Brutális ütemben bővül a hazai napelem-kapacitás - nem véletlen, hogy érkezik a százmilliárdos energiatároló-fejlesztési program
December elejéig mintegy 1030 megawatt új naperőművi teljesítmény épült ki Magyarországon 2025-ben. Az 1 gigawattos gyarapodást először 2022-ben haladtuk meg, azóta minden esztendőben sikerült ezt a szintet újra megugrani.
A 8300 megawattot közelítő kapacitásból több mint 5000 megawattot ebben a négy évben telepítettek.
Magyarország világelső a napelemekkel megtermelt áram részarányában. 2019 és 2024 között az európai országok közül nálunk bővült a leggyorsabb ütemben a megújulók összes kapacitása. A zöldenergia-alapú villamosenergia-termelők beépített teljesítménye idén őszre 9 gigawatt fölé nőtt.
A következő évek kulcskérdése a tárolás. Januárban megnyílik a Jedlik Ányos Energetikai Program legjobban várt felhívása, amely 50 milliárd forinttal ösztönzi a cégeket ipari energiatárolók telepítésére. Februártól jelentkezhetnek a családok az akkumulátor és inverter beszerzését, felszerelését 2,5 millió forinttal segítő pályázatra.
Gigatámogatás segíti a napelemesek energiatárolását
Gazdaságosabbá tehető a háztartási napelemek üzemeltetése a jövőre meghirdetendő, százmilliárd forint keretű energiatárolás-támogatási program révén, sőt, feléledhet a napelem-telepítés pangó piaca is. A napelemeseket a Manap Iparági Egyesület szerint egy olyan további változás is segítené, ami az államnak nem kerülne pénzébe. Állami támogatás igényelhető a meglévő és az újonnan telepítendő lakossági napelemekhez egy olyan kormánydöntés szerint, amelyről a részletek és velük a pályázatok is jövőre jelennek meg. A cél, hogy a lakosság jobban gazdálkodhasson a napelemei által megtermelhető villamos energiával.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint
- a támogatás kerete 100 milliárd forint,
- a támogatás intenzitása 80 százalék,
- egy háztartás 2,5 millió forintra pályázhat,
- a támogatást nem kell visszatéríteni,
- egy pályázó a támogatással egy 10 kilowattos energiatárolót vásárolhat irányítórendszerrel,
- a teljes beruházási költség a 80 százalékos támogatás alapján 3,125 millió forint,
- az elbíráláskor előnyben részesülnének azok, akik már kiestek vagy 2030-ig kiesnek a szaldóelszámolásból,
- azt követően a vidéki kistelepülések lakói élveznek elsőbbséget.
A miniszter által bejelentett program valójában hiánypótlónak tekinthető.
Amiatt ugyanis, hogy szintén állami támogatással egymás után létesültek a tároló nélküli, a hazai fényviszonyok mellett egyébként is legfeljebb 17 százalékig kihasználható lakossági napelemes rendszerek, és döntően éppen akkor (nap közben) termelnek áramot, amikor a háztartások kevésbé tudják felhasználni, és olyankor az áram is olcsó a pillanatnyi túlkínálat miatt, az áramtermelésük rendkívül gazdaságtalan.
A hazai lakossági napelemes kapacitás jelenleg több mint 3,2 megawatt, a teljes országos adat pedig az év végére elérheti a 9 megawattot. Ezeket a számok nagyságát szokás a Paksi Atomerőmű bő 2 megawattjával összevetve kiemelni, de nem szabad elfelejteni, hogy az atomerőmű folyamatosan termel, a naperőművek pedig sokkal kevesebbet, és azt is ingadozva.