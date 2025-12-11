Deviza
EUR/HUF383 +0.08% USD/HUF326.48 -0.16% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF410.34 +0.33% PLN/HUF90.67 +0.11% RON/HUF75.24 +0.13% CZK/HUF15.82 +0.23% EUR/HUF383 +0.08% USD/HUF326.48 -0.16% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF410.34 +0.33% PLN/HUF90.67 +0.11% RON/HUF75.24 +0.13% CZK/HUF15.82 +0.23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,348.4 +0.72% MTELEKOM1,732 -1.85% MOL2,934 +0.27% OTP34,390 +2.01% RICHTER9,665 -0.83% OPUS553 +1.63% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS152 +1.32% WABERERS5,380 +0.37% BUMIX10,107.2 -0.6% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,406.54 +0.65% BUX109,348.4 +0.72% MTELEKOM1,732 -1.85% MOL2,934 +0.27% OTP34,390 +2.01% RICHTER9,665 -0.83% OPUS553 +1.63% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS152 +1.32% WABERERS5,380 +0.37% BUMIX10,107.2 -0.6% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,406.54 +0.65%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
áfa
befizetés
nav

Magyarország rávert Európára valamivel, amit az ellenzék utál: ez az adófajta világraszóló siker lett

A vállalkozások számára bevezetett jelentős adócsökkentések mellett is stabilan teljesülnek az állami adóbevételek – sőt, a gazdaság fehéredésének köszönhetően tovább javultak a mutatók – áll a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.
Andor Attila
2025.12.11, 13:47
Frissítve: 2025.12.11, 13:55

A kormány által az elmúlt években bevezetett intézkedések kézzelfogható eredményeket hoztak az adóelkerülés visszaszorításában: az Európai Bizottság ma kiadott tanulmánya alapján 2010-hez képest harmadára csökkent a meg nem fizetett áfa aránya, amivel Magyarország az uniós élmezőnybe tartozik. A kormány azonban itt nem áll meg, a jövőben is mindent megtesz a tisztességesen adózó vállalkozások védelme és a gazdaság további fehérítése érdekében. A kormány intézkedései világos üzenetet hordoznak: Magyarországon senki sem bújhat ki a közteherviselés alól.

NGM
NGM: harmadára csökkent a meg nem fizetett áfa / Fotó: Shutterstock

Az Európai Bizottság által évente kiadott tanulmány alapján Magyarországon a 2025. december 11-én megjelent friss becslés szerint 

a meg nem fizetett áfa aránya a 2010-es 21,6 százalékos értékhez képest 2023-ra 14,2 százalékponttal, 7,4 százalékra csökkent az elméleti áfa bevétel arányában.

Ez a csökkenés nemzetközi összehasonlításban is rendkívül kedvezőnek számít. A 2023-as régiós átlag (13,0 százalék) közel kétszerese a magyar értéknek, az összes uniós tagállamot figyelembe véve pedig a 9. helyet elfoglalva Magyarország az élmezőnybe tartozik. A 2010 és 2023 közötti 14,2 százalékpontos csökkenés az EU tagországok átlagának több mint kétszerese, ezzel 

Magyarországon volt a 5. legnagyobb fehéredés

 (áfa-rés csökkenés) a vizsgált időszakban.

A 2023-as eredmény kapcsán megjegyezhető, hogy az 1 évvel korábbi érték még kedvezőbb szintet ért el, ez arra vezethető vissza, hogy a gazdasági aktivitás visszaesésével járó időszakokban az áfa-rés tipikusan emelkedik.

További gazdaságfehérítés jön 

A közelmúltban ilyen jellegű intézkedés volt az eÁfa rendszer 2024. január 1-jei bevezetése (mely 2025. január 2-ával érte el teljes funkcionalitását) és mind szélesebb körben történő alkalmazása. Szintén e célt szolgálta az eNyugta rendszer 2025. július 1-jei, első körben önkéntes jelleggel történt bevezetése, vagyis az áfa-rés csökkenésében kulcsszerepet játszó online pénztárgépek rendszerének megújításával létrejövő koncepció, amelynek lényege, hogy az e-pénztárgép a vásárlásról e-nyugtát állít ki, amelynek adatairól kötelező adatszolgáltatást teljesít a NAV felé. 

A minden nyugtára vonatkozó általános adatszolgáltatási kötelezettség pedig 2026. szeptember 1-jével élesedik, 

a jelzett időponttól a NAV már az összes nyugtára rá fog látni (hasonlóan a számlákhoz), ami szintén a fehéredés irányába fog hatni. Emellett az eNyugta bevezetésének célja a papíralapú nyugták kiváltása, így a környezet védelme, az adatszolgáltatás egyszerűsítése és átláthatóságának növelése, valamint a vállalkozások számára a működés optimalizálása is.

Mindezek mellett már jogszabályi szinten elfogadott intézkedés, hogy 2026. július 1-jétől a befogadott számlán szereplő teljes adóösszeg mellett arról az áfáról is jelenteni kell, amelyet az adózó ténylegesen levonásba helyez. Ezáltal lehetőség nyílik az áfabevallások adatainak jobb megértésére, a nem alátámasztható adateltérések feltárására, ami hozzájárul a gazdaság további fehérítéséhez.

Magyarország eddig is az élen járt a gazdaságfehérítő intézkedések bevezetésében, amelyet az Európai Bizottság tanulmánya is alátámaszt. Azonban itt nem állunk meg, tovább folytatjuk a munkát tisztességesen adózó vállalkozások védelme és a gazdaság fehérítése érdekében.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu