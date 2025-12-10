Deviza
EUR/HUF383.14 -0.19% USD/HUF328.73 -0.43% GBP/HUF438.02 -0.26% CHF/HUF408.83 -0.16% PLN/HUF90.65 -0.16% RON/HUF75.3 -0.16% CZK/HUF15.8 -0.18% EUR/HUF383.14 -0.19% USD/HUF328.73 -0.43% GBP/HUF438.02 -0.26% CHF/HUF408.83 -0.16% PLN/HUF90.65 -0.16% RON/HUF75.3 -0.16% CZK/HUF15.8 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,336.15 -0.22% MTELEKOM1,744 +1.03% MOL2,936 +0.2% OTP33,580 -0.74% RICHTER9,695 +0.15% OPUS543 -0.18% ANY7,080 +0.28% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.12% BUMIX10,214.7 +0.09% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,379.51 -0.1% BUX108,336.15 -0.22% MTELEKOM1,744 +1.03% MOL2,936 +0.2% OTP33,580 -0.74% RICHTER9,695 +0.15% OPUS543 -0.18% ANY7,080 +0.28% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.12% BUMIX10,214.7 +0.09% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,379.51 -0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NAV
mentes
áfa

Újabb könnyítés: tovább emelkedik az alanyi adómentesség határa

Több lépcsőben emelkedik az alanyi adómentesség éves bevételi korlátja.
Andor Attila
2025.12.10, 08:55
Frissítve: 2025.12.10, 09:39

A jelenlegi 18 millió forintos felső határ 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra nő. A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

NAV
NAV: emelkedik az alanyi adómentesség felső határa / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság  Archív

Az alanyi adómentességgel

a kisebb forgalmú vállalkozások amellett, hogy mentesülnek az áfa felszámítása és befizetése alól, bevallást sem kell beadniuk, így csökkennek az adminisztrációs terhek is.

A NAV ismertette: 2026-ra akkor választható alanyi adómentesség, ha a vállalkozás 2025-ben és várhatóan 2026-ban sem lépi át a 20 millió forintos bevételi határt. 

Aki 2026 év közben kezdi meg működését, arra időarányosan vonatkozik a keret. 

A mentességet az is választhatja, aki 2024-ben ugyan meghaladta a korábbi 12 milliós értékhatárt, vagy 2025-ben a 18 milliós értékhatárt, de az új, 20 millió forintos határt 2025-ben nem lépte át, és várhatóan 2026-ban sem fogja – tájékoztatott a hivatal.

A feltételeknek megfelelő, már most alanyiadó-mentes, több mint 870 ezer kisvállalkozónak nincs teendője, az alanyi adómentességet újonnan választóknak pedig december 31-ig kell nyilatkozniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, amit legegyszerűbben az ONYA-ban tehetnek meg – közölte a NAV.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu