Magyarország rávert Európára valamivel, amit az ellenzék utál: ez az adófajta világraszóló siker lett
A kormány által az elmúlt években bevezetett intézkedések kézzelfogható eredményeket hoztak az adóelkerülés visszaszorításában: az Európai Bizottság ma kiadott tanulmánya alapján 2010-hez képest harmadára csökkent a meg nem fizetett áfa aránya, amivel Magyarország az uniós élmezőnybe tartozik. A kormány azonban itt nem áll meg, a jövőben is mindent megtesz a tisztességesen adózó vállalkozások védelme és a gazdaság további fehérítése érdekében. A kormány intézkedései világos üzenetet hordoznak: Magyarországon senki sem bújhat ki a közteherviselés alól.
Az Európai Bizottság által évente kiadott tanulmány alapján Magyarországon a 2025. december 11-én megjelent friss becslés szerint
a meg nem fizetett áfa aránya a 2010-es 21,6 százalékos értékhez képest 2023-ra 14,2 százalékponttal, 7,4 százalékra csökkent az elméleti áfa bevétel arányában.
Ez a csökkenés nemzetközi összehasonlításban is rendkívül kedvezőnek számít. A 2023-as régiós átlag (13,0 százalék) közel kétszerese a magyar értéknek, az összes uniós tagállamot figyelembe véve pedig a 9. helyet elfoglalva Magyarország az élmezőnybe tartozik. A 2010 és 2023 közötti 14,2 százalékpontos csökkenés az EU tagországok átlagának több mint kétszerese, ezzel
Magyarországon volt a 5. legnagyobb fehéredés
(áfa-rés csökkenés) a vizsgált időszakban.
A 2023-as eredmény kapcsán megjegyezhető, hogy az 1 évvel korábbi érték még kedvezőbb szintet ért el, ez arra vezethető vissza, hogy a gazdasági aktivitás visszaesésével járó időszakokban az áfa-rés tipikusan emelkedik.
További gazdaságfehérítés jön
A közelmúltban ilyen jellegű intézkedés volt az eÁfa rendszer 2024. január 1-jei bevezetése (mely 2025. január 2-ával érte el teljes funkcionalitását) és mind szélesebb körben történő alkalmazása. Szintén e célt szolgálta az eNyugta rendszer 2025. július 1-jei, első körben önkéntes jelleggel történt bevezetése, vagyis az áfa-rés csökkenésében kulcsszerepet játszó online pénztárgépek rendszerének megújításával létrejövő koncepció, amelynek lényege, hogy az e-pénztárgép a vásárlásról e-nyugtát állít ki, amelynek adatairól kötelező adatszolgáltatást teljesít a NAV felé.
A minden nyugtára vonatkozó általános adatszolgáltatási kötelezettség pedig 2026. szeptember 1-jével élesedik,
a jelzett időponttól a NAV már az összes nyugtára rá fog látni (hasonlóan a számlákhoz), ami szintén a fehéredés irányába fog hatni. Emellett az eNyugta bevezetésének célja a papíralapú nyugták kiváltása, így a környezet védelme, az adatszolgáltatás egyszerűsítése és átláthatóságának növelése, valamint a vállalkozások számára a működés optimalizálása is.
Mindezek mellett már jogszabályi szinten elfogadott intézkedés, hogy 2026. július 1-jétől a befogadott számlán szereplő teljes adóösszeg mellett arról az áfáról is jelenteni kell, amelyet az adózó ténylegesen levonásba helyez. Ezáltal lehetőség nyílik az áfabevallások adatainak jobb megértésére, a nem alátámasztható adateltérések feltárására, ami hozzájárul a gazdaság további fehérítéséhez.
Magyarország eddig is az élen járt a gazdaságfehérítő intézkedések bevezetésében, amelyet az Európai Bizottság tanulmánya is alátámaszt. Azonban itt nem állunk meg, tovább folytatjuk a munkát tisztességesen adózó vállalkozások védelme és a gazdaság fehérítése érdekében.