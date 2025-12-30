Deviza
Mesés ígérettel kecsegtetnek a két ünnep között az online csalók: a NAV nevében üzennek – megkongatta a vészharangot az adóhatóság

A két ünnep között sem pihennek az adathalászatra specializálódott csalók, akik ezúttal adó-visszatérítés lehetőségével kecsegtetnek. A NAV nevével visszaélve támadnak az adathalászok.
VG
2025.12.30, 08:43
Frissítve: 2025.12.30, 08:59

Riasztó jelenség bukkant fel: megpróbálnak visszaélni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével, a legújabb csalássorozatot ráadásul a két ünnep között indították. Az adathalász csalók ezúttal e-mailben küldenek felhívást, melyben a potenciális áldozatukat arról tájékoztatják, hogy „a 2024. évi szja-bevallása alapján 140 000 forint összegű adó-visszatérítésre jogosult”.

20191015_0038_MOR árverés NAV
A NAV nevével visszaélve támadnak az adathalászok / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság  Archive

A NAV közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy a kibercsalók a hivatal nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott e-maileket, sms-üzeneteket küldenek. Nem csak adó-visszatérítésre ösztönözhetnek; van, hogy a tartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel. Így például tavasszal többen jelezték, hogy a „NAV” küldött nekik sms-t, amelyben jellemzően tíz- és húszezer forint közti adótartozásról tájékoztattak, a rendezésére pedig egy gyanús linket adtak meg.

A legfontosabb ezúttal is a megelőzés. A NAV hangsúlyozza, hogy

soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről, vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy sms-ben.

A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér ettől a megtévesztő módszertől. Az adóhivatal ugyanis azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenet.  Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papír alapon – a postán feladott hivatalos levélben – kommunikál.

A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló sms-ek és e-mailek megtekinthetők a honlapon. Kiemelték, hogy ha valaki ilyet, vagy ehhez hasonlót kap, semmiképp ne kattintson az abban szereplő linkre!

Lejár a végső határidő: figyelmeztetést adott ki a katáról és az alanyi mentességről a NAV – december 31. az utolsó dátum

December 31-én több, a kis- és középvállalkozásoknak fontos adóügyi határidő jár le. Szilveszterig lehet választani 2026-ra a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyi mentességet az áfában.

A speciális adózási módok közül a legtöbb vállalkozást, csaknem 870 ezret, az alanyi mentesség érint, amely még kedvezőbbé válik jövőre. A jelenlegi 18 millió forintos felső határ ugyanis 20 millió forintra nő. Az általános forgalmi adóban az alanyi mentesség a soron következő évre választható, vagyis ha egy még nem alanyi mentes vállalkozó 2026-ban szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor legkésőbb december 31-ig jeleznie kell ezt az adóhivatalnak. Szilveszter után az alanyi mentességet legközelebb már csak a 2027-es adóévre választhatják a már működő vállalkozások.

