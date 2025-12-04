Deviza
naperőmű
Mol
akvizíció

A Mol egy csapásra megnégyszerezi napenergia-termelését, hatalmas bevásárlást hajtottak végre

Még mélyebbre hatolt a megújuló energiák birodalmába a magyar olajóriás. A napenergia a célpont, és egy hatalmas bevásárlással megnégyszerezi kapacitását a Mol ezen a területen.
Pető Sándor
2025.12.04, 17:25
Frissítve: 2025.12.04, 18:02

Hatalmas üzletet jelentett be csütörtökön a Mol. A magyar olajóriás adásvételi szerződést kötött a Polsolar Kft. megvásárlására, amely öt teljesen működőképes naperőművet birtokol Mezőcsát közelében, Kelet-Magyarországon. Ezek a magyarországi „KÁT” kötelező átvételi tarifarendszerben működnek, 2048-ig érvényes engedélyekkel. Vastagon nyereséges projektről van szó, amely a napenergia hasznosításával 38 millió dolláros éves EBITDA nyereségtermelési képességet bizonyított. 

Napenergia: a Mol növeli jelenlétét a megújuló energiák területén, és most hatalmasat lépett előre
Napenergia: a Mol növeli jelenlétét a megújuló energiák területén, és most hatalmasat lépett előre / Fotó: AFP

Az öt naperőmű együttes kapacitása 304 MWp, és összesen elegendő villamos energiát termel mintegy 170 ezer magyar háztartás ellátásához – áll a közleményben, amelyet a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján tett közzé a napi kereskedés zárása után. A bejelentés pénteken akár jelentős hatást gyakorolhat a Mol részvényeinek árfolyamára.

A mezőcsáti naperőműpark megvásárlása közel négyszeresére növeli a csoport napenergia-kapacitását, így fontos mérföldkő azon törekvésünkben, hogy növeljük megújuló energiaforrásokban való jelenlétünket. Ez összhangban van a Mol stratégiai »okos átmenet« megközelítésével, mivel amellett, hogy összhangban van alacsony szén-dioxid-kibocsátási terveinkkel, már az első naptól kezdve értéket teremt részvényeseink számára

– idézi a közlemény dr. Bacsa Györgyöt, a Mol csoport stratégiai ügyvezető igazgatóját. 

Napenergia és a Mol: forintban számolva százmilliárdnál is nagyobb összegről van szó, a kifizetés kisebb 

Az elemzők a számolgatáshoz, miként kellene érintenie a részvényárfolyamot a hatalmas ügyletnek, még a következő információkat kapták a közleményben.

  • Az ügyletben meghatározott cégérték (enterprise value) körülbelül 118 milliárd forint (355 millió dollár).
  •  A nettó adósság és egyéb kiigazítások után 64 milliárd forint (193 millió dollár) készpénzes kifizetés történik az eladónak (a Polsolar Kft. részvényeiért és tagi kölcsönéért együtt), év végi zárással számolva. 
  • A Mol az akvizíció belső megtérülési rátáját (IRR) körülbelül 10 százalékra becsüli. 
  • Az ügylet várhatóan 2026 első negyedévében zárulhat, pontosan mikor, az a hatósági jóváhagyásoktól függ.

 

