A Mol egy csapásra megnégyszerezi napenergia-termelését, hatalmas bevásárlást hajtottak végre

Hatalmas üzletet jelentett be csütörtökön a Mol. A magyar olajóriás adásvételi szerződést kötött a Polsolar Kft. megvásárlására, amely öt teljesen működőképes naperőművet birtokol Mezőcsát közelében, Kelet-Magyarországon. Ezek a magyarországi „KÁT” kötelező átvételi tarifarendszerben működnek, 2048-ig érvényes engedélyekkel. Vastagon nyereséges projektről van szó, amely a napenergia hasznosításával 38 millió dolláros éves EBITDA nyereségtermelési képességet bizonyított.

Napenergia: a Mol növeli jelenlétét a megújuló energiák területén, és most hatalmasat lépett előre / Fotó: AFP

Az öt naperőmű együttes kapacitása 304 MWp, és összesen elegendő villamos energiát termel mintegy 170 ezer magyar háztartás ellátásához – áll a közleményben, amelyet a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján tett közzé a napi kereskedés zárása után. A bejelentés pénteken akár jelentős hatást gyakorolhat a Mol részvényeinek árfolyamára.

A mezőcsáti naperőműpark megvásárlása közel négyszeresére növeli a csoport napenergia-kapacitását, így fontos mérföldkő azon törekvésünkben, hogy növeljük megújuló energiaforrásokban való jelenlétünket. Ez összhangban van a Mol stratégiai »okos átmenet« megközelítésével, mivel amellett, hogy összhangban van alacsony szén-dioxid-kibocsátási terveinkkel, már az első naptól kezdve értéket teremt részvényeseink számára

– idézi a közlemény dr. Bacsa Györgyöt, a Mol csoport stratégiai ügyvezető igazgatóját.

Napenergia és a Mol: forintban számolva százmilliárdnál is nagyobb összegről van szó, a kifizetés kisebb

Az elemzők a számolgatáshoz, miként kellene érintenie a részvényárfolyamot a hatalmas ügyletnek, még a következő információkat kapták a közleményben.