Hivatalos bejelentés: a kínaiak megépítik Magyarország legnagyobb napelemparkját, ilyet még Európa se látott - ez a vármegye örülhet

Magyarország legnagyobb napelemparkját építi meg Heves vármegyében a fotovoltaikus rendszerek terén Európában piacvezető Solarpro. A 450 megawatt (MW) csúcsteljesítményű új erőmű várhatóan évi 470 gigawattóra (GWh) villamos energiát fog termelni, ami elegendő ahhoz, hogy évente körülbelül 106 ezer háztartást lásson el árammal.

Magyarország legnagyobb napelemparkja épül Heves vármegyében / Fotó: VectorStockbd / Shutterstock

A fosszilis tüzelőanyagok felhasználását felváltó projekt tiszta, megújuló energiára alapuló termelése évente 415 000 tonnával csökkentheti az üvegházhatású gázok kibocsátását, ami több mint 100 000 gázüzemű autó forgalomból való kivonásának felel meg – jelentette be a projekt kivitelezésében részt vevő Longi a honlapján.

Európában is egyedülálló napelempark épül Heves vármegyében

A Solarpro ugyanis a kínai vállalat 700 ezer darab fotovoltaikus modulját építi be a Heves vámegye északi érszére tervzett napelemparkba. A naperőmű egyben a Solarpro és a Loni közötti partnerség bővülését is jelenti, miután a két vállalat tavaly egy 176 MW-os napenergia-parkot épített a romániai Studinában.

Az újgenerációs modulok technloógiai előnye, hogy a hagyományos modulokhoz képest 50 százalékkal csökkenti a mikrorepedéseket a szilíciumlapkában, így akár nyolc százalékkal növeli az áramtermelést, és biztosítja a modul hosszú távú teljesítményét – különösen az észak-magyarországi vidéki területeken előforduló, olykor nehéz körülmények között, mint például a nagy hőség, a por és a felhőtakaró – hangsúlyozza a gyártó.

A modul kínálta előnyök a három évtizedes élettartama alatt végig megmaradnak, ami azt jelenti, hogy a Solarpro új üzemében hatékonyabb termelés, valamint költséghatékonyabb, megbízhatóbb tiszta energiát biztosít a térség energiafogyasztói számára.

A 450 MW teljesítményű naperőmű Európa legnagyobb hátsó érintkezésű telepítése lesz, és mérföldkőnek számít a Solarpro azon küldetésében, hogy megbízható, nagy hatékonyságú tiszta energiát szállítson az egész régióban

– mondta el a projektről Krasen Mateev, a Solarpro vezérigazgatója.

