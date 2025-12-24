Alapjaiban formálja át Magyarország energiapolitikáját Nagy Márton „három paksnyi" bejelentése – a nagyok, mint a Mol és MET már beszálltak, de van egy mindent eldöntő kérdés
Nincs sikeres gazdaságpolitika szuverén és versenyképes energiapolitika nélkül, és Magyarországnak ezen a területen volt és van teendője – derült ki Nagy Márton kedden adott interjújából. A kormány előtérbe helyezte a napenergia-termelést, azonban ennek legjobb hasznosításához más területen is előrelépésre van szükség. Nem meglepő, hogy számos energetikai beruházásról esett szó a közelmúltban.
Nem elég a napelem, mögé ipari méretű tárolókapacitás kell
A gazdasági miniszter szerint Magyarország energiakitettsége 2021-hez képest összességében nem változott. Hazánk nettó energiaimportjának volumene közel 18 százalékkal mérséklődött 2021-hez képest. Probléma azonban, hogy az energiaárak nagyjából másfélszer magasabbak, mint a 2022-es energiaválság előtt, ezért az importon keresztül a GDP mintegy 3-4 százalékát továbbra is energiára költi Magyarország.
A miniszter szerint a válságból tanulni kell, és nem szabad engedni, hogy még egyszer megtörténjen. „Ezért növeltük radikálisan a napelemes kapacitásokat, ezért épül Paks II., és ezért az a cél, hogy Magyarországnak hárompaksnyi kapacitása legyen: a meglévő Paks I., a készülő Paks II. és egy olyan napelemes rendszer, amely éves szinten egypaksnyi áramot képes termelni.
Ehhez azonban nem elég a napelem, mögé ipari méretű tárolókapacitás kell.
Ma Magyarországon a napelemek mögötti tárolói fedezettség mindössze 1–2 százalék közötti, miközben az uniós átlag 4 százalék, egyes északi országokban 50 százalék felett van, de Romániában is 18 százalék körüli
– fejtette ki a nemzetgazdasági miniszter.
Nagy Márton szerint ezen a téren adódik a következő nagy feladat, a tárolókapacitások gyors felépítése. Ha ezt megtesszük, akkor, úgy véli, valóban csökkenthető az importfüggőség, mérsékelhetők az árak, és hosszú távon versenyképes energiaalapot tudnak biztosítani a magyar gazdaságnak.
Az energiatárolás kardinális a fel nem használt napenergia későbbi hasznosításához
A megújuló energia, így a napenergia tekintetében is fontos a lakossági és ipari energiatárolás kérdése. A napelemes rendszerek termelése időjárás- és napszakfüggő: a legtöbb energia napközben keletkezik; miközben a fogyasztás jellemzően reggel és este a legmagasabb. Az energiatároló ezt az ellentmondást oldja fel.
A napközben megtermelt energia eltárolható, majd este vagy éjszaka felhasználható, ami különösen fontos a bruttó elszámolásban, ahol a saját fogyasztás maximalizálása döntő tényező.
Energiatároló nélkül egy átlagos háztartás a megtermelt villamos energia csupán 30-35 százalékát tudja közvetlenül felhasználni. Akkumulátoros tárolóval ez az arány 70-75 százalékra emelkedhet,
vagyis több mint 50 százalékkal nő a helyben hasznosított energia mennyisége.
Ezzel tisztában a kormány is. Nem meglepő, hogy új támogatási programot hirdetett a háztartások részére, akik legfeljebb 2,5 millió forint vissza nem térítendő összegre pályázhatnak háztartási akkumulátoros energiatárolók beszerzésére, elsősorban napelemes rendszerek kiegészítéseként. Ez a lakossági energiatároló-program abban segít a napelemmel rendelkező háztartásoknak, hogy tartósan önellátók lehessenek, áramigényeik minél nagyobb részét helyben megtermelt zöldenergiával fedezhessék, ezzel hozzájárulva a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is.
Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése szerint a pontos pályázati feltételeket az otthoni akkumulátoros energiatárolási programra január 15-én írják ki és február 1-jén már el is indul.
Az ipari energiatárolást tekintve is érkeznek a hazai beruházások. Nyáron a Mavir, azaz a hazai villamosenergia-rendszer irányítója Szolnokon adott át egy hálózati integrált energiatárolót. A létesítmény teljesítménye 20 megawatt, a hálózati kapacitása 60 megawattóra.
Ekkor a svájci központú MET csoport is bejelenthetett egy hasonló beruházást. A csoport százhalombattai akkumulátoros energiatárolója a Dunamenti Erőmű területén létesült, a teljesítménye 40 megawatt, a kapacitása 80 megawattóra. A MET ugyanott 2022-ben már telepített 4 megawatt/8 megawattórás energiatárolót Tesla Megapack 2 akkumulátorokkal. Most egy Huawei-gyártámányú BESS (Battery Energy Storage System) létesítménnyel gyarapodott. A telepített egységek jelenlegi tárolókapacitása Budapest teljes dísz- és közvilágításának négy órán át történő ellátásához lenne elegendő. A Mol is épít egy 37,4 MW teljesítményű napelemparkot és egy 40 MWh energiatárolási kapacitású villamosenergia-tároló rendszert épít az algyői telephelyén.
Energiatárolás: sok a próbálkozás világszerte, itt az új finn csoda
Mielőbb meg kell találni a nagy mennyiségű energia hosszú időre történő tárolásának módját. Módszer és eszköz persze van több is, de gond van az energiatárolás legtöbb módjának hatékonyságával és költségével.
A napenergia mellett fontos a gázenergia is
A napenergia a villamosenergia-előállításban Magyarországon akkora részesedéssel bír, ami világrekord.
Hazánkban zsinórban negyedik éve bővül 1 gigawattnál többel a napelemes kapacitás. A jelenlegi 8 300 megawattot közelítő kapacitásból több mint 5 000 megawattot az elmúlt négy évben telepítették, és a megtermelt energia is több rekordokat döntött a nyáron. 2025 közepén a családi házak tetején lévő és más napelemek adták a bruttó hazai villamosenergia-termelés közel 9 százalékát.
Lényeges azonban azzal is tisztában lenni, hogy a naperőművek nem adnak folyamatosan energiát, csak akkor, amikor ahhoz eléggé süt a nap. Az ilyen erőművek átlagos kihasználtsága hazánkban 16-17 százalék.
Tehát a magyar gazdaságnak szüksége van olyan energiára is, amelye folyamatosan, megbízhatóan és szabályozottan érkezik.
Ezt gazdaságosan és a legegyszerűbben gázerőművekkel biztosítható. A gázturbinás erőművek előnyei között van, hogy viszonylag gyorsan megépíthetők, hatásfokuk kiemelkedően magas, fajlagos szén-dioxid-kibocsátásuk alacsony, miközben rugalmasan tudnak reagálni a fogyasztás ingadozására. Emiatt a világ sok országa alkalmaz emiatt a tiszta energia megtermelése mellett ilyen kapacitásokat is a folyamatos energiaellátás biztosítására.
Magyarországon ezért tervben van három nagyobb gázerőmű építése: az MVM Tiszai Erőműve területén lesz 2 darab 500 megawattos és a Mátrai Erőműve területén pedig egy mintegy 600 megwattot termelőegység. Ezek folyamatosan szabályozható energiát adnak majd, pont annyit, amennyire szükség lesz az éppen aktuálisan megtermelt megújuló energiához pluszban.
Bejelentés: megvan a pénz, indul a gigantikus új magyar erőmű építése — az MVM elnöke elmagyarázta, miért van rá szükség
Aláírták az ezer megawattos Tisza CCGT erőmű finanszírozási szerződését. A gázerőmű a napelemparkjaink mellé nélkülözhetetlen segítség, ami stabilabbá teszi Magyarország áramellátását.