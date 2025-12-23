Itt a rendelet, jön a mini népszámlálás: mutatjuk, kik az érintettek – így zajlik az összeírás, nekik kötelező lesz reagálni

Két nagy népszámlálás közötti úgynevezett mintavételes kis népszámlálás lesz 2027. október 1. és november 7. között. Az erről szóló törvényjavaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a napokban nyújtotta be, az Országgyűlés pedig december 10-én fogadta el – írja a Magyar Közlöny.

Semjén Zsolt, a miniszterelnök helyettese nyújtotta be a kis népszámlálás törvényjavaslatát / Fotó: Koszticsák Szilárd

A 2027. évi mikrocenzusról szóló törvényjavaslat preambuluma szerint a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 1963 óta a népszámlálások félidejében mikrocenzust, azaz mintavételes kis népszámlálást hajt végre, hogy a legutóbbi népszámlálás óta bekövetkezett változásokat mérje.

Kiket keresnek a népszámlálással?

Összeírják

a Magyarország területén élő vagy 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodó, de Magyarországon lakóhellyel, valamint tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokat,

a Magyarország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó EGT-állampolgárokat, harmadik országbeli állampolgárokat és hontalan személyeket,

az ország területén lévő lakásokat, lakott üdülőket, lakott egyéb lakóegységeket és a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményeket (így különösen a gyermekvédelmi szakellátás intézményeit, diákotthonokat, kollégiumokat, munkavállalók elhelyezését szolgáló intézményeket, tartós és átmeneti elhelyezést biztosító szociális intézményeket, büntetés-végrehajtási intézményeket).

A kis népszámlálást a KSH internetes önkitöltéses, telefonos vagy személyes interjús módszerrel hajthatja végre. Ennek a módját az adatait megadó személy választhatja ki.

A kis népszámlálás érinti a Magyarország területén lévő lakásokban, lakott üdülőkben valamint intézetekben – különösen a gyermekvédelmi intézetekben, diákotthonokban, kollégiumban – lakókat is.

Senkit nem fognak reklámokkal zargatni utána

A kiválasztott lakások és intézetek lakóit a kijelölésről és az adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint az annak teljesítésével kapcsolatos egyéb információkról a KSH az adatszolgáltatást megelőzően értesíti. Az adatszolgáltatás a KSH által a mintába kijelölteknek kötelező, akik kötelesek a mikrocenzus körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Az összegyűjtött adatok kizárólag statisztikai kimutatásokhoz használhatók fel.