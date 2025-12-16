Deviza
Anyák szja-mentessége: a NAV most tisztázta, mit kell tenni, hogy 2026-tól is járjon – ez a teendő a folytatólagos adóelőleg-nyilatkozattal

Fontos szabályokra hívta fel a figyelmet az adóhatóság az anyák adómentessége kapcsán. A NAV részletesen leírta, mit kell tenni az szja-mentesség érvényesítés érdekében, hogy az jövőre is járjon.
Andor Attila
2025.12.16, 07:54
Frissítve: 2025.12.16, 08:08

Ahogy arról a Világgazdaság is többször írt, 2025 októberétől a háromgyerekes édesanyák nem fizetnek szja-t. Eddig már 163 ezer anyuka érvényesítette a kedvezményt, ők már az idén ősztől szja-mentesen kapják a fizetésüket. További könnyebbség, hogy nekik januárban sem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató, kifizető automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot – áll a NAV közleményében.

NAV
NAV: már 163 ezer anya élt az adómentességgel / Fotó: Székelyhidi Balázs

Visznt 2026. januártól a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat tehető, vagyis a megtett nyilatkozat addig érvényes, ameddig az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz. 

Annak a 163 ezer háromgyerekes édesanyának pedig, aki már 2025-ben nyilatkozott, a munkáltató, kifizető már ezt

az évközi nyilatkozatot is folytatólagosnak tekinti, tehát minden papírmunka nélkül, automatikusan kapják jövőre is a kedvezményt.

Jövő évtől ráadásul azok a többgyermekes édesanyák, akik a gyermekeikre tekintettel családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, hanem a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, kifizetőtől.

Természetesen a 2025-ben nem igényelt háromgyermekesekre vonatkozó adókedvezmény nem vész el. Aki 2025-ben év közben nem kérte, az 2026-ban a 2025-ös szja-bevallásban egy összegben visszaigényelheti.

Kiderült mennyi marad a családosok zsebében jövőre 

A GDP 5 százalékát fordítják családtámogatásokra 2026-ban. Koncz Zsófia részletesen elmagyarázta, hogy ki, miért jár jól. A változások a jövedelmekre és a munkavállalási kedvre is hatással lehetnek – ezekről az intézkedésekről és kapcsolódó témákról beszélt Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a Világgazdaság podcastjében.

Az államtitkár részletesen ismertette a 2025-ben és 2026-ban életbe lépő legjelentősebb családtámogatási intézkedéseket, amelyekkel együtt jövőre 4802 milliárd forint kerül a háztartásokhoz, ami a GDP mintegy 5 százalékát teszi ki.

A támogatási rendszer egyik legfontosabb eleme a családi adókedvezmény megduplázása. Az átmeneti lépcsők után 2026 januárjától válik teljessé a rendszer: ekkortól egy egygyermekes család 20 ezer, egy kétgyermekes 80 ezer, míg egy háromgyermekes közel 200 ezer forint kedvezményt érvényesíthet havonta.

A kedvezmény több mint egymillió háztartást érint. Jelentős elem a szja-mentesség további bővítése.

  • A 30 év alatti édesanyák és a 25 év alatti fiatalok mellett 
  • 2025 októberétől már minden háromgyermekes édesanya is  szja-mentességet kapott, 
  • így a számítások alapján egy háromgyermekes, átlagkeresetű anya 109 ezer forinttal jár jobban havonta, 
  • ami éves szinten több mint 1,3 millió forintot jelent, 
  • januártól pedig a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének fokozatos bevezetése kerül sorra.
