hogy a lakosság jobban gazdálkodhasson a napelemei által megtermelhető villamos energiával.
Egyelőre annyi tudható Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint, hogy
- a támogtás kerete 100 milliárd forint,
- a támogatás intenzitása 80 százalék,
- egy háztartás 2,5 millió forintra pályázhat,
- a támogatást nem kell visszatéríteni,
- egy pályázó a támogatással egy 10 kW-os energiatárolót vásárolhat irányítórendszerrel,
- a teljes beruházási költség a 80 százalékos támogatás alapján 3,125 millió forint,
- az elbíráláskor előnyben részesülnének azok, akik már kiestek, vagy 2030-ig majd kiesnek a szaldó-elszámolásból
- azt követően a vidéki kistelepülések lakói élveznek elsőbbséget.
Bőven ideje volt lépni
A miniszter által bejelentett program valójában hiánypótlónak tekinthető. Amiatt ugyanis, hogy
- szintén állami támogatással egymás után létesültek a tároló nélküli, a hazai fényviszonyok mellett egyébként is legfeljebb 17 százalékig kihasználható lakossági napelemes rendszerek,
- és azok döntően éppen akkor (nap közben) termelnek áramot, amikor azt a háztartások kevésbé tudják felhasználni,
- és olyankor az áram is olcsó a pillanatnyi túlkínálat miatt,
az áramtermelésük rendkívül gazdaságtalan.
A hazai lakossági napelemes kapacitás jelenleg több mint 3,2 megawatt, a teljes országos adat pedig az év végére elérheti a 9 megawattot. Ezeket a számokat nagyságát szokás a Paksi Atomerőmű bő 2 megawattjával összevetve kiemelni, de nem szabad elfelejteni, hogy az atomerőmű folyamatosan termel, a naperőművek pedig sokkal kevesebbet, és azt is ingadozva.
„A most bejelentett lakossági program mellett már futnak a vállalkozások és ipari energetikai szereplők számára kiírt, tárolói fejlesztéseket ösztönző pályázatok, összesen 230 milliárd forint értékben. A
Jedlik Ányos Energetikai Programban januárban indul az ipari energiatárolók telepítését 50 milliárd forinttal ösztönző felhívás"
- emelte ki Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor energiaügyi miniszter-helyettes.
Újból megéri napelemet telepíteni
A támogatás felhasználásával sokat javulhat a helyzet, hiszen nem vész kárba a nap közben megtermelt háztáji energia. Annak egy részét a háztartások elraktározhatják néhány órával későbbre, amikor szükségük van rá.
Tároló pedig bőven lesz – erről a Manap Iparági Egyesület elnöke tájékoztatta a Világgazdaságot. Szolnoki Ádám a most bejelentett programot ígéretesnek nevezte, de az értékelésére a további részletek ismerete nélkül egyelőre nem vállalkozott. Jelezte, a terv részben egybecseng azokkal a szakmai elképzelésekkel, amelyeket a Manap a közelmúltban elküldött az energiaügyi miniszternek a lakossági napelempiac élénkítése érdekében. A javaslatban szó volt egy támogatás rendszer szükségességéről is, hangsúlyozva, hogy el kellene kerülni az akkumulátor-telepítés alul- és felültámogatását is. A most bejelentett 80 százalék túltámogatásnak tűnik, viszont az egy igénylő jutó forrásból fedezhetőnek tűnnek a piacon bőséggel található tárolórendszerek.
Előrelépés lenne a sávos betáplálási tarifa
Ugyanakkor a Manap javaslatának van egy másik, fontos eleme is, amely úgy növelné a lakossági áramtermelés gazdaságosságát, hogy az az államnak nem kerülne semmibe. Most az az helyzet, hogy a szaldóelszámolásból a bruttó elszámolásba átkerülő háztáji napelemesek kilowattóránként mindössze 5 forintot kapnak a hálózatba táplált áramukért. Ez aligha ösztönzi az új napelemtelepítéseket. Mostanra össze is esett a lakossági napelemes piac. Azonban, ha zónaidőssé válna a lakossági betáplálás, azon Szolnoki Ádám magyarázata szerint nem veszítene senki, a tarifák pedig igazodhatnának a kereslethez. Négy zónaidő lehetne:
- a reggeliben közepes magas,
- a nap közbeniben alacsony,
- az estiben (6-tól 9 óráig) magasabb 70, forint feletti,
- az éjszakaiban közepesen alacsony
hatósági lakossági betáplálási tarifák lennének. Fontos, hogy ez a lakossági átvételi tarifákat, vagyis a rezsicsökkentést nem érintené. Viszont újra megérné naperőművel áramot termelni. Egyben észszerűbbé válna a villamos energia lakossági felhasználása azon keresztül, hogy az energiafogyasztó berendezések üzemeltetése az olcsóbb áram időszakaira terelődne.
Szolnoki Ádám elismeri, hogy ez a rendszer kicsit bonyolult, de bevezethetőbb lenne legalább az energiatárolóval rendelkező háztatások számára.