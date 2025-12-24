Alapjaiban formálja át Magyarország energiapolitikáját Nagy Márton „három paksnyi" bejelentése – a nagyok, mint a Mol és MET már beszálltak, de van egy mindent eldöntő kérdés

Nincs sikeres gazdaságpolitika szuverén és versenyképes energiapolitika nélkül, és Magyarországnak ezen a területen volt és van teendője – derült ki Nagy Márton kedden adott interjújából. A kormány előtérbe helyezte a napenergia-termelést, azonban ennek legjobb hasznosításához más területen is előrelépésre van szükség. Nem meglepő, hogy számos energetikai beruházásról esett szó a közelmúltban.

Az energiatárolás kardinális a fel nem használt napenergia későbbi hasznosításához / Fotó: VectorStockbd / Shutterstock

Nem elég a napelem, mögé ipari méretű tárolókapacitás kell

A gazdasági miniszter szerint Magyarország energiakitettsége 2021-hez képest összességében nem változott. Hazánk nettó energiaimportjának volumene közel 18 százalékkal mérséklődött 2021-hez képest. Probléma azonban, hogy az energiaárak nagyjából másfélszer magasabbak, mint a 2022-es energiaválság előtt, ezért az importon keresztül a GDP mintegy 3-4 százalékát továbbra is energiára költi Magyarország.

A miniszter szerint a válságból tanulni kell, és nem szabad engedni, hogy még egyszer megtörténjen. „Ezért növeltük radikálisan a napelemes kapacitásokat, ezért épül Paks II., és ezért az a cél, hogy Magyarországnak hárompaksnyi kapacitása legyen: a meglévő Paks I., a készülő Paks II. és egy olyan napelemes rendszer, amely éves szinten egypaksnyi áramot képes termelni.

Ehhez azonban nem elég a napelem, mögé ipari méretű tárolókapacitás kell.

Ma Magyarországon a napelemek mögötti tárolói fedezettség mindössze 1–2 százalék közötti, miközben az uniós átlag 4 százalék, egyes északi országokban 50 százalék felett van, de Romániában is 18 százalék körüli

– fejtette ki a nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton szerint ezen a téren adódik a következő nagy feladat, a tárolókapacitások gyors felépítése. Ha ezt megtesszük, akkor, úgy véli, valóban csökkenthető az importfüggőség, mérsékelhetők az árak, és hosszú távon versenyképes energiaalapot tudnak biztosítani a magyar gazdaságnak.

Az energiatárolás kardinális a fel nem használt napenergia későbbi hasznosításához

A megújuló energia, így a napenergia tekintetében is fontos a lakossági és ipari energiatárolás kérdése. A napelemes rendszerek termelése időjárás- és napszakfüggő: a legtöbb energia napközben keletkezik; miközben a fogyasztás jellemzően reggel és este a legmagasabb. Az energiatároló ezt az ellentmondást oldja fel.