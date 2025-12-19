Kiderült: áramra kattan a magyar, nem gázra – Fico azonban még egy okot kapott, hogy szeresse Magyarországot

Magyarország 2024-es földgáz-felhasználása 1 százalékkal sem haladta meg az egy évvel korábbit, míg az áramigény körülbelül 4 százalékkal nőtt azon elemzések szerint, amelyeket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), valamint a két rendszerirányító, a Mavir és az FGSZ közösen állított össze. Adataikból a trendek mellett a – jórészt a naperőművek okozta – kihívások és a soron következő feladatok is erősen kirajzolódnak. E feladatokból azonban az idén újabb nagy csomagokkal végeztek hálózati társaságok.

Lassan a naperőművek diktálnak / Fotó: Varga József Zoltán / Shutterstock

Egyre nagyobb a naperőművek árnyéka

A múlt évben összesen 48,49 terawattóra villamos energia fogyott Magyarországon, 4,02 százalékkal több, mint az előző évben. Ehhez a hazai erőművek 77,87 százalékkal járultak hozzá, a több import volt – mutatja ki az árampiaci összefoglaló.

A termelésben rekordszintre nőtt a háztartási méretű kiserőművek beépített teljesítőképessége, amely az év végére meghaladta a 2692 megawattot. Ennek majdnem az egészét, 2960 megawattot tette ki a napenergia. A termelés időszakos megugrásai különösen tavasszal és nyáron jelentettek kihívást az átviteli és elosztóhálózatoknak, ami új szabályozási, valamint tárolási megoldásokat tett indokolttá. A rendszerirányításnak az elmúlt évek trendjének megfelelően egyre több 400 megawatt teljesítményt meghaladó, fel és le irányban történő kiegyenlítetlen rendszerállapotot kellett tudni szabályozni. A termelési szerkezet változása mellett módosultak a fogyasztáson belüli arányok is az ipari felhasználás bővülésének betudhatóan.

Az üzembe helyezett újabb naperőművi kapacitások miatt egyre több olyan negyedóra volt az áramtőzsdén, amikor az áram ára majdnem nulla vagy negatív volt.

Ezen negyedórák jellemzően a déli órákban jelentkeznek. A nyári, illetve a kora őszi esti kánikulai időszakban ráadásul rekordárakat hozó ártüskék jelentek meg a piacon, alapvetően a jelentős keresleti többletet eredményező esti klímahasználat villamosenergia-igénye miatt.

A hálózatok üzemeltetői a nagy volumenű betáplálási irányú csatlakozási igény kielégítésére folytatták hálózataik fejlesztését. A betáplálási irányú hálózati kapacitások kiosztására új eljárásrend született, a hozzá szükséges jogszabályokat az idén hirdették ki. A cél továbbra is

az átlátható,

fenntartható

és tervezhető

erőművi mix és hálózat kialakítása, valamint fejlesztése. Ezt is segíti a Metároló nevű támogatási program, valamint a beruházási költségek csökkenése, amelyek további lendületet adtak az akkumulátoros tárolók telepítésének előkészítéséhez. A tárolók jelentős része meglévő hálózati csatlakozási pontok mögé települne, ami csökkenti a hálózatfejlesztési költségeket és javítja a kiépített naperőművek működési hatékonyságát.