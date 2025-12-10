Hányást és hasmenést okozhat a Nestlé több terméke, a kórokozót még a sütés sem irtja ki – azonnal vigye vissza, ha ilyet vett

A Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a Nestlé hollandiai Nunspeet üzemében egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai nem megfelelőség (Bacillus cereus baktérium (cereulide toxin) jelenléte) került kimutatásra – tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A Bacillus cereus baktérium egy ételmérgezést okozó baktérium, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozó élelmiszer okozta megbetegedéseknél.

A nagy tömegben, szájon át bejutó kórokozó 6-16 órás lappangási idő után hányást és hasmenést okoz.

A cereulid (cereulide) a Bacillus cereus baktérium által termelt toxin, amely főként keményítőtartalmú élelmiszerekben (rizs, tészta) jelenik meg, rendkívül hőálló (sütés, főzés sem semmisíti meg), hányingert, hányást okoz.

A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi – írták a közleményben.

A pontos termékleírást és a tételszámokat a hatóság a weboldalán tüntette fel.